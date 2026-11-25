Những lớp học đặc biệt

Sau 8 năm học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, năm 2024, chị Hồ Thị Việt quyết định trở về quê nhà ở thôn Trằm, xã Khe Sanh. Về với bản làng, chị Việt mang theo không chỉ kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Anh, mà còn ấp ủ mong muốn giúp trẻ em Bru-Vân Kiều có thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, mở rộng cánh cửa tri thức và tự tin bước ra thế giới.

Từng có thời gian theo học tiếng Anh tại Trường cao đẳng Bách khoa Bách Viêt, đồng thời học thêm chuyên ngành sư phạm mầm non, chị Việt sau đó được giữ lại làm việc tại chính ngôi trường này. Gần 6 năm làm trợ giảng cho giáo viên nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục giảng dạy tại một số trung tâm ngoại ngữ ở TP. Đà Nẵng, chị đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong môi trường giáo dục. Thế nhưng, giữa những cơ hội phát triển nghề nghiệp nơi phố thị, chị Việt vẫn luôn ấp ủ mong muốn trở về quê hương để gieo tình yêu môn học Tiếng Anh cho học sinh vùng cao quê hương mình.

Chị Hồ Thị Việt ấp ủ mong muốn giúp trẻ em Bru-Vân Kiều có thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, mở rộng cánh cửa tri thức và tự tin bước ra thế giới - Ảnh: H.T

Thấu hiểu rằng, với nhiều học sinh vùng cao, tiếng Anh vẫn còn khá mới mẻ do điều kiện kinh tế gia đình của các em còn nhiều khó khăn, chị Hồ Thị Việt đã đến các bản làng, bắt đầu mở những lớp học đầu tiên cho các em. Đến nay, chị đã duy trì được các lớp học miễn phí tại thôn Làng Cát, xã Đakrông và thôn Trằm, xã Khe Sanh với hơn 50 em học sinh.

Ngoài ra, chị còn nhận dạy kèm cho những học sinh có điều kiện đóng học phí thông qua các lớp học online hay một kèm một tại khu vực trung tâm các xã Khe Sanh, Tân Lập và Lao Bảo.

Điều đáng quý là chị dùng chính khoản thu nhập từ những lớp dạy kèm này để trang trải chi phí, duy trì các lớp miễn phí ở những bản làng khó khăn hơn.

Cô giáo Hồ Thị Việt nhớ lại: “Những ngày đầu mở lớp tại thôn Trằm, khi đó là vào cuối năm 2024, tôi đã đến từng nhà để kêu gọi phụ huynh cho con đến học. Ban đầu, không ít gia đình còn e ngại vì nghĩ rằng cho con đi học sẽ phải đóng tiền, trong khi kinh tế còn hạn hẹp. Nhưng khi biết lớp học hoàn toàn miễn phí, phụ huynh rất vui mừng và nhiệt tình cho con tham gia”.

Từ đây, những đứa trẻ vốn ít có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ lại tỏ ra hào hứng mỗi khi đến giờ học. Nhìn thấy niềm vui và sự háo hức ấy, chị Việt càng có thêm động lực để duy trì công việc của mình.

Từ tiếng mẹ đẻ đến cánh cửa ngoại ngữ

Là người Bru-Vân Kiều, chị Việt có lợi thế khi thấu hiểu ngôn ngữ, phong tục và hoàn cảnh sống của những học sinh vùng cao. Trong quá trình giảng dạy, chị nhận ra rằng, nếu chỉ sử dụng tiếng Việt để giải thích thì đôi khi các em vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức. Vì vậy, chị lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn đó là dùng chính tiếng mẹ đẻ để giúp học sinh hiểu nghĩa của các từ tiếng Anh.

Chị lấy ví dụ, thay vì giải thích từ “mountain” là ngọn núi bằng tiếng Việt, chị sẽ nói từ đó có nghĩa là “koh” trong tiếng Bru-Vân Kiều. Tương tự, từ “flower” được chị giải thích bằng từ “piar”-bông hoa. Cách truyền đạt tưởng chừng giản dị ấy đã giúp các em nhanh chóng hiểu bài, cảm thấy tiếng Anh không còn quá xa lạ.

