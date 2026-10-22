Gilimex có Tổng giám đốc mới

Gilimex vừa bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Đạt làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao, với việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Ánh Nguyệt khỏi vị trí Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Đạt thay thế.

Theo thông tin công bố ngày 21/10, cả hai quyết định đều có hiệu lực từ ngày 20/10/2026. Bà Nguyệt thôi giữ chức Tổng giám đốc vì lý do cá nhân và không còn là người nội bộ của doanh nghiệp.

Được biết, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Gilimex từ năm 2022, kế nhiệm ông Phạm Văn Tàu.

Ở chiều ngược lại, ông Hoàng Tiến Đạt được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), với thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/10/2026. Theo bản cung cấp thông tin kèm hồ sơ công bố, ông Đạt sở hữu 29.822 cổ phiếu GIL, tương đương 0,03% vốn điều lệ doanh nghiệp, căn cứ số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2026.

Trước đó, Gilimex cũng có sự thay đổi nhân sự tại bộ phận tài chính. Cụ thể, doanh nghiệp miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi chức Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 22/9/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Bà Hiếu đã gắn bó với mảng tài chính của công ty từ năm 2010.

Những thay đổi về nhân sự diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Gilimex cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 sau soát xét, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 447 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 21,25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ khoảng 68 tỷ đồng.

Gilimex cho biết kết quả kinh doanh cải thiện nhờ sản lượng sản phẩm xuất bán tăng, đồng thời cơ cấu sản phẩm chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao hơn.

Bên cạnh biến động nhân sự, trong tháng 10/2026, Gilimex cũng đã có thông báo giải thể hai công ty con gồm Công ty TNHH MTV Kho vận Gilimex và CTCP Gilimex Long Khánh.

Trước đó, ngày 3/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu GIL vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do BCTC soát xét bán niên 2026 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Nội dung ngoại trừ liên quan đến lượng hàng tồn kho của vụ kiện Gilimex và Amazon, do chưa thể xác định được giá trị thu hồi khi vụ kiện chưa có kết quả cuối cùng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GIL đang giao dịch quanh mức 8.100 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 822 tỷ đồng.