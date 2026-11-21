Tiếng cười thích thú của học sinh vang lên khi hình tượng Bác Ba Phi được tái hiện qua những chặp cải lương đậm chất Nam Bộ. Những câu chuyện dân gian vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người dân miền Tây được chuyển tải bằng hình thức sân khấu hoá sinh động, giúp các em tiếp cận văn hoá địa phương một cách gần gũi, dễ hiểu và giàu cảm xúc.

Bác Ba Phi, tên thật là Nguyễn Long Phi, là nhân vật gắn liền với kho tàng truyện kể dân gian vùng đất U Minh, Cà Mau. Những câu chuyện hóm hỉnh, có phần cường điệu nhưng giàu sức sáng tạo không chỉ mang đến tiếng cười mà còn phản ánh nét tính cách phóng khoáng, lạc quan, thông minh và chất phác của người dân vùng sông nước phương Nam. Qua phần biểu diễn và giao lưu cùng nghệ sĩ, học sinh có dịp tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Ba Phi cũng như giá trị của những câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Chặp cải lương Bác Ba Phi do đạo diễn, nghệ sĩ Quốc Tín và nghệ sĩ Hoàng Phúc thể hiện mang đến nhiều tiếng cười cho học sinh.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Quốc Tín, nguyên Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm, cho rằng sân khấu hoá hình tượng Bác Ba Phi là cách làm hiệu quả để đưa văn học dân gian đến gần hơn với học sinh. Thay vì chỉ nghe kể chuyện, các em được trực tiếp xem nghệ sĩ hoá thân vào nhân vật, từ đó dễ hình dung, cảm nhận và ghi nhớ những giá trị văn hoá địa phương.

Nếu những câu chuyện Bác Ba Phi mang đến tiếng cười sảng khoái thì đờn ca tài tử Nam Bộ lại đưa học sinh đến với không gian nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc. Tại buổi ngoại khoá, các em được giới thiệu về nguồn gốc, đặc trưng nghệ thuật và những giá trị văn hoá của loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ sĩ Ngọc Nhịn biểu diễn bản “Dạ cổ Hoài Lang” tại buổi ngoại khoá.

Đặc biệt, câu chuyện về nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bản “Dạ cổ Hoài Lang” giúp học sinh hiểu thêm dấu ấn của âm nhạc truyền thống trong đời sống tinh thần người Nam Bộ, cũng như quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương. Qua những làn điệu ca cổ, tiếng đàn và phần giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân, các em cảm nhận nét đẹp của âm nhạc dân tộc - nơi gửi gắm tình yêu quê hương, tình cảm gia đình và những cung bậc cảm xúc của con người miền sông nước.

Không chỉ nghe và thưởng thức, học sinh còn trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận và tham gia hát ca cổ, cải lương. Chính sự tương tác này tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hoạt động trải nghiệm, giúp những giá trị văn hoá tưởng chừng xa xôi trở nên gần gũi trong đời sống học đường.

Học sinh hào hứng tham gia hỏi đáp, giao lưu về di sản văn hoá địa phương.

Học sinh xung phong lên sân khấu tập hát và thể hiện bản “Dạ cổ Hoài Lang” cùng nghệ sĩ Ngọc Nhịn.

Cô và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình cùng tập hát “Dạ cổ Hoài Lang”.

Em Quách Ngọc Hồng Trâm, Lớp 8C, Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, chia sẻ: “Em được hiểu thêm văn hoá, nét đẹp của nghệ thuật văn hoá địa phương như truyện kể Bác Ba Phi, cũng như những làn điệu vọng cổ rất êm dịu, sâu lắng. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi trường tổ chức những hoạt động ngoại khoá thực tế, mang đến cho chúng em những trải nghiệm đáng nhớ”.

Theo cô Phan Hồng Thiểu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, hoạt động được tổ chức nhằm cụ thể hoá định hướng phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong giai đoạn mới và đưa văn hoá nghệ thuật vào trường học. Thông qua việc giới thiệu truyện kể Bác Ba Phi và nghệ thuật đờn ca tài tử, nhà trường mong muốn khơi dậy trong học sinh tình yêu, niềm tự hào và sự trân trọng đối với những giá trị văn hoá truyền thống của vùng đất, con người Nam Bộ nói chung và Cà Mau nói riêng. Quan trọng hơn, từ nhận thức và tình yêu ấy, các em sẽ hình thành ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hoá của dân tộc và địa phương.

Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình cùng tham gia hoạt động ngoại khoá với học sinh.

Học sinh thích thú khi xem chặp cải lương Bác Ba Phi.

Khi được trực tiếp gặp gỡ nghệ sĩ, nghệ nhân, lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi loại hình nghệ thuật và trải nghiệm các giá trị văn hoá bằng chính cảm xúc của mình, học sinh có thêm động lực tìm hiểu về cội nguồn, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là tài sản tinh thần của hiện tại và tương lai. Những câu chuyện Bác Ba Phi, những giai điệu đờn ca tài tử sẽ tiếp tục có sức sống khi được thế hệ trẻ đón nhận, trân trọng và trao truyền. Từ những hoạt động thiết thực trong nhà trường, tình yêu văn hoá được vun đắp từng ngày, góp phần gìn giữ và lan toả bản sắc văn hoá Cà Mau trong đời sống hôm nay./.