Với chị Việt, tiếng mẹ đẻ không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày mà còn là cầu nối đưa kiến thức mới đến gần hơn với học sinh. Không chỉ giảng dạy trực tiếp trên lớp, chị Việt còn lập kênh tiktok mang tên “Chị Việt tiếng Anh Bruvankieu” để chia sẻ các bài giảng song ngữ tiếng Anh-Bru-Vân Kiều với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu. Nhờ đó, những học sinh không thể đến lớp vẫn có thể theo dõi bài giảng, học cùng cô qua mạng và chủ động tiếp cận ngoại ngữ.

Chị Hồ Thị Việt đang lặng lẽ "gieo" những hạt mầm tri thức bằng chính tình yêu dành cho quê hương và những học sinh thân yêu giữa đại ngàn - Ảnh H.T

Điều khiến chị Việt vui nhất là tinh thần ham học của các em học sinh và sự đồng hành, tạo điều kiện của các bậc phụ huynh. Chị Hồ Thị Thân, phụ huynh của em Da Cốp, trú tại thôn Klu, xã Đakrông, chia sẻ: “Con tôi rất thích học môn Tiếng Anh, nhưng ở đây không có ai dạy thêm. Khi biết tin ở thôn Làng Cát, có cô giáo Việt mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí thì mừng lắm. Con thích học, hôm nào có lớp là giục mẹ chở đi, từ nhà đến lớp cũng hơn 6km nhưng tôi luôn cố gắng đồng hành cùng con. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng và sự nhiệt tình của cô”.

Không chỉ gia đình Da Cốp, lớp học của chị Việt còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ người dân địa phương. Theo anh Hồ Xuân Hào, Trưởng thôn Trằm, nơi chị Việt sinh sống và mở lớp cho biết: “Phần lớn những bạn tham gia lớp học là con em đồng bào Bru-Vân Kiều, điều kiện tiếp cận ngoại ngữ còn hạn chế. Việc cô Việt chủ động tổ chức các lớp học miễn phí đã tạo thêm cơ hội học tập, giúp các em có thêm kiến thức, tự tin hơn và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Về phía thôn cũng rất mong cô sẽ tiếp tục duy trì lớp học này lâu dài, để càng ngày càng có thêm nhiều em được tham gia học tập”.

Với chị Hồ Thị Việt, những lớp học tiếng Anh không chỉ giúp học sinh vùng cao tiếp cận ngoại ngữ mà còn khơi dậy tinh thần ham học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên bởi chị tin rằng, các em hoàn toàn có thể chinh phục những chân trời tri thức mới nếu được tạo điều kiện học tập từ sớm.

Dẫu vậy, hành trình duy trì các lớp học vẫn còn không ít trở ngại do kinh phí còn hạn hẹp, việc di chuyển đến những bản làng xa mất nhiều thời gian và công sức nên chị chưa thể mở rộng lớp học đến những địa bàn khó khăn hơn. Do vậy, chị Việt mong muốn sẽ nhận được thêm sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng để ngày càng có thêm nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận tiếng Anh. “Tôi rất muốn đến những nơi xa hơn, khó khăn hơn để các em có thể được học tiếng Anh. Tôi tin rằng, các em đều thích học, chỉ cần có điều kiện để tiếp cận”, chị Việt tâm sự.

Giữa nhịp sống bình dị của những bản làng vùng cao, lớp học của cô giáo Bru-Vân Kiều vẫn đều đặn sáng đèn vào mỗi dịp cuối tuần. Trên hành trình ấy, cô giáo Hồ Thị Việt đang lặng lẽ "gieo" những hạt mầm tri thức bằng chính tình yêu dành cho quê hương và những học sinh thân yêu giữa đại ngàn.