​Cô giáo Nguyễn Thị Bích Chi luôn dành tình yêu thương, sự tận tụy chăm sóc và dạy dỗ những em nhỏ đồng bào Co nơi vùng cao Thanh Bồng

Nặng lòng với những em thơ vùng cao

Quê ở xã Trà Bồng, nhưng nơi cô giáo Chi chọn gắn bó với sự nghiệp gieo chữ lại là xã Thanh Bồng. Mỗi ngày cô đều vượt quãng đường khoảng 20km để đến Trường Mầm non ở xã Thanh Bồng, nơi có những đứa trẻ vùng cao đang chờ cô đến lớp.

Những con đường miền núi quanh co, những buổi sáng sương phủ lối đi hay những ngày mưa đường trơn trượt đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình đến trường của cô.

Với cô Chi, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là lý do để ngơi nghỉ. Bởi sau mỗi chặng đường là những ánh mắt trẻ thơ, những tiếng gọi cô thân thương và niềm vui khi thấy học trò từng ngày lớn lên, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn khi khám phá thế giới xung quanh.

“Năm 2016, khi còn có nhiều lựa chọn về nơi công tác, tôi đã viết đơn tình nguyện lên vùng cao Thanh Bồng nhận nhiệm vụ. Từ quyết định ấy, hành trình gắn bó với trẻ thơ đồng bào Co của tôi bắt đầu và kéo dài đến hôm nay”, cô Chi cho hay.

Gắn bó với học sinh vùng cao, phần lớn là con em đồng bào Co, cô hiểu rằng mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh, khả năng tiếp nhận và điều kiện học tập khác nhau. Có em còn rụt rè, ít nói, có em chưa thành thạo tiếng Việt, việc diễn đạt suy nghĩ và giao tiếp với cô giáo, bạn bè còn hạn chế.

Vì vậy, cô luôn kiên nhẫn, gần gũi, trò chuyện, động viên từng trẻ. Trong mỗi hoạt động, cô tìm cách tạo không khí vui tươi, thân thiện để các em cảm thấy trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai. Với cô, dạy trẻ mầm non không chỉ là truyền đạt kiến thức mà trước hết phải tạo được sự tin tưởng, yêu thương để trẻ thích đến trường, thích được học và được vui chơi cùng bạn bè.

Trên cương vị giáo viên, đồng thời là Tổ trưởng chuyên môn Trường Mầm non ở xã Thanh Bồng, cô Chi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng các hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế. Cô quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe và sự phát triển của trẻ; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp các em phát triển toàn diện.

Những giờ học được cô Chi tổ chức sinh động, gần gũi, giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp và tự tin khám phá thế giới xung quanh

Đổi mới cách dạy, lan tỏa niềm vui đến lớp

Không bằng lòng với những phương pháp quen thuộc, cô Chi luôn chủ động tìm tòi, học hỏi, đổi mới cách tổ chức các hoạt động giáo dục. Đặc biệt, cô chú trọng phát triển ngôn ngữ thông qua kể chuyện sáng tạo, giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp, phát huy trí tưởng tượng và khả năng diễn đạt.

Từ thực tế giảng dạy, cô nhận thấy những câu chuyện có hình ảnh sinh động, nhân vật gần gũi sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của trẻ. Vì vậy, cô đã nghiên cứu, xây dựng và áp dụng sáng kiến về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kể chuyện cho trẻ mầm non.

Nhờ ứng dụng công nghệ, các câu chuyện được thể hiện trực quan, sinh động hơn, tạo hứng thú cho trẻ tham gia vào từng hoạt động. Những nhân vật, tình huống trong câu chuyện trở nên gần gũi, giúp trẻ dễ hình dung, ghi nhớ nội dung và chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình.

Sáng kiến không chỉ được công nhận mà còn được đồng nghiệp áp dụng trong quá trình giảng dạy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục, tiết kiệm thời gian chuẩn bị học liệu và khuyến khích trẻ tích cực tham gia các hoạt động tại lớp.

