Gigi Hadid nổi giận, lên tiếng bênh vực siêu mẫu bị chê catwalk tại Victoria's Secret

Theo Page Six, ngày 21/10, Gigi Hadid đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ Elsa Hosk sau khi một tài khoản trên nền tảng Threads đăng tải đoạn video chỉ trích màn catwalk của người mẫu Thụy Điển tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra hôm 18/10.

Trong đoạn video, Elsa Hosk xuất hiện với bộ bodysuit xuyên thấu, đôi giày cao gót màu vàng và đôi cánh lấp lánh khổng lồ gần như chiếm toàn bộ chiều ngang sàn diễn. Tuy nhiên, những bước đi có phần thận trọng của cô lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Elsa Hosk xuất hiện với bộ bodysuit xuyên thấu, đôi giày cao gót màu vàng và đôi cánh lấp lánh khổng lồ gần như chiếm toàn bộ chiều ngang sàn diễn.

Người đăng tải video thậm chí còn so sánh Elsa Hosk với siêu mẫu huyền thoại Gisele Bündchen và viết: "Thử tưởng tượng Gisele bước đi trên sàn diễn như thế này xem?". Trước lời nhận xét, Gigi Hadid lập tức để lại bình luận thể hiện sự không hài lòng.

"Điều này thật sự khiến tôi bực mình. Elsa đã trình diễn quá xuất sắc. Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của những thiên thần Victoria's Secret thế hệ đầu, nhưng ngay cả quy mô và kích thước sàn diễn hiện tại cũng không thể so sánh với những chương trình trước đây", Gigi Hadid chia sẻ.

Nữ siêu mẫu tiếp tục giải thích rằng việc trình diễn với những đôi cánh hiện nay đòi hỏi thể lực và khả năng kiểm soát cơ thể rất lớn. Theo Gigi Hadid, một số đôi cánh có thể nặng hơn 34kg, cao trên 3m, thậm chí được trang bị các bộ phận chuyển động bằng cơ khí.

Chưa kể, thiết kế của chúng không có tính khí động học, khiến người mẫu gặp thêm khó khăn khi di chuyển dưới tác động của những luồng gió từ hệ thống quạt trên sàn diễn.

"Phải cần đến ba người đàn ông mới có thể tháo những đôi cánh này khỏi người chúng tôi. Elsa xinh đẹp, mạnh mẽ và đã làm chủ chúng một cách xuất sắc. Các bạn chẳng hiểu gì cả", Gigi Hadid nhấn mạnh. Phát ngôn của nữ siêu mẫu nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả.

Một tài khoản bình luận: "Vừa phải chịu sức nặng, vừa phải chống lại lực cản của gió. Cô ấy thực sự giống như đang kéo hai chiếc dù phía sau. Thử làm như vậy xem có dễ không?".

Trước đó, Elsa Hosk cũng đã trực tiếp phản hồi những lời chê bai trên Instagram cá nhân.

"Gửi những người trên mạng đang bàn tán về cách tôi catwalk, phải cần đến ba người đàn ông mới có thể khiêng đôi cánh đó và đặt lên lưng tôi. Hãy suy nghĩ về điều đó", nữ siêu mẫu viết.

Theo Victoria's Secret, đôi cánh của Elsa Hosk là một trong những thiết kế hoành tráng nhất mà thương hiệu từng thực hiện. Giám đốc sáng tạo Adam Selman tiết lộ với Elle rằng bên dưới lớp vải xuyên thấu, lấp lánh là một bộ khung kim loại được hàn cố định để tạo hình cho đôi cánh.

Đáng chú ý, Victoria's Secret Fashion Show 2026 đánh dấu lần đầu tiên Elsa Hosk trở lại sàn diễn của thương hiệu kể từ năm 2018. Màn tái xuất diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi cô chào đón con gái thứ hai - Flora Blue với hôn phu Tom Daly vào ngày 22/7.

Trong lần trình diễn trước đó vào năm 2018, Elsa Hosk từng được giao trọng trách mặc chiếc Dream Angels Fantasy Bra trị giá 1 triệu USD. Đây cũng là chiếc Fantasy Bra cuối cùng xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret trước khi Kylie Jenner trình diễn thiết kế trị giá 50 triệu USD, hợp tác cùng Jacob & Co. tại chương trình năm nay.

Elsa Hosk từng được giao trọng trách mặc chiếc Dream Angels Fantasy Bra trị giá 1 triệu USD vào năm 2018.

Không chỉ Elsa Hosk, Bella Hadid - em gái Gigi Hadid cũng từng đối mặt với những lời bàn tán tương tự. Tại Victoria's Secret Fashion Show 2025, Bella gây lo lắng khi bước đi khá chậm trong bộ nội y tua rua màu bạc kết hợp đôi cánh trắng cỡ lớn.

Sau chương trình, cô tiết lộ đôi cánh nặng khoảng 23kg, cho thấy những khó khăn phía sau màn trình diễn tưởng chừng nhẹ nhàng của các siêu mẫu.

Việc Gigi Hadid công khai bảo vệ Elsa Hosk vì thế không chỉ thể hiện sự ủng hộ dành cho đồng nghiệp mà còn giúp khán giả hiểu rõ hơn những yêu cầu khắt khe về thể lực, kỹ thuật và sự tập trung khi trình diễn trên sàn diễn Victoria's Secret.