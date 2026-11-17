Cô giáo - tình nguyện viên Nguyễn Thị Kim Ngân di chuyển đến từng bàn để hướng dẫn bài học theo khả năng của từng em. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ấm áp lớp học vỡ lòng

Những ngày giữa tháng 11/2026, lớp học văn hóa miễn phí tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ vẫn đều đặn vang lên tiếng đọc bài của các giáo viên tình nguyện và những học trò đặc biệt.

Trong căn phòng rộng khoảng 20m2, gần 20 học sinh khuyết tật chăm chú theo dõi những bài học vỡ lòng. Do không có giáo án chung cho cả lớp, việc giảng dạy được điều chỉnh linh hoạt theo khả năng nhận thức và mức độ tiếp thu của từng em.

Tất cả học sinh đều là người khuyết tật nên không có một giáo án chung nào cho cả lớp. Với mỗi học sinh, tình nguyện viên sẽ hướng dẫn những bài học riêng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ở góc này, có em nắn nót luyện từng nét chữ đầu tiên và ngân nga đọc bảng chữ cái; góc kia, em khác lại tập đọc từng con số, nhẩm tính các phép toán cơ bản.

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, phường Hòa Cường) liên tục di chuyển đến từng bàn, nhẹ nhàng uốn nắn tay cho các em viết chữ, phát âm. Với những em còn lúng túng khi làm toán, cô giáo ân cần giảng giải đến khi hiểu mới thôi.

Giữa những bài học có phần học hát, đọc sách, kể chuyện... để tạo sự vui vẻ, phấn khởi cho học sinh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Từng theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), tháng 6/2026, khi biết tin trung tâm tuyển tình nguyện viên dạy văn hóa, Ngân đã đăng ký tham gia với mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Từ đó đến nay, đều đặn 3 buổi mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Ngân lại có mặt tại trung tâm để tiếp tục hành trình gieo chữ, ươm mầm tri thức cho các học trò đặc biệt.

Các bạn dù khuyết tật nhưng rất có tinh thần học tập. Chính điều đó tạo động lực và thôi thúc tôi vượt qua những khó khăn ban đầu để kiên trì với hành trình gieo chữ, giúp những mảnh đời khiếm khuyết có thêm cơ hội tiếp cận với con số, con chữ”. Tình nguyện viên Nguyễn Thị Kim Ngân

Sau thời gian kiên trì hướng dẫn, gần 20 học sinh của lớp dần có những thay đổi tích cực. Từ chỗ chưa biết đọc, biết viết, nay các em đã tự viết được tên mình, tên ba mẹ, biết so sánh các con số và thực hiện những phép tính cơ bản.

“Nhìn thấy các bạn tiến bộ từng ngày, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ bé vào sự thay đổi của các bạn trên con đường học vấn”, Ngân chia sẻ.

Nhờ sự chỉ dạy tận tình của tình nguyện viên, những học sinh khuyết tật của lớp học văn hóa dần có những đổi thay tích cực. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ cho biết, qua quá trình chăm sóc, trung tâm nhận thấy việc chưa biết chữ, chưa biết đếm số khiến các em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Do đó, từ đầu năm 2025, trung tâm vận động tình nguyện viên mở lớp dạy văn hóa miễn phí cho các em.

[VIDEO] - Ấm áp lớp học văn hóa vỡ lòng:

“Những điều tưởng chừng đơn giản như biết đọc, biết viết tên mình, ghi nhớ số điện thoại hay tên người thân lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người khuyết tật. Đây cũng là nền tảng để trung tâm tiếp tục dạy nghề, giúp các em có công việc, tự kiếm thu nhập nuôi sống bản thân và từng bước hòa nhập cộng đồng”, bà Tuyết nói.

Ấp ôm những cơ thể khiếm khuyết

Song song với lớp học văn hóa, Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ còn chú trọng cải thiện thể chất và sức khỏe cho người khuyết tật.

Trước thực tế nhiều em bị co cứng cơ, béo phì, phản ứng chậm do ít vận động, tháng 9/2026, trung tâm phối hợp với các tình nguyện viên tổ chức lớp thể dục kết hợp, duy trì tập luyện hằng ngày.

