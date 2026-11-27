Trở về để đánh thức giá trị quê hương

Lý Văn Minh với khát vọng gieo sinh kế ở vùng cao Tả Củ Tỷ.

Ở Tả Củ Tỷ, không ít người mong muốn chuyển đổi cây trồng, tìm hướng sản xuất hiệu quả hơn, nhưng vẫn loay hoay vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm và đầu ra ổn định. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, Lý Văn Minh thấu hiểu những khó khăn ấy. Từ nhỏ, anh đã được ông nội – cụ Lý Seo Giàng – nhắc nhở về giá trị của việc học bằng lời dặn giản dị: “Phải học thì mới làm được việc lớn”.

Lời dạy ấy trở thành động lực để Minh miệt mài học tập, trở thành thanh niên đầu tiên của bản bước chân vào giảng đường đại học. Tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thay vì tìm kiếm cơ hội lập nghiệp ở nơi khác, anh quyết định trở về Tả Củ Tỷ, mang kiến thức được học tìm hướng phát triển kinh tế trên chính quê hương mình.

Hợp tác xã Nông nghiệp Tả Củ Tỷ là khởi đầu cho ước mơ khởi nghiệp của Lý Văn Minh.

Nhận thấy tiềm năng từ cây chè Shan tuyết, năm 2021, Minh thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tả Củ Tỷ, bắt đầu vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất. Anh trực tiếp đứng ra bảo lãnh vốn, hỗ trợ máy móc và tận tình cầm tay chỉ việc, chấp nhận những rủi ro về phía mình để bảo đảm đời sống cho hàng trăm dân liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

Lý Văn Minh tâm sự: Vào mùa đốn tỉa, dưỡng cây, mình đến từng nhà, đến tận nương chè hướng dẫn bà con cách đốn tỉa “ít đau” cây nhất. Đến kỳ thu hoạch thì giúp bà con hái tôm, lá đúng cách, làm sao để chất lượng thành phẩm tốt nhất, bán giá cao nhất.

Sản phẩm trà cổ thụ Tả Củ Tỷ.

Từ những hộ ban đầu còn e dè, đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Tả Củ Tỷ đã liên kết với gần 200 hộ dân để quản lý, bảo tồn 168 ha chè Shan tuyết, trong đó khoảng 60% là chè cổ thụ. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã bao tiêu từ 40 - 60 tấn chè búp tươi với giá ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Chị Tẩn Thị Lan, người dân trong thôn, phấn khởi chia sẻ: “Trước kia 1 kg chè búp tươi chỉ được 5 - 10 nghìn đồng, giờ hợp tác xã thu mua có khi lên tới 30 nghìn”.

Kiên trì với con đường đã chọn

Năm 2025, Lý Văn Minh trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Lào Cai được trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, là một trong 30 thanh niên nông thôn xuất sắc của cả nước được vinh danh. Với chàng trai người Dao, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Lý Văn Minh được trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX.

Mở trang cá nhân, Minh chia sẻ với chúng tôi những bức ảnh được anh lưu lại trong hơn một năm qua. Đó là hình ảnh từ các hội nghị, hội thảo, những lần gặp gỡ, trao đổi với những người cùng tâm huyết phát triển nông nghiệp và kinh tế vùng cao. Với anh, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi chương trình tham gia đều là cơ hội học hỏi, mở rộng hiểu biết và tìm kiếm những hướng đi mới cho quê hương.

Minh tâm sự, mỗi khi có cơ hội phát biểu, anh đều bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của bản thân với lãnh đạo cấp trên. Những điều anh quan tâm vẫn xoay quanh bài toán giảm nghèo ở vùng cao: từ mong muốn có thêm những con đường thuận lợi hơn, hỗ trợ phát triển các sinh kế mới đến quy hoạch lại vùng chè cổ thụ để khai thác hiệu quả giá trị cây chè.

Quả chè được Lý Văn Minh thu mua của người dân ở Tả Củ Tỷ.

Những hạt giống rồi sẽ nảy mầm nơi đất khó.

“Muốn phát triển quê hương mình phải không ngừng học hỏi, tìm cách làm mới, sau đó vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tôi mong muốn những kiến thức, kinh nghiệm mình tích lũy được sẽ góp phần giúp bà con có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập.” - Lý Văn Minh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc học hỏi kinh nghiệm, Minh còn mong muốn kiến thức và cách làm mới được cụ thể hóa bằng những sản phẩm có giá trị, có chỗ đứng trên thị trường. Với anh, gìn giữ những gốc chè cổ thụ, nâng cao chất lượng chè Shan tuyết chính là hướng đi cần tiếp tục được quan tâm.

Một tín hiệu vui là mới đây, sản phẩm Hồng trà và Bạch trà cổ thụ Tả Củ Tỷ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel Lào Cai hỗ trợ truy xuất nguồn gốc quốc gia. Việc này góp phần minh bạch nguồn gốc, nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, tạo thêm cơ sở để chè Shan tuyết địa phương tiếp cận thị trường và khẳng định giá trị.

Sản phẩm Hồng trà và Bạch trà cổ thụ Tả Củ Tỷ được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Chị Lý Thị Xiểm, thành viên hợp tác xã, phấn khởi chia sẻ: “Trước kia phụ nữ chỉ biết đi lên nương, hái chè rồi bán. Giờ đây, chúng tôi còn được anh Minh hướng dẫn livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm. Tôi không nghĩ mình lại làm được những việc đó”.

Người trẻ gieo niềm tin trên bản làng

Năm 2026 tiếp tục đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình phấn đấu của Lý Văn Minh, khi anh được địa phương phân công làm chuyên viên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tả Củ Tỷ, phụ trách lĩnh vực dân vận. Trên cương vị công tác mới, những kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở tiếp tục được anh vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Lý Văn Minh tích cực ứng dụng công nghệ số vào công việc.

Chia sẻ về phong trào dân vận khéo tại địa phương, Minh cho biết, xã Tả Củ Tỷ đang phát huy hiệu quả 14 mô hình trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân. Riêng lĩnh vực kinh tế, địa phương tập trung xây dựng các mô hình gắn với thế mạnh nông nghiệp, đồng thời tìm hiểu những hướng đi mới như nuôi cá lồng, cá chép ruộng, nuôi dúi, nuôi hươu sao… Qua đó, từng bước đa dạng hóa sinh kế, khai thác tiềm năng và lợi thế của vùng cao. Những kinh nghiệm tích lũy qua quá trình khởi nghiệp cũng trở thành vốn quý để Minh vận dụng trong công tác dân vận.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự năng động và tâm huyết của Lý Văn Minh trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ cho biết: Từ thực tiễn khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương, Minh đã tích lũy kinh nghiệm, hiểu phong tục, tập quán và đời sống của người dân - thuận lợi để Minh tiếp tục phát huy vai trò trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình khởi nghiệp triển vọng và hiệu quả.

Với Lý Văn Minh, hành trình trở về quê hương chưa bao giờ dừng lại ở việc xây dựng một mô hình kinh tế. Từ người thanh niên khởi nghiệp với cây chè Shan tuyết đến cán bộ làm công tác dân vận hôm nay, anh vẫn kiên trì với mong muốn góp sức đánh thức tiềm năng của quê hương, để người dân có thêm cơ hội vươn lên.

Những hạt mầm sinh kế đang được vun đắp từ chính nương chè cổ thụ, từ sự đồng lòng của người dân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, nuôi dưỡng hy vọng về cuộc sống ngày càng no ấm, bền vững hơn.