Gieo ước mơ từ những trải nghiệm đầu tiên

Nguyễn Nguyên Hạnh và Nguyễn Thanh Mai, hai nhà sáng lập dự án “One Hill - Thêm một ngày nắng”, cùng các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lê Lợi, tỉnh Gia Lai. (Nguồn: Dự án One Hill)

Xuất phát từ thực tế học sinh vùng cao còn hạn chế điều kiện tiếp cận các hoạt động khám phá nghề nghiệp, dự án lựa chọn giáo dục trải nghiệm làm trọng tâm, giúp các em không chỉ nghe kể về những công việc trong tương lai mà còn được trực tiếp thử sức. Với “One Hill – Thêm một ngày nắng” không chỉ là trao đi sự ấm áp, mà còn là thắp lên hy vọng về những cơ hội mới.

Không đặt mục tiêu để các em phải sớm chọn một nghề nghiệp, dự án mong muốn mở rộng thế giới mà các em có thể hình dung cho tương lai. Bởi giá trị lớn nhất của một ngày trải nghiệm không nằm ở những gì khép lại khi chương trình kết thúc, mà ở những ước mơ bắt đầu được gọi tên, những niềm tin dần được vun đắp và những chân trời mới mà các em biết rằng mình có thể vươn tới.

Tại điểm trường, ba không gian góc giáo viên, góc bác sĩ nhí và góc khám phá STEM mở ra những hành trình khám phá đầy hứng thú. Các em được thử đứng lớp, làm quen với dụng cụ y tế và tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Qua đó, mỗi trải nghiệm trở thành cơ hội để các em khơi gợi sự tò mò, rèn luyện sự tự tin và nhận ra những khả năng của chính mình.

Là người điều phối và sáng lập viên trong việc phát triển ý tưởng và xây dựng các hoạt động của dự án, em Nguyên Hạnh chia sẻ, em lựa chọn giáo dục trải nghiệm làm trọng tâm, thay vì chỉ dừng lại ở những hoạt động thiện nguyện thông thường.

“Trẻ em không cần chờ đến khi trưởng thành mới bắt đầu khám phá nghề nghiệp. Những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi có thể giúp các em nhận ra sở thích, phát triển sự tự tin và mạnh dạn nghĩ về tương lai. Từ suy nghĩ đó, không gian khám phá nghề nghiệp dành cho học sinh vùng cao dần hình thành. Thay vì chỉ hỏi các em muốn trở thành ai, dự án One Hill- tạo cơ hội để các em trực tiếp thử sức với những công việc mình yêu thích”, Nguyên Hạnh cho biết.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, dự án One Hill còn trao tặng 100 phần quà cho học sinh, gửi gắm sự quan tâm và động viên trên hành trình học tập.