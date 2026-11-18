Nghề giáo, nơi mỗi người giáo viên không chỉ truyền dạy tri thức mà còn nâng đỡ, đồng hành với học sinh (HS) trên hành trình trưởng thành. Dẫu điều kiện công tác còn nhiều khó khăn hay yêu cầu đổi mới ngày càng cao, mỗi giáo viên vẫn giữ trọn tình yêu nghề, trách nhiệm với HS và không ngừng làm mới từng bài giảng.

Tận tình với học sinh

Sau giờ lên lớp, cô giáo trẻ Mấu Thị Duyên (sinh năm 2000), Trường Tiểu học Tô Hạp, điểm trường Tà Lương (xã Khánh Sơn) lại thu xếp sách vở, tìm đến nhà từng HS để vận động các em duy trì việc đến lớp. Điểm đến của cô hôm nay là nhà em Mấu Thị Anh Thùy - HS lớp 2A5. Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ, bà Mấu Thị Lạnh (mẹ của em Mấu Thị Anh Thùy) chia sẻ: “Nhiều hôm vợ chồng tôi lên rẫy sớm, không có ai đưa cháu đi học nên đành dẫn con theo. May nhờ có cô Duyên thường xuyên đến nhà vận động, nhắc nhở nên tôi cũng cố gắng cho cháu đi học đều”. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình HS, cô Duyên ân cần hỏi han, trò chuyện thân tình với phụ huynh, đồng thời động viên Thùy cố gắng đến lớp đều đặn.

Cô giáo Lưu Thị Huyền Trang kể chuyện theo sách cho học sinh.

Điểm trường Tà Lương có 119 HS, tất cả đều là con em đồng bào Raglai. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn với nương rẫy khiến việc học của nhiều HS đôi khi bị gián đoạn vì phải theo cha mẹ đi làm. Chính vì thế, sự nhiệt tình, tận tâm với HS của những giáo viên trẻ như cô Mấu Thị Duyên đã góp phần để các lớp học luôn duy trì đều sĩ số HS. "Là giáo viên người Raglai, am hiểu tiếng nói và đời sống của bà con địa phương nên cô Duyên có nhiều thuận lợi trong công tác vận động HS ra lớp. Sự nhiệt tình, tâm huyết của cô đã góp phần tích cực vào việc dạy và học tại điểm trường", thầy Lê Hải Đoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hạp cho biết.

Cũng mang trong mình tình yêu thương dành cho trẻ thơ, cô Lưu Thị Huyền Trang (27 tuổi) giáo viên Trường Mầm non Bác Ái (xã Bác Ái) lại có một hành trình đến lớp đầy nhọc nhằn. Nhà ở xã Phước Hữu, mỗi ngày cô phải thức dậy từ 5 giờ sáng, vượt quãng đường hơn 60km để kịp giờ đón trẻ. Hơn một giờ di chuyển, có những hôm trời mưa, đường trơn trượt, nước dâng cao khiến con đường đến lớp như dài hơn. Lớp học do cô Trang phụ trách có 100% trẻ là con em đồng bào Raglai, nhiều em có hoàn cảnh gia đình còn thiếu thốn. Bởi vậy, mỗi ngày đến lớp, ngoài việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, cô còn dành nhiều tình cảm, quan tâm, chăm sóc các em. Những niềm vui nhỏ của trẻ, những ánh mắt mong chờ cô mỗi buổi sáng cũng trở thành động lực để cô vượt qua quãng đường xa và những trở ngại của thời tiết. “Có lần trời mưa to, nước dâng cao nên tôi không thể đến lớp. Chỉ nghỉ vài hôm đã thấy nhớ tụi nhỏ. Nên lần sau, khi thấy thời tiết dự báo có mưa, tôi sẽ chủ động ở lại trường luôn”, cô Trang tâm sự. Theo cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bác Ái, nhà trường có 62 giáo viên thì có đến 6 giáo viên nhà cách trường hơn 30km, 10 giáo viên khác cách trường 20km. Trường không có nhà công vụ nên giáo viên vẫn phải đi về hằng ngày. Dù điều kiện đi lại còn nhiều bất tiện, đội ngũ nhà giáo vẫn nỗ lực khắc phục để duy trì hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô giáo Mấu Thị Duyên đón học sinh vào lớp.

