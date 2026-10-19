Gigi Hương Giang ấn tượng

#1. Gigi Hương Giang - 9/10 điểm: Ca sĩ, tín đồ thời trang Gigi Hương Giang gây ấn tượng với tạo hình vừa cá tính vừa quyến rũ trong buổi trình diễn bộ sưu tập mới của NTK Phan Huy. Diện một chiếc váy dạ hội tưởng đơn giản, cô vẫn biết cách ghi dấu ấn với kiểu tóc và phụ kiện. Trong khi thiết kế cổ yếm, xẻ sâu phía sau giúp người mặc khoe lợi thế hình thể, đem lại cảm giác quyến rũ, những món phụ kiện như kính mắt bản lớn, vớ da chân đen và giày cao gót đồng màu mũi nhọn lại điểm xuyết nét cá tính, tạo sự cân bằng cho tổng thể. Mái tóc nâu vàng ngắn uốn xoăn gia tăng điểm nhấn, gợi liên tưởng đến hình tượng mob wife (vợ/người tình của trùm mafia) thịnh hành trong những mùa mốt trước. Ảnh: @gigi.huonggiang/IG.

#2. Quỳnh Anh Shyn - 8,5/10 điểm: Quỳnh Anh Shyn chinh phục tinh thần vừa gợi cảm vừa cá tính của nhà mốt Dolce & Gabbana trong một bộ hình thời trang tại Milan (Italy). Fashionista này diện chiếc váy liền thân mang hoạ tiết da báo đặc trưng của thương hiệu. Đây vốn là hoa văn quen thuộc trong lịch sử thời trang, thường đại diện cho tinh thần quyến rũ và phóng khoáng. Quỳnh Anh Shyn thể hiện dấu ấn riêng thông qua phương pháp chơi phụ kiện, đeo vòng cổ xếp lớp phức tạp, hướng sự chú ý vào chi tiết này. Kiểu tóc ngắn 2 màu xoăn sóng nước cũng giúp tổng thể thêm phần cá tính, mang tinh thần đường phố mà fashionista này thường xuyên đưa vào tạo hình. Ảnh: @quynhanhshyn_/IG.

#3. Khánh Linh - 8/10: Fashionista Khánh Linh cũng ghi điểm với trang phục dạ hội trong đêm diễn thời trang của NTK Phan Huy. Cô diện chiếc váy đen bất đối xứng, ôm lấy đường cong cơ thể, tạo cảm giác nữ tính, mềm mại. Mặc một thiết kế tối giản và đơn sắc, Khánh Linh đeo vòng cổ đính đá lấp lánh, lấp đầy khoảng trống trước ngực, đồng thời nâng tầm bộ đồ, giúp tổng thể tạo hình trở nên sang trọng hơn, phù hợp với bối cảnh ứng dụng. Cô búi tóc kiểu Pháp nhẹ nhàng, hoàn thiện hình ảnh thanh lịch, mang tinh thần cổ điển vốn gắn liền với phong cách thường ngày. Ảnh: @klinhnd/IG.

#4. Helly Tống - 6,5/10 điểm: Influencer Helly Tống hiếm hoi mất điểm trong tuần qua. Cụ thể, cô đội mái tóc giả bạch kim ấn tượng, tẩy chân mày đồng màu, tạo ra tạo hình nổi bật, thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, chiếc váy đỏ, bổ sung đường diềm, chi tiết tua rua mà Helly Tống lựa chọn lại mang tinh thần đáng yêu, dễ thương, chưa thực sự ăn nhập với mái tóc cá tính. Influencer này cũng phối thêm vớ da chân và giày cao gót platform đồng màu với váy, tạo ra một tổng thể tương đối nhiều điểm nhấn, gây phân tán điểm nhìn của người đối diện. Tạo hình quá nhiều điểm nhấn vô tình khiến Helly Tống mất điểm. Ảnh: @hellytong/IG.

#5. Châu Bùi - 5,5/10 điểm: Fashionista Châu Bùi cũng hiếm hoi gây thất vọng trong một bộ hình thường ngày. Cô xây dựng hình ảnh mang đậm màu sắc streetstyle (thời trang đường phố), kết hợp loạt trang phục, phụ kiện cá tính song thiếu tính liên kết. Chiếc áo trễ vai cắt xẻ độc đáo được phối với quần lửng bó gấu. Chiếc mũ snapback, sandal cao gót đế xuồng và vòng cổ kim loại cá tính càng khiến tổng thể trở nên rườm rà, rối mắt. Có thể thấy, mỗi món đồ đều có điểm nhấn riêng, phù hợp để đứng một mình hơn là kết hợp trên một tổng thể. Dù sở hữu gương mặt và vóc dáng dễ dàng chinh phục nhiều phong cách, Châu Bùi chưa thể ghi điểm với outfit tuần qua. Ảnh: @chaubui_/IG.