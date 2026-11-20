Cô giáo Lành Thùy Trang và học sinh trong giờ học môn Âm nhạc

Sinh ra và lớn lên tại Lộc Bình, ngay từ khi còn nhỏ, cô Lành Thùy Trang đã có niềm đam mê với âm nhạc và mong ước trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô được phân công giảng dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Lộc Bình cũ.

Năm 2021, cô Trang nhận công tác giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Minh Phát. Những ngày đầu nhận công tác, cô giáo trẻ gặp không ít khó khăn do đi làm xa nhà, đặc biệt, hơn 90% học sinh nơi đây đều là người dân tộc Sán Chỉ, nhiều em thuộc hộ nghèo, điều kiện học tập và sinh hoạt còn thiếu thốn.

Cô Trang chia sẻ: Đối với tôi, khó khăn lớn nhất không phải là con đường đến trường quanh co hay những ngày thời tiết khắc nghiệt mà là khi các em học sinh không tự tin đến trường, không tiếp thu được bài giảng. Trước đây, trong những giờ âm nhạc, các em thường chỉ hát khe khẽ, có những em còn chưa nói thành thạo tiếng Việt, thế nhưng, bằng sự kiên trì động viên, khích lệ, tôi dần chứng kiến các em mạnh dạn hơn, biết hát, biết múa, tự tin đứng trước tập thể.

Là giáo viên âm nhạc, đồng thời là tổng phụ trách Đội của trường, cô Trang luôn mong muốn mỗi tiết học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, giai điệu mà còn phải khơi gợi niềm vui, sự hứng thú cho học sinh. Bằng tình yêu nghề, hết lòng với học trò, cô đã đề xuất áp dụng một số sáng kiến trong đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao như: “Hoạt động trải nghiệm công tác đội trong trường tiểu học” và “Hoạt động ngoại khóa của học sinh bán trú”. Hai sáng kiến trên đều đã được công nhận và áp dụng rộng rãi tại các trường học tại địa phương.

Ngoài ra, cô còn tham mưu thành lập câu lạc bộ hát Xắng Cọ và nhảy Tắc Xình; tích cực tổ chức các hội thi về ca hát và các hoạt động ngoại khóa về giáo dục truyền thống yêu nước, nét đẹp truyền thống của các trang phục của dân tộc... Qua đó đã góp phần bồi dưỡng tình yêu âm nhạc, nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Em Lý Hoài Anh, lớp 5A cho biết: Trước đây, em là người rất nhút nhát, rụt rè, được sự dìu dắt của cô Trang, em đã mạnh dạn tham gia câu lạc bộ ở trường. Giờ đây em đã tự tin biểu diễn trên sân khấu cũng như tham gia các phong trào do nhà trường và xã tổ chức.

Không chỉ tận tụy với sự nghiệp trồng người, từ năm 2022 đến nay, cô Trang luôn tích cực kết nối với các nhà hảo tâm, lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại nhà trường như: hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kết nối với các nhà hảo tâm nhận hỗ trợ 15 em học sinh đến năm 18 tuổi với chi phí mỗi tháng từ 300.000 đến 600.000 đồng/học sinh...

Thầy Hoàng Văn Huân, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Minh Phát nhận xét: Cô giáo Lành Thùy Trang là giáo viên tiêu biểu, có trình độ chuyên môn tốt, năng động, trách nhiệm trong giảng dạy và nhiệt huyết trong công tác đội. Cô luôn được cán bộ, giáo viên nhà trường tin tưởng, được học sinh tin yêu.

Với sự nỗ lực không ngừng, những năm qua, cô Lành Thùy Trang đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, tháng 11/2026, cô vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh và tình nguyện gắn bó công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới; được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026; được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ năm 2026. Đây chính là phần thưởng cao quý, là động lực để cô tiếp tục vững bước trên hành trình "gieo" những nốt nhạc yêu thương nơi vùng khó.