Lớp thể dục kết hợp diễn ra hằng ngày, giúp các em khuyết tật rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Là người khởi xướng lớp thể dục kết hợp, chị Trương Thị Hoàng Yến (sinh năm 1981, phường Hòa Cường) cho biết, khó khăn lớn nhất khi tổ chức lớp là các em thuộc nhiều dạng khuyết tật với thể trạng và khả năng vận động khác nhau.

Vì vậy, không thể áp dụng một giáo án cố định cho cả lớp. Trong từng buổi tập, các tình nguyện viên linh hoạt kết hợp nhiều bài tập sao cho phù hợp với thể trạng của từng em.

Trong quá trình tập luyện, tình nguyện viên theo sát từng em, cân chỉnh động tác, tư thế phù hợp với thể trạng từng người. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Có 4 năm kinh nghiệm thực hành yoga cộng đồng, chị Phan Thị Ti (sinh năm 1993, phường Hòa Cường) là một trong những tình nguyện viên giàu tâm huyết tại lớp.

Theo chị Ti, mỗi buổi tập thường bắt đầu bằng các động tác khởi động kết hợp vận động toàn thân; tiếp đến là bài tập hít thở, phát âm để điều hòa cơ thể, cùng các động tác vận động thân trên, thân dưới và kết thúc bằng những bài tập giãn cơ. Nội dung được điều chỉnh thường xuyên, tùy thuộc thể trạng và mức độ tiến bộ của học viên.

Lớp thể dục diễn ra trong không khí thoải mái, vui vẻ, tạo hứng khởi cho người học. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tình nguyện viên Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1982, phường Hòa Cường) dành nhiều tâm sức nghiên cứu, điều chỉnh bài tập sao cho phù hợp nhất với người khuyết tật.

“Thời gian đầu, hầu hết các em đều bị co cứng cơ, tay chân vận động kém linh hoạt. Nhờ kiên trì luyện tập, đến nay các em đều có chuyển biến tích cực: cơ thể nhanh nhẹn hơn, khả năng giữ thăng bằng được cải thiện. Nhìn thấy sự tiến bộ ấy, tôi có thêm động lực đến lớp mỗi ngày, đồng thời tìm hiểu thêm các bài tập phù hợp để giúp các em khỏe mạnh hơn”, chị Trang chia sẻ.

[VIDEO] - Lớp thể dục nâng cao sức khỏe cho người khuyết tật:

Chắp cánh hòa nhập cộng đồng

Bên cạnh các lớp học văn hóa và thể dục, trung tâm còn tổ chức dạy 5 nghề gồm: may thủ công, in lụa, thêu tranh, đan dây macrame và làm hương.

Những người khuyết tật có nền tảng kiến thức cơ bản về chữ và số sẽ được tạo điều kiện học nghề phù hợp với khả năng và thể trạng. Sau thời gian học nghề, những em thành thạo được giới thiệu đến làm việc tại các khách sạn, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tự kiếm thu nhập nuôi sống bản thân và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và người khuyết tật Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đang chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy nghề cho 60 người khuyết tật với nhiều dạng khiếm khuyết khác nhau: khuyết tật vận động, câm điếc, chậm phát triển, tự kỷ, bại não, tăng động giảm chú ý, động kinh.

Đại diện Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ cho biết đang tiếp tục vận động tình nguyện viên để mở thêm lớp dạy văn hóa cho các em khuyết tật. Đồng thời, mong nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho các em được tiếp tục nâng cao hiểu biết.

Sau khi học văn hóa, trung tâm tiếp tục dạy nghề phù hợp cho mỗi người khuyết tật để có thể đi làm kiếm thu nhập nuôi sống bản thân. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ngày qua ngày, các lớp học yêu thương dành cho người khuyết tật vẫn lặng lẽ sáng đèn. Đến với lớp học bằng sự tận tụy, đồng cảm và tình yêu thương, dù không phải là giáo viên chuyên nghiệp, các tình nguyện viên vẫn là những người "trồng người" đúng nghĩa.

Ở đó, họ luôn ấp ôm những “mầm xanh” khiếm khuyết, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua nghịch cảnh, vững vàng trưởng thành và tự tin hòa nhập cuộc sống.