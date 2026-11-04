Gieo yêu thương, vun đắp ước mơ nơi biên giới

Bằng những việc làm bình dị, người lính biên phòng đang từng ngày gieo những bài học về tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương trong lòng học sinh vùng biên.

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng học sinh đến lớp”, được đơn vị phối hợp thực hiện từ đầu năm học 2026-2027 và duy trì thường xuyên. Thông qua sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ, học sinh từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt, nâng cao ý thức tự giác và học cách chủ động chăm sóc bản thân.

Mỗi buổi sáng, khi xe đưa đón học sinh đến trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan đã có mặt để đón các em, hướng dẫn vào lớp và ổn định trước giờ học. Từ cách chào hỏi, xếp hàng, giữ trật tự đến việc tuân thủ giờ giấc, các em đều được nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, qua đó từng bước hình thành tác phong kỷ luật trong môi trường học đường.

Cùng với đó, bộ đội hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân, quần áo và đồ dùng học tập. Những kỹ năng thiết yếu được truyền đạt bằng cách làm cụ thể, gần gũi, giúp các em nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân và giữ gìn không gian sinh hoạt sạch sẽ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan đón học sinh, hướng dẫn các em vào lớp và ổn định trước giờ học.

Cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với nhà trường theo dõi tình hình chuyên cần, rà soát những trường hợp nghỉ học không có lý do để tìm hiểu nguyên nhân, kịp thời vận động các em trở lại lớp. Qua đó, nhà trường có thêm điều kiện nắm bắt tình hình học tập, quan tâm và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Theo kế hoạch, khi các hạng mục phục vụ sinh hoạt bán trú, nội trú hoàn thành, Đồn Biên phòng Ia Nan sẽ tiếp tục hướng dẫn học sinh các kỹ năng tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi như gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở và xây dựng nếp sống ngăn nắp trong môi trường tập thể.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cắt tóc cho học sinh, hướng dẫn các em xây dựng và chăm sóc vườn rau trong khuôn viên trường. Hoạt động này không chỉ tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm lao động, rèn luyện tính kiên trì, biết trân trọng thành quả do mình làm ra mà còn góp phần bổ sung nguồn rau xanh cho bữa ăn bán trú, nội trú.

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan chia sẻ: “Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nhận được sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ và đồng hành của đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Vì vậy, việc chăm lo cho học sinh hôm nay cũng là cách người lính biên phòng đáp lại tình cảm nghĩa tình ấy, hướng đến thế hệ trẻ với mong muốn các em có điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành tốt hơn”.

Bộ đội hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân và đồ dùng học tập.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh, việc đồng hành cùng học sinh cần được duy trì thường xuyên, bắt đầu từ những công việc gần gũi trong đời sống hằng ngày. Qua quá trình hướng dẫn và thực hành, các em sẽ dần hình thành tính tự lập, ý thức kỷ luật, biết chia sẻ công việc và có trách nhiệm với tập thể. Đây cũng là nền tảng để học sinh nuôi dưỡng tình yêu quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ biên giới.

Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Nan là một trong 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện trường có 840 học sinh theo học, mở ra môi trường học tập và sinh hoạt mới cho học sinh trên địa bàn.

Trong năm học đầu tiên tại ngôi trường mới, sự phối hợp giữa lực lượng biên phòng và nhà trường có ý nghĩa thiết thực, giúp các em từng bước thích nghi với nếp sống tập thể, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt và hình thành ý thức tự giác.

Những việc làm bình dị của người lính biên phòng góp phần giáo dục học sinh vùng biên về tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương.

Trước đó, nhân dịp Tết Trung thu, Đồn Biên phòng Ia Nan cũng tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tại trường, mang đến cho học sinh không khí vui tươi, ấm áp.

Bằng những việc làm bình dị, người lính biên phòng đang từng ngày gieo những bài học về tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương trong lòng học sinh vùng biên.

Sự đồng hành bền bỉ ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống, học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và góp sức xây dựng quê hương biên giới ngày càng bình yên, phát triển.