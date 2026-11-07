Gieo tình yêu thiên nhiên, giữ màu xanh rừng

Sinh hoạt CLB Kiểm lâm viên nhí của trường tiểu học Lộc Trì, xã Phú Lộc, Tp. Huế

Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ những buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Kiểm lâm viên nhí”, Vườn Quốc gia Bạch Mã đang góp phần gieo tình yêu thiên nhiên, bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ ngay từ ghế nhà trường.

Sinh hoạt của CLB kiểm lâm viên nhí trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Khe Tre, Tp. Huế

Gieo mầm ý thức bảo tồn thiên nhiên từ học đường

Rừng là tài sản quý giá của tự nhiên, giữ vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Vì vậy, bảo vệ rừng không thể chỉ trông chờ vào những bước chân tuần tra của lực lượng kiểm lâm, mà cần được xây dựng thành ý thức và trách nhiệm chung trong cộng đồng.

Xuất phát từ nhận thức đó, những năm qua, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã chú trọng triển khai mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ “Kiểm lâm viên nhí” tại các trường tiểu học và THCS. Đây là cách làm thiết thực nhằm đưa kiến thức bảo tồn thiên nhiên đến gần hơn với học sinh, giúp các em hiểu giá trị của rừng bằng những hoạt động trực quan, sinh động.

Thông qua mô hình, giáo dục môi trường không còn bó hẹp trong những trang sách mà trở thành hành trình khám phá, trải nghiệm và thực hành. Mỗi em học sinh được khơi gợi sự tò mò, hình thành tình yêu thiên nhiên và từng bước hiểu rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ môi trường sống của con người hôm nay và mai sau.

Sinh hoạt CLB “kiểm lâm viên nhí” giới thiệu về VQG Bạch Mã

Học từ thiên nhiên, trưởng thành cùng trách nhiệm xanh

Trong các buổi sinh hoạt, những “kiểm lâm viên nhí” được tìm hiểu về hệ sinh thái rừng Bạch Mã, sự phong phú của các loài động, thực vật và vai trò của rừng đối với môi trường sống.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức, các em còn tham gia những hoạt động trải nghiệm để hiểu rõ hơn tác dụng của cây xanh trong giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn và sạt lở. Qua đó, những vấn đề tưởng chừng xa lạ trở nên gần gũi, dễ hiểu và gắn với cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, học sinh được trang bị những quy định cơ bản về bảo vệ rừng, cách ứng xử có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trong thiên nhiên. Những bức tranh, tấm bưu thiếp và sản phẩm sáng tạo mang thông điệp xanh cũng trở thành phương tiện để các em thể hiện tình yêu thiên nhiên, chia sẻ kiến thức với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai bền vững

Giá trị của Câu lạc bộ “Kiểm lâm viên nhí” không chỉ nằm ở những kiến thức được truyền đạt, mà còn ở quá trình hình thành nhận thức và thói quen sống có trách nhiệm. Khi trẻ em biết trân trọng từng cây xanh, yêu quý các loài động vật và hiểu được vai trò của hệ sinh thái, ý thức bảo vệ rừng sẽ dần trở thành hành động tự giác.

Các em hôm nay có thể chưa trực tiếp tham gia những chuyến tuần tra, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: không xả rác, không bẻ cành, không xâm hại động vật hoang dã và chủ động nhắc nhở mọi người cùng gìn giữ thiên nhiên.

Để những mầm xanh nhận thức tiếp tục phát triển, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý và cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi hoạt động giáo dục, mỗi thông điệp được lan tỏa sẽ góp phần nhân rộng trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên trong xã hội.

Bảo vệ rừng không chỉ là giữ màu xanh cho hôm nay, mà còn là gieo những hạt giống trách nhiệm cho ngày mai. Từ những “kiểm lâm viên nhí” ở Bạch Mã, tình yêu thiên nhiên được nuôi dưỡng, ý thức bảo vệ môi trường được bồi đắp, góp phần xây dựng thế hệ công dân sống hài hòa với tự nhiên, cùng hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận được