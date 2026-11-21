Quang cảnh chương trình.

Hoạt động nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho học sinh.

Với nhiều tài liệu, hình ảnh và mô hình được trưng bày trực quan, sinh động, chương trình thu hút sự quan tâm của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Qua đó, các em được tìm hiểu về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

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Tham quan mô hình trưng bày các tài liệu, tranh ảnh, ấn phẩm.

Đặc biệt, các hình ảnh về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giúp học sinh hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; cũng như những khó khăn, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển, đảo; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần vun đắp tình yêu biển, đảo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.