Nhiều năm qua, lớp phổ cập giáo dục THCS ở Tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre, phường Nha Trang) vẫn được duy trì vào mỗi dịp cuối tuần. Hiện nay, lớp học chỉ có 23 HS, nhưng các thầy, cô giáo của Trường THCS Nha Trang vẫn đều đặn vượt sóng mang con chữ ra đảo nhằm giúp HS có cơ hội tiếp tục học tập. Mỗi tuần, các thầy, cô giáo từ đất liền ra Bích Đầm giảng dạy vào sáng thứ Bảy và trở về vào chiều Chủ nhật. Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thầy, cô say sóng; có những hôm gặp mưa gió, thời tiết bất thường, biển động thì việc đi lại càng vất vả hơn. Ngay cả khi đã đến lớp, việc giảng dạy đôi lúc cũng bị gián đoạn vì mất điện. HS trên đảo chưa có đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, nên giáo viên lại chủ động mang thêm đồ dùng, sách vở để hỗ trợ việc học của các em. Cô giáo Vũ Hoài Thu - dạy môn Toán, Trường THCS Nha Trang, Phân hiệu Trần Quốc Toản chia sẻ: “Tôi gắn bó với lớp học từ năm 2024 đến nay. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, điều thực sự níu chân tôi ở lại chính là sự hồn nhiên, nghị lực và sự ham học của các HS trên đảo. Tôi không muốn để các em bị thiệt thòi hay tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa trong đất liền. Để mỗi em tiếp thu bài tốt, tôi đã cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chủ động, tích cực từ mỗi HS. Nhìn sự nhiệt tình, cùng ánh mắt rạng rỡ chờ đón thầy, cô khi ca nô cập bến, tôi cảm nhận trọn vẹn niềm vui với công việc của mình”.

Ông VŨ NGỌC ĐƯƠNG - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Toàn tỉnh hiện có hơn 31.300 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (công lập và ngoài công lập) từ cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, tỉnh còn có đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, đặc biệt có những thầy cô giáo tận tâm, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại những vùng núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đội ngũ nhà giáo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động tiếp cận, vận dụng các phương pháp dạy học mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

Chủ động trước yêu cầu mới

Trong tiết học môn Lịch sử về nền văn minh Ấn Độ dành cho HS lớp 7, cô Nguyễn Thị Minh Thảo - giáo viên Trường THCS Tây Nha Trang (trường chính) đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện những dấu ấn lịch sử. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua lời giảng và hình ảnh trong sách giáo khoa, cô sử dụng các tư liệu trực quan về những công trình kiến trúc tiêu biểu của Ấn Độ. Điều đó giúp HS hình dung rõ hơn về nội dung bài học. Không chỉ quan sát, HS còn được cô hướng dẫn tương tác, thực hành với công cụ AI nhằm chủ động khám phá nội dung bài học và không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn.

Giờ học Toán của các em học sinh lớp 6 ở Bích Đầm. Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thảo hướng dẫn học sinh tương tác, thực hành với công cụ AI.

Để có được tiết dạy này, cô Nguyễn Thị Minh Thảo đã dành nhiều thời gian tìm hiểu công nghệ, nghiên cứu bài học, lựa chọn và sàng lọc tư liệu từ những nguồn chính thống, bảo đảm tính chính xác và phù hợp với HS. Theo cô, ứng dụng AI không đơn thuần là đưa công nghệ vào lớp học mà phải sử dụng phù hợp để hỗ trợ truyền tải kiến thức, khơi gợi sự tò mò và phát huy tính chủ động của HS. Từ việc tự tìm tòi, học hỏi, cô từng bước đổi mới cách tổ chức hoạt động dạy học, giúp HS không chỉ nghe, ghi nhớ mà còn được quan sát, trải nghiệm và tự mình khám phá.

Tại Trường Tiểu học Bảo An (phường Bảo An), tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học cũng được lan tỏa trong toàn bộ giáo viên. Cô Phùng Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo An cho biết, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng. Nhà trường khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số, khai thác các nguồn tài nguyên và phần mềm hỗ trợ dạy học phù hợp với từng môn học, khối lớp. Qua đó, nhiều giáo viên đã chủ động đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động học tập, hỗ trợ HS phát triển năng lực tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề và năng lực số.

Từ miền núi đến hải đảo, mỗi giáo viên có hành trình riêng nhưng đều chung tình yêu thương HS, sự tận tụy với nghề và tinh thần trách nhiệm. Không chỉ bền bỉ vượt qua những khó khăn để giữ nhịp đến trường cho HS, thầy cô còn không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ để mỗi bài giảng thêm sinh động, bổ ích. Những nỗ lực thầm lặng ấy góp phần làm nên vẻ đẹp của nghề giáo - nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo.