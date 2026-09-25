Gieo niềm vui cho bệnh nhi Viện Máu trong dịp Tết Trung thu
Trung thu trong ký ức của nhiều em nhỏ là ánh đèn lung linh, tiếng trống múa lân và những phút giây quây quần bên gia đình. Nhưng với những bệnh nhi đang điều trị dài ngày, đêm rằm đôi khi lại được đón giữa hành lang bệnh viện, bên những ống truyền, mũi tiêm và phác đồ điều trị. Từ đó, nhiều chương trình Trung thu đã được tổ chức ngay tại bệnh viện, mang không khí đêm hội đến gần hơn với các em.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gieo-niem-vui-cho-benh-nhi-vien-mau-trong-dip-tet-trung-thu-419335.htm