Gieo ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ

Có mặt tại khu vực trải nghiệm của Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, chị Nguyễn Thị Hà Phương chăm chú nhìn con trai tô màu những giọt nước ngộ nghĩnh trên chiếc túi vải.

Đây là một trong những hoạt động dành cho trẻ em tại gian hàng Suntory PepsiCo Việt Nam, nơi các em được tìm hiểu về hành trình của nước và những việc có thể làm để bảo vệ nguồn nước sạch.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục môi trường, doanh nghiệp còn giới thiệu những sản phẩm sử dụng bao bì tái chế cùng các cải tiến nhằm tiết kiệm nguyên liệu, giảm tác động đến môi trường.

Phụ huynh và trẻ em tham gia các hoạt động trải nghiệm về bảo vệ nguồn nước tại gian hàng Suntory PepsiCo Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Anh

Bảo tồn nguồn nước, cải tiến bao bì

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam xác định sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm tác động đến môi trường là những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững.

Đối với doanh nghiệp ngành đồ uống, nước là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng. Suntory PepsiCo Việt Nam hiện triển khai song song hai hướng bảo tồn nguồn nước, gồm sử dụng nước hiệu quả hơn trong sản xuất và thực hiện các hoạt động tái tạo, bồi hoàn nguồn nước cho thiên nhiên.

Trong sản xuất, Suntory PepsiCo Việt Nam áp dụng các giải pháp giảm lượng nước sử dụng, đồng thời tái sử dụng và xử lý nước để phục vụ những hoạt động phù hợp trong nhà máy.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn triển khai các hoạt động trồng rừng đầu nguồn thông qua chương trình Water of Life, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, hỗ trợ phục hồi nguồn nước và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Cùng với việc bảo tồn nguồn nước, cải tiến bao bì là một trong những hướng được Suntory PepsiCo Việt Nam chú trọng nhằm giảm lượng nhựa nguyên sinh sử dụng trong sản xuất.

Doanh nghiệp đã mang đến trưng bày các sản phẩm sử dụng chai nhựa PET được sản xuất từ 100% nhựa tái chế. Với loại bao bì này, chai nhựa sau sử dụng được thu gom, đưa đến các đơn vị tái chế để xử lý thành hạt nhựa. Nguồn nguyên liệu thu hồi sau đó được sử dụng để sản xuất chai mới, thay thế một phần nhu cầu sử dụng nhựa nguyên sinh. Suntory PepsiCo Việt Nam còn điều chỉnh thiết kế bao bì để giảm lượng nhựa sử dụng trên mỗi sản phẩm.

Đơn cử như chai nước tinh khiết Aquafina được cải tiến thiết kế, giảm trọng lượng nhựa xuống còn 11g mỗi chai. Việc giảm trọng lượng giúp giảm khối lượng bao bì doanh nghiệp phải thu gom, tái chế theo quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Khi lượng nhựa sử dụng trên mỗi sản phẩm giảm, tổng khối lượng bao bì thuộc diện thực hiện nghĩa vụ tái chế cũng có thể giảm tương ứng, tùy theo sản lượng và loại bao bì.

Ông Ashish Joshi, Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, cho rằng tăng trưởng kinh doanh cần gắn với sự phát triển của con người, cộng đồng và môi trường sống.

Doanh nghiệp hiện tập trung vào năm ưu tiên phát triển bền vững, gồm nước, giảm phát thải, bao bì bền vững, sức khỏe và con người, cùng các hoạt động làm phong phú cuộc sống.

Từ thực tế tiếp xúc với người tiêu dùng, ông Ashish Joshi nhận thấy sự quan tâm đến môi trường đang trở nên cụ thể hơn. Thay vì chỉ tìm hiểu về sản phẩm xanh, nhiều người muốn biết bao bì được làm từ nguyên liệu gì, có thể tái chế hay không và bản thân có thể làm gì để bảo vệ môi trường.

