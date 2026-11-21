Em Thiều Quang Minh Nhật, lớp 4A1, Trường Tiểu học Thiệu Trung bên các sản phẩm STEM được làm từ nguyên liệu tái chế.

Từ ý thức tự giác của học sinh đến những mô hình sáng tạo

Tại Trường Tiểu học Thiệu Trung (xã Thiệu Trung), ở bất kỳ lớp học nào cũng dễ dàng bắt gặp những góc STEM được trang trí sinh động và thân thiện với môi trường. Hầu hết các sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu tái chế như chai nhựa, bìa cát-tông qua đôi bàn tay khéo léo của các em học sinh.

Lớp 4A1 với 35 thành viên luôn thực hiện nghiêm túc quy định giữ gìn vệ sinh chung cả trong và ngoài lớp học. Riêng góc STEM của lớp được chăm chút theo tiêu chí: “Xanh, sạch, thân thiện”. Lớp trưởng Thiều Quang Minh Nhật là thành viên gương mẫu, luôn đi đầu trong việc nhắc nhở các bạn trực nhật, trồng và chăm sóc cây xanh... Đặc biệt, em là hạt nhân tích cực hướng dẫn các bạn tận dụng phế liệu để làm sản phẩm STEM. "Nguyên liệu tái chế rất dễ kiếm, dễ tìm. Em và các bạn rất thích thú khi tự tay làm ra các sản phẩm STEM, vừa học vừa chơi, lại góp phần làm xanh thêm môi trường lớp học”, Minh Nhật hào hứng cho biết.

Xây dựng môi trường xanh góp phần hình thành thói quen, tính tự giác và kỷ luật cho học sinh, và những điều này cần được bắt đầu từ bậc học nền tảng. Khi lớn hơn, ý thức ấy tiếp tục được nâng lên ở các cấp học cao hơn với những mô hình bài bản và quy mô hơn.

Tại Trường THPT Triệu Sơn 5 (xã Đồng Tiến), hành lang mỗi lớp học đều bố trí các thùng rác phân loại khoa học. Số rác này sau đó được tập kết về khu phân loại chung của nhà trường, trong đó, rác tái chế được thu gom để gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12B3, chia sẻ: “Cô giáo chủ nhiệm phân công rõ ràng cho từng tổ, cá nhân phụ trách các phần việc cụ thể như chăm sóc bồn hoa, kiểm tra tắt các thiết bị điện khi ra về và nhắc nhở phân loại rác cuối buổi. Khi gắn với trách nhiệm cá nhân, chúng em tự giác hơn”.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Triệu Sơn 5 còn triển khai nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Cô giáo Thiều Thị Hường, Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Nhà trường đã tổ chức ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” (hoặc dụng cụ học tập). Đoàn viên thanh niên mang chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến điểm tập kết để quy đổi lấy sen đá, cây cảnh hoặc vở viết, bút. Hoạt động này vừa giúp gây quỹ Đoàn, vừa hình thành thói quen sử dụng nguyên liệu tái chế cho học sinh. Ngoài ra, các đoàn viên còn tích cực ra quân tổng vệ sinh trong các đợt "Ngày chủ nhật xanh...”.

Vai trò định hướng và chế tài từ nhà trường

Xây dựng môi trường xanh trong trường học không chỉ là trách nhiệm tự thân của học sinh, mà còn đòi hỏi vai trò định hướng, đồng hành rất lớn từ nhà trường và các thầy, cô giáo.

Thói quen phân loại rác thải trở thành nếp sống văn minh của học sinh Trường THPT Triệu Sơn 5.

Nhặt một mảnh giấy vụn trong lớp học có thể là việc đơn giản với học sinh này, nhưng lại là khó khăn với học sinh khác nếu thiếu tinh thần trách nhiệm chung. Do đó, bên cạnh việc khơi gợi ý thức tự giác, mỗi nhà trường cần có hệ thống quy định và chế tài phù hợp.

Tại Trường THPT Triệu Sơn 5, thay vì chỉ nhắc nhở, Đoàn trường gắn kết việc giữ gìn vệ sinh với điểm thi đua giữa các chi đoàn và lồng ghép tuyên truyền qua các tiết sinh hoạt dưới cờ. "Chúng tôi đưa việc giữ gìn vệ sinh vào đánh giá thi đua hàng tuần, đồng thời ưu tiên tuyên dương, khen thưởng những hành động đẹp dù là nhỏ nhất để các đoàn viên cảm thấy tự hào và duy trì thành việc làm thường xuyên”, Bí thư Đoàn Trường THPT Triệu Sơn 5, cô giáo Thiều Thị Hường nhấn mạnh.

Ở lớp 4A1, Trường Tiểu học Thiệu Trung, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thu Hằng chọn cách tiếp cận mềm mỏng, kiên trì để học sinh làm thật và thường xuyên chứ không phải đối phó qua loa mỗi dịp kiểm tra. Cô áp dụng 3 nguyên tắc cốt lõi: chia nhỏ trách nhiệm, nêu gương - đồng hành, và động viên kịp thời. “Tổ nhóm nào làm tốt thì kịp thời khen ngợi, ngược lại, các em chưa ngoan sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng. Sự đồng hành sát sao của giáo viên chính là chìa khóa để hình thành “nhân cách xanh” cho các em”- cô Nguyễn Thu Hằng nói.

Bảo vệ môi trường không phải là một phong trào nhất thời, mà là hành trình dài nuôi dưỡng ý thức và nhân cách “sống xanh”. Khi những việc làm nhỏ được nhân lên từ mái trường, thế hệ trẻ hôm nay sẽ chính là những “sứ giả” tương lai xây dựng một đất nước bền vững và văn minh.