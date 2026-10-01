Gieo trồng hơn 240 ha cây tam giác mạch phục vụ Lễ hội

Nhiều diện tích hoa Tam giác mạch trồng trà sớm trên Cao nguyên đá Đồng Văn đã nở hoa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.

Một số địa phương có diện tích gieo trồng lớn gồm Đồng Văn 100 ha, Sà Phìn 50 ha, Lũng Cú 39,4 ha, Phố Bảng 18 ha, Quản Bạ 12 ha và Yên Minh 6,5 ha.

Tại các địa phương, việc gieo trồng được triển khai tập trung tại những khu vực trọng điểm, dọc các tuyến đường, điểm dừng chân và điểm du lịch. Hiện nay, cây hoa Tam giác mạch cơ bản sinh trưởng, phát triển khá tốt.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến sẽ khai mạc lúc 20 giờ ngày 25-10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn với chủ đề “Âm vang miền đá”. Cùng với chương trình khai mạc, từ tháng 10 đến hết tháng 12, các xã vùng Công viên địa chất sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian và xây dựng các điểm hoa, tiểu cảnh phục vụ Nhân dân, du khách.