Ông Ashish Joshi, Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam. Ảnh: Quang Định

“Chúng tôi cảm nhận được sự chuyển dịch dần từ nhận thức sang những câu hỏi thiết thực. Đặc biệt, các bạn trẻ và phụ huynh muốn được tham gia trực tiếp chứ không chỉ lắng nghe”, ông Ashish Joshi nói

Những phản hồi từ người tiêu dùng càng củng cố quan điểm của Suntory PepsiCo Việt Nam rằng tăng trưởng kinh doanh cần gắn với phát triển bền vững. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào bao bì có khả năng tái chế, tăng sử dụng vật liệu tái chế và cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu hơn, giúp người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn thân thiện với môi trường.

Gieo ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, Suntory PepsiCo Việt Nam còn dành nguồn lực cho các chương trình giáo dục môi trường, trong đó có việc nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước cho trẻ em.

Bên cạnh hoạt động tô màu trên túi vải tại sự kiện, các em nhỏ còn được tham gia trò chơi tìm hiểu hành trình của nước, khám phá vai trò của nguồn nước trong đời sống và cách sử dụng nước tiết kiệm. Thông qua những hoạt động gần gũi, trẻ có thể tiếp cận kiến thức về môi trường một cách tự nhiên, thay vì chỉ ghi nhớ những lời nhắc nhở về tiết kiệm nước hay giữ gìn vệ sinh.

Đây cũng là tinh thần của chương trình Mizuiku – Em yêu nước sạch mà Suntory PepsiCo Việt Nam đã triển khai hơn một thập niên qua. Được Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản năm 2004, Mizuiku hướng đến giáo dục ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho học sinh tiểu học.

Năm 2015, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản triển khai chương trình này. Sau hơn 10 năm, Mizuiku đã tiếp cận hơn 1,4 triệu học sinh và tổ chức tập huấn cho hơn 16.000 giáo viên trên cả nước.

Một dấu mốc đáng chú ý là từ năm 2023, tài liệu Mizuiku được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt để đưa vào giảng dạy ở cấp tiểu học.

Tiếp nối giai đoạn hợp tác 2023–2025, Suntory PepsiCo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2029 về nước sạch, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Việc đưa nội dung giáo dục về nguồn nước vào trường học giúp chương trình tiếp cận học sinh thường xuyên hơn, thay vì chỉ thông qua những hoạt động ngoại khóa riêng lẻ.

Các em học sinh tham gia hoạt động tìm hiểu về nguồn nước. Ảnh: Quang Định

Tuy nhiên, điều Suntory PepsiCo Việt Nam hướng đến không chỉ là số lượng học sinh được tiếp cận chương trình mà còn là khả năng hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống.

Ông Ashish Joshi cho rằng giáo dục về nguồn nước cần tạo điều kiện để trẻ quan sát, đặt câu hỏi, trải nghiệm thiên nhiên và tự tìm lời giải, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Chẳng hạn, từ bài học về tiết kiệm nước ở trường, trẻ có thể hình thành thói quen khóa vòi nước sau khi sử dụng ở nhà, không lãng phí nước trong sinh hoạt và nhắc nhở người thân cùng thực hiện. Những việc nhỏ như vậy cũng là cách đưa kiến thức về bảo vệ môi trường từ lớp học vào đời sống gia đình.

Bên cạnh giáo dục, Suntory PepsiCo Việt Nam còn tham gia các hoạt động thúc đẩy thu gom và tái chế bao bì thông qua Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), với tư cách là một trong những thành viên sáng lập.

Sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động này góp phần kết nối những nỗ lực cải tiến bao bì trong sản xuất với việc thu gom, tái chế sau tiêu dùng.

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước hay những doanh nghiệp lớn mà còn bắt đầu từ lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là mang theo túi sử dụng nhiều lần khi mua sắm, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nhà hay tiết kiệm điện, nước. Những thói quen nhỏ, nếu được duy trì và lan rộng, sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường.