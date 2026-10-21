Gieo sinh kế, vun niềm tin nơi biên cương

Gia đình anh Xồng Bá Lẩu đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, thoáng khí để phát triển chăn nuôi với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Na Ngoi. Ảnh: Anh Bách

Xây dựng mô hình mẫu

Dẫn chúng tôi ra khu chuồng trại được quy hoạch cách xa nhà ở, anh Lẩu giới thiệu từng khu nuôi lợn nái, lợn con và lợn thịt. Chuồng trại được xây cao ráo, thông thoáng, phù hợp với điều kiện thời tiết vùng núi. Anh còn đầu tư máy băm thân chuối để chế biến thức ăn cho lợn. Công việc trước đây mất hàng giờ nay chỉ còn vài phút, vừa giảm công lao động, vừa tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.

Từ 4 con lợn giống ban đầu do Đồn Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ gia đình anh từng bước gây dựng đàn lợn với sự hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thấy vật nuôi phát triển tốt, anh chủ động mua thêm 5 con lợn giống để mở rộng quy mô. Đến nay, đàn lợn của gia đình đã có 18 con, trong đó có 9 con lợn con do lợn nái sinh sản. Kết quả ấy cho thấy gia đình không chỉ biết tận dụng nguồn hỗ trợ ban đầu mà còn mạnh dạn đầu tư, chủ động tích lũy và phát triển sản xuất.

Bên cạnh đàn lợn, tận dụng nguồn nước ổn định, anh Lẩu đào ao thả cá. Từ chỗ chủ yếu dựa vào nương rẫy, gia đình đã có thêm hướng phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Anh Lẩu cho biết, gia đình đang tiếp tục tính toán mở rộng chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi theo hướng bài bản hơn, đồng thời mong muốn xây dựng mô hình để bà con trong bản đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Cùng với chăn nuôi anh Lẩu đào ao thả cá. Ảnh: Anh Bách

Để những mô hình phát huy hiệu quả như gia đình anh Lẩu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi không chỉ trao tặng con giống mà thường xuyên xuống bản, kiểm tra tình hình, hướng dẫn kỹ thuật và cùng bà con tháo gỡ khó khăn trong quá trình chăn nuôi.

Thiếu tá Già Bá Ná, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết: “Trước khi triển khai mô hình, đơn vị đều cử cán bộ phối hợp với Ban quản lý bản khảo sát điều kiện thực tế của từng hộ gia đình, từ đất đai, nguồn nước đến khả năng đầu tư và quyết tâm vươn lên của gia đình. Chúng tôi ưu tiên những hộ thực sự có quyết tâm vươn lên và có khả năng duy trì mô hình lâu dài. Khi mô hình phát huy hiệu quả, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ khác học tập, làm theo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”.

Trong năm 2025, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã hỗ trợ một hộ dân 4 con lợn giống sinh sản, một hộ 50 con ngan, vịt giống và một hộ 300 con cá giống. Mỗi mô hình có quy mô khác nhau nhưng đều được lựa chọn trên cơ sở điều kiện thực tế của gia đình. Hộ nuôi lợn có khả năng làm chuồng trại; hộ nuôi cá có ao và nguồn nước ổn định; hộ nuôi ngan, vịt có diện tích chăn thả phù hợp. Cách làm đó giúp nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình chủ động phát triển sản xuất sau khi nhận giống.

Đa dạng sinh kế

Ở Na Ngoi, sinh kế của người dân đang từng bước đa dạng hơn. Bên cạnh chăn nuôi lợn đen, nhiều hộ phát triển nuôi cá nước ngọt, ngan, vịt, kết hợp trồng lúa. Tại một số bản vùng thấp, người dân trước đây chỉ làm một vụ lúa mỗi năm, nay đã mạnh dạn chuyển sang sản xuất hai vụ sau khi được hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống. Có thêm lương thực, có nguồn thu từ chăn nuôi, người dân bớt phụ thuộc vào một vụ mùa. Cuộc sống gia đình từng bước ổn định, việc nuôi con ăn học cũng đỡ vất vả hơn.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đoàn xã Na Ngoi và Chi đoàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thăm tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Anh Bách

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Na Ngoi còn phối hợp chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những cách làm gần gũi, thiết thực là mô hình “Môi trường xanh - Đồng hành cùng em vượt khó”, do Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp với Đoàn xã Na Ngoi và Chi đoàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thực hiện.

Những chai nhựa, lon nước ngọt và phế liệu được cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị thu gom, phân loại, bán gây quỹ. Từ nguồn tiền nhỏ tích góp qua từng tháng, các tổ chức đoàn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ từ 2 đến 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật hoặc gặp biến cố đột xuất. Mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Giá trị vật chất không lớn, nhưng sự giúp đỡ kịp thời có ý nghĩa với những gia đình còn nhiều khó khăn. Đằng sau những phần quà là sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện và các nhà hảo tâm. Mỗi người góp một phần, cùng chăm lo cho trẻ em vùng biên có thêm điều kiện học tập, trưởng thành.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Ngoi cho rằng, công tác dân vận không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là giúp người dân có thêm động lực và niềm tin để vươn lên. Đối với chúng tôi, một mô hình sinh kế thành công không chỉ giúp một hộ gia đình tăng thu nhập mà còn tạo niềm tin cho nhiều hộ khác. Khi người dân yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cho con em học tập thì đời sống được nâng lên, an ninh trật tự trên địa bàn cũng ổn định hơn. Đó là mục tiêu lâu dài mà đơn vị hướng tới, Thiếu tá Nguyễn Đình Trung chia sẻ.

Từ câu chuyện của gia đình anh Xồng Bá Lẩu đến những mô hình chăn nuôi, trồng trọt và hoạt động hỗ trợ học sinh, có thể thấy sự đồng hành của người lính biên phòng đang hiện diện trong nhiều mặt đời sống ở Na Ngoi.

Với những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi đang góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, thêm tin tưởng vào khả năng vươn lên của chính mình. Đó cũng là cách vun đắp tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, để mỗi bản làng nơi biên cương ngày càng bình yên và phát triển.