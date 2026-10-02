Gieo thương hiệu, gặt giá trị

Không gian trưng bày các sản phẩm của Lê Gia tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh ra và lớn lên tại làng nghề làm nước mắm Khúc Phụ, anh Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia, xã Hoằng Thanh đã sớm gắn bó với vị mặn mòi của biển và nghề làm mắm truyền thống của quê hương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng có cơ hội làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập ổn định. Song anh đã quyết định trở về quê, bắt đầu hành trình khởi nghiệp bằng chính nghề truyền thống của cha ông.

Khởi đầu không dễ dàng. Từ những khó khăn về vốn, công nghệ, thị trường đến bài toán làm thế nào để một sản phẩm truyền thống có thể cạnh tranh trong thị trường, tất cả đều đặt lên vai người trẻ nhiều thử thách. Nhưng bằng sự đam mê, tinh thần học hỏi và tư duy kinh tế, anh Lê Anh từng bước cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, bao bì và xây dựng hệ thống phân phối.

Năm 2023, công ty Lê Gia đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại trên diện tích hơn 12.000 m2, với công suất chế biến gần 1 triệu lít nước mắm mỗi năm. Đây không chỉ là bước phát triển về quy mô sản xuất mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm một sản phẩm truyền thống bằng phương thức sản xuất hiện đại.

Đến nay, Lê Gia có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia là nước mắm và mắm tôm; 1 sản phẩm mắm tép đạt OCOP 4 sao và 1 sản phẩm Ruốc Tôm Sú đạt OCOP 3 sao. Sản phẩm của doanh nghiệp có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, đại lý trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới 10 quốc gia, trong đó có các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Singapore.

Không dừng lại ở việc bán sản phẩm, doanh nghiệp còn tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm tại nhà máy, đưa du khách tìm hiểu quy trình làm mắm và câu chuyện văn hóa làng nghề. Qua đó, thương hiệu không chỉ hiện diện trên mỗi sản phẩm mà còn được kể bằng câu chuyện về con người, vùng đất và nghề truyền thống.

Nếu Lê Gia lựa chọn con đường nâng cao chất lượng để xây dựng thương hiệu thì Công ty TNHH Spico, phường Hạc Thành lại chú trọng một bước đi quan trọng khác: bảo vệ thương hiệu bằng quyền sở hữu trí tuệ.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm tương ớt truyền thống như: tương cà, tương ớt, sa tế..., Spico nhận thức rằng, trong quá trình mở rộng thị trường, thương hiệu không chỉ cần người tiêu dùng biết đến mà còn phải được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm tương ớt Phúc Lộc Thọ. Nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ, tạo nền tảng phát triển và quảng bá sản phẩm trên thị trường.

Từ nền tảng thương hiệu được bảo hộ, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kênh phân phối. Các sản phẩm tương ớt, tương cà xuất hiện trên những sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Sendo... Qua đó, sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức phân phối truyền thống.

Hiện mỗi tháng, công ty Spico xuất bán khoảng 3.000-5.000 sản phẩm, doanh thu đạt từ 100-150 triệu đồng. Doanh nghiệp bước đầu xuất khẩu trên 2.000 chai tương ớt sang Canada và Hà Lan.

Sản phẩm tương ớt được dán mã truy xuất nguồn gốc trước khi cung ứng ra thị trường.

Từ nước mắm Lê Gia đến tương ớt Phúc Lộc Thọ, mỗi doanh nghiệp có một cách đi khác nhau. Nhưng điểm chung là đều phải bắt đầu từ chất lượng sản phẩm, lấy niềm tin của người tiêu dùng làm nền tảng và từng bước xây dựng thương hiệu bằng những giá trị cụ thể. Những sản phẩm mang hương vị quê hương đang từng bước hiện diện trên thị trường rộng lớn hơn. Gieo thương hiệu bằng chất lượng, sự đổi mới và chữ tín, để rồi gặt về không chỉ giá trị kinh tế, mà còn niềm tự hào về sản phẩm Thanh Hóa trên thị trường trong nước và quốc tế.