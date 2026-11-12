Gieo tình yêu thiên nhiên từ những góc xanh học đường

Đến Trường TH&THCS Động Quan, điều dễ dàng cảm nhận là không gian thoáng đãng, trong lành với những chậu cây, bồn hoa được bố trí hài hòa trong khuôn viên và các lớp học.

Ngay từ cổng vào, những khóm hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ, khoe sắc rực rỡ, tạo điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ đẹp tươi mới cho ngôi trường. Sắc hoa cùng màu xanh của cây lá không chỉ tạo cảm giác thư thái mà còn khiến mỗi ngày đến trường của thầy và trò thêm vui tươi, tràn đầy hứng khởi.

Không gian xanh còn nối tiếp ở các góc lớp, bên cửa sổ và “Thư viện xanh” ngoài trời. Những nơi ấy vừa là chỗ học tập, đọc sách, thư giãn, vừa tạo cơ hội để học sinh trực tiếp chăm sóc, gìn giữ cảnh quan của trường.

Thư viện xanh ngoài trời là nơi yêu thích của các em học sinh.

Nhà giáo Đỗ Thị Kiều Dung - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Động Quan cho biết: Nhà trường xác định xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp không chỉ cải thiện điều kiện học tập mà còn là nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, giúp học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, thêm yêu trường, yêu lớp. Vì vậy, nhà trường khuyến khích giáo viên phát huy sự sáng tạo, cải tạo không gian lớp học, chăm sóc cây xanh và xây dựng các khu vực trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, học sinh được tham gia trực tiếp vào việc chăm sóc, giữ gìn cảnh quan để hiểu được trách nhiệm của mình đối với môi trường chung.

Thầy cô và học sinh cùng chăm sóc cây xanh.

Từ định hướng đó, các hoạt động giáo dục tình yêu thiên nhiên được giáo viên triển khai bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Các em được hướng dẫn trồng, tưới nước, chăm sóc cây; giữ vệ sinh lớp học, sân trường; không ngắt hoa, bẻ cành, không xả rác bừa bãi.

Định hướng đó, được cụ thể hóa bằng những công việc gần gũi: trồng cây, tưới nước, chăm sóc bồn hoa, giữ vệ sinh lớp học và sân trường. Các em được hướng dẫn không ngắt hoa, bẻ cành, không xả rác bừa bãi.

Nội dung bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các tiết học và hoạt động trải nghiệm, gắn kiến thức với việc làm cụ thể.

Những góc xanh trong các lớp học.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Nga cho rằng những góc xanh mang lại nhiều cơ hội giáo dục ngay trong đời sống học đường.

"Khi được tự tay chăm sóc một chậu cây, quan sát từng chiếc lá non hay nụ hoa mới nở, học sinh sẽ thêm yêu thiên nhiên và hiểu rằng cây xanh cần được chăm sóc, bảo vệ” - cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Nga chia sẻ.

Theo cô Nga, qua những công việc ấy, học sinh còn được rèn tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn tài sản chung.

Trong từng lớp học, những chậu cây nhỏ được treo bên cửa sổ, đặt tại các góc và vị trí phù hợp.

Với cô giáo Trịnh Thị Tuyết, hằng ngày, cô cùng học sinh chăm sóc cây xanh trong lớp. Từ việc tưới nước, cắt tỉa cành lá đến loại bỏ những lá úa vàng, cô đều tận tình hướng dẫn để các em trực tiếp thực hiện, qua đó hình thành ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh và giữ gìn môi trường học tập xanh, sạch, đẹp.

Những chậu cây xanh mát được trang trí tại các lớp học.

Bên cạnh việc đọc sách tại thư viện ngoài trời, học sinh có thể lựa chọn những cuốn sách yêu thích để đọc ngay trong lớp. Cây xanh và sách cùng hiện diện trong không gian học tập, tạo thêm lựa chọn cho các em trong những giờ đọc thư giãn.

Em Nguyễn Anh Thư (đeo kính) cùng các bạn hào hứng tham gia tiết học.

“Em rất thích đọc sách và chăm sóc cây cùng các bạn. Được học tập trong lớp có nhiều cây xanh em cảm thấy rất vui và thoải mái. Em sẽ cùng các bạn chăm sóc cây, không vứt rác bừa bãi để trường mình luôn xanh, sạch, đẹp”. Em Nguyễn Anh Thư lớp 5A chia sẻ

Những đổi thay trong cảnh quan tại trường TH&THCS Động Quan không chỉ mang đến diện mạo xanh, sạch, đẹp cho ngôi trường mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi học sinh.

Tại Trường TH&THCS Động Quan, học sinh được đọc sách trong không gian gần gũi với thiên nhiên.

Từ chăm sóc một chậu cây đến giữ sạch góc lớp, những việc làm nhỏ đang được thầy và trò Trường TH&THCS Động Quan đưa vào hoạt động giáo dục hằng ngày. Khi học sinh được tự tay vun trồng và gìn giữ không gian học tập, tình yêu thiên nhiên có thêm cơ hội lớn lên cùng ý thức trách nhiệm. Đó cũng chính là cách nhà trường vun đắp niềm vui đến trường từ những điều gần gũi trong cuộc sống.