Gieo yêu thương, nâng bước tương lai

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tam Chung trao quà cho hai chị em Hờ Thị Khoa và Hờ A Công, ở bản Suối Phái (xã Tam Chung).

Trong căn nhà nhỏ ở bản Suối Phái (xã Tam Chung), hoàn cảnh của hai chị em Hờ Thị Khoa và Hờ A Công khiến ai gặp cũng xúc động. Bố mắc bệnh tâm thần, mẹ bỏ đi khi các em còn nhỏ, hai chị em đang sống cùng ông bà nội. Ông thường xuyên đau ốm, cuộc sống hằng ngày chủ yếu trông chờ vào nương rẫy nên túng thiếu quanh năm.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, năm 2024, Hội LHPN xã Tam Chung thông qua Hội LHPN tỉnh kết nối với Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) nhận đỡ đầu hai chị em với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em đến khi 18 tuổi. Sự quan tâm, chia sẻ bằng vật chất và tinh thần đó đã giúp hai chị em có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. “Các mẹ thường xuyên đến động viên, thăm hỏi, hướng dẫn chị em việc nhà cũng như quan tâm đến việc học. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng mọi người”, Hờ Thị Khoa chia sẻ.

Từ sự đồng hành ấy, những người “mẹ đỡ đầu” ở xã Tam Chung đã trở thành điểm tựa đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hoàng Thị Cam, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Chung cho biết: Xã có 9 cháu được nhận đỡ đầu, mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, hội đã kết nối với các cá nhân, đơn vị để hỗ trợ các cháu về vật chất, đồng thời động viên, đồng hành giúp các cháu trong cuộc sống như người thân của gia đình mình”.

Tại thôn Ngọc Trà, xã Quảng Chính, Đào Ngọc Huyền cũng cùng cảnh ngộ với Khoa và Công. Bố mất, 3 chị em Huyền ở với mẹ. Công việc chính của mẹ là nhặt ve chai nên cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, năm 2024, Tập đoàn Đại Dũng đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cháu với số tiền 500.000 đồng/tháng.

Thấy các con ríu rít kể chuyện lớp, chuyện trường khi “mẹ đỡ đầu” đến thăm, chị Lê Thị Hà, mẹ của Huyền xúc động bày tỏ: “Tôi chỉ mong các cháu được học hành tử tế, sau này có được cuộc sống ổn định. Thiếu vắng tình yêu thương của bố là thiệt thòi với con, tuy nhiên sự động viên kịp thời của các mẹ giúp con tôi có thêm điều kiện để học tập và quan trọng hơn là tự tin, vui vẻ lên rất nhiều”.

Với những đứa trẻ thiếu vắng đi tình yêu thương của bố hoặc mẹ, sự quan tâm, động viên, chia sẻ đó lại quý hơn những món quà. Chị Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Chính cho biết: "Trên địa bàn xã hiện có 13 cháu được đỡ đầu. Cùng với việc kết nối các nhà hảo tâm, đơn vị để hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng, cán bộ, hội viên cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các cháu trong việc sắp xếp sách vở, bàn học, dọn dẹp nhà cửa... tạo cho các cháu nền nếp sinh hoạt và ý thức tự lập trong cuộc sống”.

Những năm qua, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, các mẹ không chỉ kết nối để hỗ trợ về vật chất mà còn động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các cháu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Với sự tâm huyết, trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên, đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã vận động, kết nối nhà hảo tâm đỡ đầu hơn 1.700 trẻ mồ côi theo giai đoạn hoặc đến năm 18 tuổi. Vào những dịp tết, trung thu, trước năm học mới..., các cháu còn được tặng thêm sách vở, quần áo và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Không chỉ đồng hành đến khi các cháu tốt nghiệp THPT, nhiều mẹ còn tiếp tục đồng hành với các con trong suốt quá trình học cao đẳng, đại học và có một số trường hợp được tổ chức hội cũng như mẹ đỡ đầu giới thiệu có được việc làm ổn định. Bằng những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, các mẹ không chỉ hỗ trợ các con bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.