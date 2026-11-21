Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng trò chuyện, nắm bắt tâm tư và động viên các em nữ sinh ở khu nội trú-Ảnh: K.S

Người mẹ hiền thứ hai

Trường PTDTNT Gio Linh hiện có 215 học sinh với 7 lớp, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng xa thuộc xã Cồn Tiên. Rời vòng tay ba mẹ từ năm lớp 6, nhiều em còn bỡ ngỡ, rụt rè khi lần đầu bước vào môi trường sống tự lập. Từng theo học tại Trường PTDTNT Nam Quảng Trị, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng thấu hiểu sâu sắc nỗi niềm xa nhà của học trò.

Bất kể ngày nắng hay đêm mưa, cô Hằng luôn có mặt từ sáng sớm đến tối muộn để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em. Cô tỉ mỉ hướng dẫn học trò những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, giữ vệ sinh phòng ở, tiết kiệm điện nước đến cách tự chăm sóc bản thân.

Em Hồ Thị Sở Sở, học sinh lớp 8A chia sẻ: “Những ngày đầu xa bố mẹ, đêm nào em cũng khóc vì nhớ nhà. Cô Hằng thường xuyên đến phòng trò chuyện, kiểm tra từng tấm chăn, quan tâm chúng em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chính sự ân cần của cô đã giúp chúng em vơi đi nỗi nhớ người thân, dần xem trường học như ngôi nhà thứ hai của mình”.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng tận tình chăm lo từng bữa ăn cho học sinh-Ảnh: K.S

Không dừng lại ở việc duy trì nền nếp, cô Hằng còn là người bạn đồng hành tin cậy để tháo gỡ những vướng mắc về tâm lý cho các em học sinh. Với những em có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ ly hôn hoặc đau ốm, cô đã kiên trì lắng nghe, động viên bằng sự nhẹ nhàng, thấu hiểu.

Kỷ niệm chiều thứ bảy tháng 12/2024 vẫn in đậm trong tâm trí em Hồ Văn Tùng, học sinh lớp 8B. Hôm ấy trời rét buốt, mưa tầm tã, ba em phải đưa mẹ đi chạy thận ở bệnh viện tỉnh nên không thể đến đón con. Thấy Tùng đứng khóc ở cổng trường lúc xế chiều, cô Hằng vội liên lạc với gia đình rồi trực tiếp chạy xe máy vượt đường đất đỏ trơn trượt đưa em về tận thôn Sông Ngân (xã Cồn Tiên).

Tâm sự về công việc thầm lặng của mình, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng cho biết: “Đêm đầu tiên ở nội trú, nhiều em lớp 6 thức dậy từ 3 giờ sáng hỏi sao trời lâu sáng vậy cô. Thương các em còn nhỏ đã phải tự lập, tôi tự nhủ phải luôn ở bên làm chỗ dựa. Nhìn các em khôn lớn, thành đạt, trở thành người có ích cho xã hội, đó là phần thưởng quý giá nhất đối với tôi”.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng hướng dẫn học sinh nội trú học tập và rèn luyện nền nếp sinh hoạt tại phòng ở-Ảnh: K.S

Lan tỏa lối sống đẹp

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về sự nghiệp trồng người, cô Hằng luôn rèn luyện tác phong mẫu mực, sẵn sàng nhận việc khó. Khi phát hiện học sinh có dấu hiệu bỏ học, cô không ngại đường xa đến tận bản làng để vận động các em trở lại lớp. Trong tập thể sư phạm, cô sẵn lòng nhận hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp thay cho những đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần giữ vững thành tích học tập của các lớp.

Bên cạnh chuyên môn, cô Hằng còn là hạt nhân tích cực trong phong trào thể thao và thiện nguyện. Hết giờ làm việc, cô thường nán lại sân trường hướng dẫn học sinh chơi bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương-Ảnh: K.S

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của cô, đội tuyển thể thao của Trường PTDTNT Gio Linh nhiều năm liền đạt thành tích cao tại giải đấu các cấp. Cùng với đó, cô Hằng cũng tích cực tham gia các đợt hiến máu nhân đạo tại địa phương. “Tôi đã có hơn 20 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi lần hiến máu cứu người, tôi thấy lòng mình thanh thản và hạnh phúc. Đó là cách thiết thực để mình lan tỏa tinh thần sẻ chia đến học trò và mọi người”, cô Hằng chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT Gio Linh cho hay: “Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng học tập và làm theo Bác từ những việc bình dị nhất. Đóng góp của người quản sinh tuy thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn kỷ cương, tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, giàu tình thương. Tấm gương tận tụy của cô đã truyền cảm hứng tích cực cho tập thể nhà trường”.