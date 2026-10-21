Gieo yêu thương, vun đắp từng mái ấm

Hội LHPN phường Bách Quang trao 100 gà con và thức ăn chăn nuôi cho gia đình chị Dương Thị Huyên, ở tổ dân phố Ninh Sơn, để hỗ trợ sinh kế.

Cuộc sống của chị Dương Thị Huyên, ở tổ dân phố Ninh Sơn 1, gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi 3 con ăn học. Hằng ngày, chị phải đi phụ xây để kiếm thêm thu nhập. Thiếu lao động, thiếu tư liệu sản xuất khiến gia đình chị nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, ngày 17-10 vừa qua, Hội LHPN phường Bách Quang đã trao tặng gia đình chị 100 gà con cùng thức ăn chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển sinh kế. Trước đó, cuối tháng 9-2026, hai hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Ninh Sơn 2 cũng được Hội LHPN phường phối hợp với Agribank Chi nhánh Sông Công trao tặng hai đàn gà cùng thức ăn chăn nuôi, tổng trị giá 5 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, Hội chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất cho hội viên. Tháng 8-2026, Hội LHPN phường tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y tại tổ dân phố Ninh Sơn 3, thu hút hơn 50 hội viên nông dân và phụ nữ tham gia.

Những kiến thức về chăm sóc vật nuôi, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh giúp chị em có thêm cơ sở áp dụng vào thực tế, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Bách Quang còn dành sự chăm lo cho trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh yếu thế. Trong đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động tiêu biểu, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, Hội LHPN phường đã vận động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu 7 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Theo chương trình, mỗi em được hỗ trợ khoảng 500 nghìn đồng/tháng; bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có thể tiếp tục đồng hành bằng những hoạt động thiết thực về vật chất và tinh thần. Việc hỗ trợ kéo dài đến khi các em đủ 18 tuổi hoặc học xong đại học, cao đẳng, tùy từng trường hợp.

Hội LHPN phường Bách Quang và đại diện chi bộ, tổ dân phố Ninh Sơn 1 đến thăm hỏi, động viên và tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hằng, ở tổ dân phố Kè, bà ngoại cháu Vũ Thị Mai (sinh năm 2013), được Công an phường Bách Quang nhận đỡ đầu từ tháng 6-2026, chia sẻ: Bố các cháu mất sớm, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không thể lao động. Lâu nay, một mình tôi làm ruộng nuôi cả 3 mẹ con nên cuộc sống rất vất vả. Nay được các cấp, ngành, đoàn thể quan tâm, nhận đỡ đầu cháu đến khi đủ 18 tuổi, tôi rất vui mừng và xúc động. Sự hỗ trợ này giúp cháu có thêm điều kiện học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để cả gia đình vượt qua khó khăn.

Chị Dương Thị Thu Giang, Chủ tịch Hội LHPN phường Bách Quang, cho biết: Chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội không chỉ là việc trao đi những phần quà nhân các dịp lễ, Tết, mà quan trọng hơn là phải giúp chị em nâng cao năng lực tự vươn lên. Khi một người phụ nữ tự chủ được tài chính, gia đình họ sẽ ấm no hơn, con cái được học hành đầy đủ hơn. Đó chính là nền tảng cốt lõi của an sinh bền vững.

Những việc làm thiết thực của Hội LHPN phường Bách Quang tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo đời sống hội viên, giúp những hoàn cảnh yếu thế có thêm cơ hội vươn lên, góp phần xây dựng Bách Quang ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.