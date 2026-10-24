Gieo tình yêu văn hóa Việt từ mái trường

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận

Từ bài học trên lớp đến trải nghiệm văn hóa

Tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Đức Linh), giáo dục văn hóa Việt Nam không chỉ gói gọn trong những giờ học mà được lồng ghép vào sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và phong trào Đội. Qua những câu chuyện về lịch sử dân tộc, các anh hùng, danh nhân văn hóa, học sinh hiểu thêm về truyền thống dựng nước, giữ nước và những hy sinh của các thế hệ đi trước. Những hoạt động tri ân thầy cô, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách tiếp tục bồi đắp lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử có tình, có nghĩa.

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ đề, giúp học sinh tìm hiểu phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục và nghệ thuật dân gian. Học sinh còn được khuyến khích đọc sách, khám phá di tích, danh lam thắng cảnh và sáng tạo video, infographic giới thiệu quê hương trên nền tảng số. Em Đỗ Ngọc Thảo Vân, học sinh lớp 9A2, chia sẻ: “Qua các hoạt động tại trường, em hiểu hơn về lịch sử, phong tục, tập quán của dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, kính trọng thầy cô, yêu thương gia đình, đoàn kết với bạn bè và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”.

Ở Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT Đắk Song (xã Đức An), việc đưa văn hóa vào trường học được thể hiện sinh động qua chương trình “Giao lưu văn hóa cồng chiêng M’nông - Tìm hiểu và thực hành làn điệu Ching Ngăn”. Không chỉ đứng xem hay lắng nghe, học sinh được nghệ nhân giới thiệu, biểu diễn cồng chiêng, tìm hiểu làn điệu Ching Ngăn và trực tiếp thực hành.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Song tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa cồng chiêng

Qua những thanh âm vang vọng của núi rừng, các em có dịp khám phá chiều sâu đời sống tinh thần của đồng bào M’nông, hiểu hơn về giá trị của di sản văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những trải nghiệm như vậy giúp di sản trở nên gần gũi, khơi dậy sự tò mò, niềm yêu thích và ý thức gìn giữ văn hóa trong học sinh.

Bồi đắp bản sắc từ môi trường học đường

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tìm hiểu lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc cần được tổ chức phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi. Qua đó, giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống quê hương, trân trọng sự đa dạng văn hóa và nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết”.

Ngành giáo dục khuyến khích các trường phối hợp với gia đình, đoàn thể và cơ quan liên quan tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, thư viện và các thiết chế văn hóa. Nội dung hoạt động cần phù hợp điều kiện thực tế, giúp các em trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Trẻ ở Trường Mẫu giáo La Dạ (xã La Dạ) được trải nghiệm văn hóa đồng bào K’ho

Cùng với đó, việc duy trì các mô hình văn hóa học đường cần gắn với xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện, sáng - xanh - sạch - đẹp. Giáo dục truyền thống phải đi đôi với rèn luyện nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi trong trường học

Từ những bài học gần gũi, những trải nghiệm thực tế và cách ứng xử hằng ngày, học sinh dần hiểu hơn về lịch sử, truyền thống quê hương, biết trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc. Khi những điều được học trở thành nhận thức và hành động cụ thể, các em sẽ có ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong cuộc sống hôm nay.