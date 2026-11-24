Giết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu
Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Danh Tiền (sinh năm 1979, cư trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 17 giờ ngày 20/11/2026, Danh Tiền tổ chức uống rượu tại nhà cùng vợ và em ruột. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh P.Q.D. (sinh năm 1989, trú cùng ấp, là bạn của Tiền) đến tham gia uống rượu.
Trong lúc uống rượu, giữa Tiền và anh D. xảy ra mâu thuẫn. Tiền vào nhà bếp lấy 02 con dao để giải quyết mâu thuẫn. Thấy Tiền cầm hung khí, anh D. bỏ chạy ra đường.
Tiền liền đuổi theo, ném một con dao về phía anh D. nhưng không trúng. Sau đó, Tiền gọi anh D. dừng lại rồi dùng con dao còn lại đâm vào vùng ngực, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Danh Tiền đã đến cơ quan công an đầu thú.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/giet-nguoi-do-mau-thuan-trong-luc-nhau-549008.html