Với vai trò Tổ trưởng chuyên môn, cô Chi còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong thiết kế bài giảng điện tử, khai thác học liệu số và đổi mới phương pháp giáo dục. Cô cũng được nhà trường tin tưởng giao phụ trách trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật những hình ảnh, hoạt động của cô và trò, giúp phụ huynh hiểu hơn về môi trường học tập của con em mình.

Không chỉ tận tâm với công việc ở trường, cô Chi còn là một trong những hạt nhân văn nghệ tích cực của địa phương. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự kiện của xã. Sự nhiệt tình, năng động của cô góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và lan tỏa đời sống văn hóa ở địa phương.

Qua những chương trình biểu diễn văn nghệ, cô Chi góp sức lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng của đồng bào Co

Cô Chi chia sẻ: “Là giáo viên công tác ở địa bàn miền núi, tôi luôn mong muốn đóng góp một phần công sức của mình cho các hoạt động chung của địa phương. Được tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng là dịp để giao lưu, gắn kết với bà con, hiểu hơn về đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào Co”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh Bồng, nhận xét: “Cô Chi là giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, cô còn phát huy vai trò Tổ trưởng chuyên môn, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp và tích cực ứng dụng công nghệ vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Tấm lòng nhân ái phía sau bục giảng

Nếu sự tận tụy với nghề làm nên hình ảnh đẹp của cô giáo Chi thì tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia với cộng đồng càng khiến mọi người thêm trân quý. Đầu tháng 4.2026, biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu Hồ Duy Hùng, ở Tổ 3, thôn Cưa, mắc bệnh nặng, gia đình chật vật với chi phí điều trị, cô Chi đã chủ động đứng ra kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Thông qua mạng xã hội, cô chia sẻ hoàn cảnh của cháu, kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Tổng số tiền vận động được hơn 270 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh và trang trải những khó khăn trước mắt.

Từ lời kêu gọi của cô Chi, hơn 270 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cháu Hồ Duy Hùng có thêm kinh phí chữa bệnh

Toàn bộ quá trình vận động được cô công khai, minh bạch, thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh cụ thể. Với cô, mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều đáng quý, bởi phía sau đó là tình thương và mong muốn giúp một gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Việc làm ấy không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là cách cô giáo vùng cao gieo thêm những hạt mầm yêu thương bằng chính những việc làm bình dị trong cuộc sống.

“Cô Chi là người nhiệt tình, trách nhiệm, hòa đồng và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Điều đáng quý ở cô không chỉ là sự năng động, sáng tạo trong chuyên môn mà còn là tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn xung quanh”, cô Nguyễn Thị Diễm, đồng nghiệp tại Trường Mầm non ở xã Thanh Bồng bày tỏ.

Trong suốt quá trình công tác, cô Chi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, gần gũi với đồng nghiệp và phụ huynh. Với học trò, cô dành tình yêu thương và sự kiên nhẫn của một người mẹ thứ hai; với đồng nghiệp, cô chân thành, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Chi (áo trắng) được biểu dương, khen thưởng là cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm học 2025-2026, cô được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2026, cô được khen thưởng là cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Suốt những năm gắn bó với mái trường vùng cao, hành trình của cô giáo Chi được nối dài bằng những chuyến đi sớm về muộn, những giờ lên lớp tận tụy, những hoạt động văn nghệ sôi nổi và cả những việc làm đầy tình người. Từ điểm trường lẻ xa xôi đến lớp học hôm nay, cô vẫn bền bỉ với công việc của mình, mang tri thức đến gần hơn với trẻ em đồng bào Co.

Có lẽ, niềm vui lớn nhất của người giáo viên mầm non không nằm ở những thành tích được ghi nhận, mà chính là nhìn thấy học trò ngày càng trưởng thành, tự tin và yêu trường, yêu lớp. Trên những cung đường miền núi Thanh Bồng, mỗi ngày cô Chi đến trường cũng là một ngày tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức và yêu thương cho thế hệ tương lai.