Gieo sinh kế, vun đắp niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc

Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” xã Thông Thụ tham gia tuần tra biên giới cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, tỉnh Nghệ An.

Sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin, khơi dậy nội lực của người dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc...

Tiếp động lực cho người dân vùng khó

Ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, cuộc sống của gia đình chị Và Thị Pó (dân tộc Mông) từng gặp không ít khó khăn. Là hộ phụ nữ nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lao động sản xuất, việc có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình luôn là mong muốn nhưng không dễ thực hiện.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo xã Keng Đu, Nghệ An.

Khi được Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" hỗ trợ một con bò sinh sản, với gia đình chị Pó, đó không đơn thuần là một món quà. Con bò trở thành nguồn vốn ban đầu để gia đình có thêm hướng phát triển kinh tế. Được cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ thường xuyên hướng dẫn cách chăm nuôi, phòng dịch bệnh, bò phát triển, sinh sản, bê con sinh ra tiếp tục trở thành nguồn vốn mới, giúp gia đình từng bước cải thiện cuộc sống.

Là một trong những hộ gia đình được chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" hỗ trợ sinh kế là dê sinh sản, chị Và Y Hoa, bản Phá Lõm, xã Tam Thái, chia sẻ: "Tôi rất vui khi được chương trình quan tâm, hỗ trợ dê giống. Gia đình sẽ chăm sóc tốt vật nuôi, từng bước phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập".

Câu chuyện của chị Và Thị Pó, chị Và Y Hoa cũng là cách chương trình đang được triển khai ở nhiều địa bàn biên giới Nghệ An: Hỗ trợ đúng nhu cầu, hướng tới sinh kế lâu dài và quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân vượt khó, vươn lên.

Bộ đội Biên phòng tham gia sinh hoạt CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”

Giai đoạn 2021-2025, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Hội LHPN tỉnh huy động được khoảng 13,2 tỷ đồng, triển khai 153 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên. Riêng tại các địa bàn Tri Lễ, Mỹ Lý, Tam Quang, Châu Khê đã có 30 con bò giống, trị giá hơn 300 triệu đồng được trao cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là các mô hình nuôi lợn, dê, gà và những hình thức hỗ trợ sản xuất phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Không chỉ tạo sinh kế, Chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống phụ nữ và trẻ em. Trong 5 năm, các đơn vị đã trao 3.157 phần quà, hỗ trợ xây dựng 26 "Mái ấm tình thương", hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ nơi biên giới.

Điểm đáng ghi nhận là những hỗ trợ vật chất từng bước được chuyển hóa thành động lực để người dân tự vươn lên. Khi có sinh kế ổn định, phụ nữ có thêm điều kiện chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao tặng quà đến cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Từ mỗi gia đình đến thế trận lòng dân

Ở vùng biên, phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động, chăm lo gia đình mà còn có vai trò quan trọng trong xây dựng bản làng, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Tại xã Thông Thụ, các thành viên Câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới" thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra đường biên, cột mốc; tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự bản, làng. Mô hình này cũng được nhân rộng tại nhiều địa bàn tại biên giới Nghệ An.

Trong 5 năm, Chương trình đã tổ chức 684 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 85.500 lượt người tham gia, 594 buổi tuyên truyền nhỏ; thực hiện 2.339 giờ "Tiếng loa Biên phòng", dựng 67 pa-nô, áp-phích và cấp phát 3.000 tờ rơi. Qua đó, 100% hội viên phụ nữ tại các địa bàn biên giới được tiếp cận các nội dung tuyên truyền.

Từ hiệu quả đó, Chương trình tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn mới. Ngày 9/9/2026, Hội LHPN các tỉnh/ thành phố Hà Nội, Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030. Ngay sau lễ ký kết, hơn 360 triệu đồng được hỗ trợ cho phụ nữ và nhân dân hai xã Bắc Lý, Keng Đu, tập trung vào sinh kế, hỗ trợ học sinh khó khăn, công trình dân sinh và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Trong năm 2026, Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hỗ trợ phụ nữ tại xã Tam Quang và Tam Thái với tổng kinh phí 337,5 triệu đồng, xây dựng các mô hình nuôi bò, lợn, dê; trao học bổng cho trẻ em và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp huy động nguồn lực, lựa chọn những mô hình phù hợp, hiệu quả, hướng đến tạo sinh kế bền vững, phát huy nội lực của người dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc".

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" góp phần xây dựng biên giới bình yên.

Từ bản Pà Khốm đến Keng Đu, Bắc Lý, Tam Quang, Tam Thái..., những mô hình sinh kế và hoạt động đồng hành đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống phụ nữ vùng biên. Giá trị của Chương trình không chỉ nằm ở một con bò giống, một phần quà hay một mái ấm được trao tặng, mà ở việc biến sự hỗ trợ thành động lực để người dân tự vươn lên.

Một con bò sinh sản là khởi đầu cho một đàn gia súc; một mô hình sinh kế sẽ tạo thêm nguồn thu nhập; một phụ nữ được nâng cao kiến thức là tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng. Từ những thay đổi ấy, niềm tin được vun đắp, sự gắn kết quân - dân càng thêm bền chặt.

Ở nơi phên dậu Tổ quốc, chăm lo đời sống nhân dân cũng là góp phần xây dựng nền tảng quản lý, bảo vệ biên giới. Gieo sinh kế, nâng cao nhận thức, khơi dậy nội lực và kết nối trách nhiệm đang trở thành những giá trị bền vững của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", góp phần xây dựng biên giới bình yên, nhân dân ấm no, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.