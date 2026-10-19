Giết bạn thân cướp vàng, người phụ nữ đổi tên trốn truy nã hơn 40 năm

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (SN 1957, quê xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về Trại tạm giam Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Nguyễn Thị Tuyết là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, từng bị kết án tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản, sau đó bỏ trốn khỏi trại giam từ năm 1983.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1979, Tuyết sát hại người bạn thân là bà Phạm Thị Phước (22 tuổi, thời điểm nạn nhân tử vong), sống cùng địa phương để cướp một sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng.

Sau khi gây án, Tuyết bỏ trốn nhưng bị Công an tỉnh Nghĩa Bình bắt giữ. Sau đó, Tuyết bị tuyên phạt tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản.

Bà Nguyễn Thị Tuyết bị bắt giữ sau 43 năm trốn lệnh truy nã.

Năm 1983, trong thời gian chấp hành án tại Trại cải tạo Kim Sơn (tỉnh Gia Lai), Tuyết bỏ trốn. Công an tỉnh Nghĩa Bình sau đó phát lệnh truy nã số 166/TN.

Trong quá trình lẩn trốn, Tuyết đổi tên thành Trần Thị Bích Liên, khai năm sinh 1962, rồi đến thôn Cát An (xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng) sinh sống.

Dưới tên gọi mới, Tuyết lập gia đình, có con, cháu và sinh sống tại địa phương suốt nhiều năm.

Sau 43 năm trốn truy nã, ngày 16/10/2026, Nguyễn Thị Tuyết bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.

Việc Tuyết bị bắt khiến gia đình và người dân địa phương nơi người này sinh sống bất ngờ.

Ngày 18/10, lực lượng chức năng di lý Nguyễn Thị Tuyết về Quảng Ngãi để tiếp tục xử lý theo quy định.