Kết quả điều tra xác định, khoảng 17 giờ ngày 20/11/2026, Danh Tiền tổ chức uống rượu tại nhà cùng vợ và em ruột. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh P.Q.D. (sinh năm 1989, trú cùng ấp, là bạn của Tiền) đến tham gia uống rượu.

Đối tượng Danh Tiền

Trong lúc uống rượu, giữa Tiền và anh D. xảy ra mâu thuẫn. Tiền vào nhà bếp lấy 02 con dao để giải quyết mâu thuẫn. Thấy Tiền cầm hung khí, anh D. bỏ chạy ra đường.

Tiền liền đuổi theo, ném một con dao về phía anh D. nhưng không trúng. Sau đó, Tiền gọi anh D. dừng lại rồi dùng con dao còn lại đâm vào vùng ngực, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Danh Tiền đã đến cơ quan công an đầu thú.