Gieo niềm vui dưới những mái trường

Sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, xã Như Thanh hiện có 8 trường với 183 nhóm lớp, 5.660 học sinh ở cả 3 cấp học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Không gian trường lớp khang trang, xanh, sạch, đẹp là một trong những điều kiện góp phần tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, nơi học sinh được học tập và phát triển toàn diện.

Trường Mầm non Như Thanh 2 chú trọng xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, tạo không gian học tập và vui chơi cho trẻ.

Các hoạt động học tập kết hợp vui chơi giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, phát triển tư duy và khả năng khám phá.

Sự gần gũi, ân cần của cô giáo giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự an toàn và niềm vui khi đến lớp.

Tại Trường Tiểu học Như Thanh 2, việc xây dựng trường học hạnh phúc không đơn thuần là đầu tư cơ sở vật chất, làm đẹp cảnh quan, khuôn viên trường học mà thể hiện ở nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “lấy học sinh làm trung tâm”, giúp các em chủ động khám phá tri thức và phát triển năng lực cá nhân.

Những giờ học đầy hứng thú tạo cơ hội để học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trìu mến là minh chứng cho sự gắn bó, yêu thương được vun đắp trong môi trường giáo dục.