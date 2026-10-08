Gieo niềm tin vững chắc của Đảng vào lòng dân

Ước khoảng 90% diện tích đất và cũng chừng ấy phần trăm số hộ dân ở thôn Đa Mi 1, Đa Mi 2 và một phần thôn Đaguri thuộc xã La Dạ, canh tác đất trồng cây lâu năm ổn định từ 20 đến hơn 30 năm, nhưng vì nhiều lý do nên cấp huyện trước đây chưa cấp sổ đỏ cho dân. Khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, Đảng ủy xã La Dạ đã ra Nghị quyết “tháo điểm nghẽn”, giúp dân làm sổ đỏ nhằm tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội. Đến tháng 10/2026, khi nhiều người dân nhận sổ đỏ đã vỡ òa hạnh phúc với niềm tin: Đảng luôn gần dân và lo cho dân…

Một góc xã La Dạ

Vỡ òa hạnh phúc…

Sau những ngày mưa dầm, đầu tháng 10, La Dạ trời hửng nắng, trên những sườn đồi ở thôn Đa Mi 1 và 2 xanh mát những vườn sầu riêng chuyên canh. Hẹn anh ra quán làm tách cà phê rồi trò chuyện nhưng anh bảo phải lên UBND xã lấy mấy cuốn sổ đỏ xong rồi về uống cho ngon. “Tôi chờ đợi cả mấy chục năm nay rồi, giờ phải cầm nó - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chứ hồi hộp quá...”. Anh là Đỗ Trọng Nam ở tổ 3, thôn Đa Mi 1, gia đình anh kinh doanh sầu riêng tươi nhiều năm nay. Mỗi ngày có khi anh mua cả 100 tấn sầu riêng trong vùng nên nguồn vốn để kinh doanh dao động từ 2 - 3 tỷ đồng, nhưng phải vay mượn bên ngoài với lãi suất cao, vì hơn 20 năm nay đất của anh chưa làm được sổ đỏ.

Cầm 5 cuốn sổ đỏ trên tay với tổng diện tích được cấp gần 2 ha đất cây trồng lâu năm, anh vui muốn bật khóc: “Sung sướng quá em ơi, niềm tin vào Đảng và chính quyền bao nhiêu năm nay giờ đã thành sự thật, gia đình tôi giờ có thể “đường đường chính chính” đến ngân hàng vay thế chấp để mở rộng kinh doanh...”.

Anh Phạm Văn Tuân (đứng bên phải), nhận được sổ đỏ sau 30 năm không ngừng khoe với bà con vì tin vào Đảng sẽ lo cho dân

Ngồi đối diện là Phạm Văn Tuân, sinh năm 1979, ngụ cùng thôn với anh Nam. Anh Tuân quê Thái Bình (giờ là tỉnh Hưng Yên), vào Đa Mi lập nghiệp năm 1995, thời điểm này lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi đang xây dựng, anh khai phá đất trồng từ cây chuối, cây mì để có nguồn thu nhập qua ngày. Từ những mảnh đất hoang sơ, vườn cây gia đình anh gầy dựng với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, tức là cùng trên một mảnh đất anh trồng các loại cây ngắn ngày như: sắn, chuối để có thu nhập tạm thời. Đồng thời đầu tư trồng các loại cây dài ngày có giá trị kinh tế cao như: cà phê, bơ, măng cụt và đến nay là sầu riêng nhằm có thu nhập lâu dài. Hơn 30 năm miệt mài làm vườn anh có khoảng 5 ha sầu riêng nhưng nhiều lần huyện Hàm Thuận Bắc và UBND xã Đa Mi (cũ) thông báo làm GCNQSDĐ nhưng sau đó hoãn làm với nhiều lý do khác nhau. Gia đình anh không ít lần hụt hẫng, khi đã có vài lần xã thông báo đo đạc diện tích đất để làm GCNQSDĐ nhưng rồi hoãn với các lý do khác nhau. Thế nhưng anh động viên gia đình “rồi sẽ có sổ đỏ”. Khi nói với gia đình như vậy, tận trong sâu thẳm, anh luôn tin Đảng sẽ tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong đời sống Nhân dân, nhất là vấn đề sinh kế của người dân. Cụ thể là đất đai - nguồn kinh tế “nền tảng” của người dân, nhất là với nông dân... Vì vậy, khi nhận được GCNQSDĐ trong niềm tin vững chắc vào Đảng, không chỉ anh Nam, anh Tuân mà hàng trăm người dân đã đón nhận trong “niềm vui vỡ òa”...

Thu hoạch mủ cao su ở xã Đông Giang, Lâm Đồng (ảnh N. Lân)

Dám nghĩ, dám làm vì dân

Cần nói thêm về thôn Đa Mi 1, Đa Mi 2 và Đaguri trước đây thuộc xã Đa Mi (cũ) hầu hết người dân 34 tỉnh, thành về lập nghiệp khi làm công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi khoảng năm 1995. Đa Mi lúc ấy chỉ là rừng, đồi núi và bán đảo nên đa phần người dân khai phá làm rẫy nên hầu hết đất đều vướng 3 loại rừng nên vấn đề cấp sổ đỏ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, giữa năm 2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, đồng thời Đại hội đại biểu Đảng bộ xã La Dạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức thành công. Trước nhu cầu bức thiết về GCNQSDĐ của Nhân dân, nhất là khu vực xã Đa Mi cũ, Đảng ủy xã La Dạ đã thống nhất đặt mục tiêu đột phá trong Nghị quyết: “Kiến nghị, phối hợp với cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc về đất đai để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội...”. Từ đây, xã La Dạ đã có tờ trình xin chủ trương và được sự đồng ý của tỉnh (Văn bản số 9115/UBND - NNMT ngày 15/12/2025). Ban Thường vụ Đảng ủy xã La Dạ đã ra Kết luận số 114-KL/ĐU ngày 29/4/2026, về chủ trương thực hiện cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất có nguồn gốc ngoài quy hoạch 3 loại rừng và diện tích đất được đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn xã.

Anh Đỗ Trọng Nam (bên trái) vỡ òa hạnh phúc khi làm được 5 sổ đỏ sau nhiều năm đợi chờ

Sau khi nhập xã ngày 1/7/2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng ủy xác định một trong những điểm nghẽn phải nhanh chóng tháo gỡ để phát triển kinh tế - xã hội xã nhà, đó là việc đo đạc cấp giấy CNQSDĐ cho Nhân dân, nhất là đất tại khu vực xã Đa Mi (cũ). Sau 1 năm triển khai, đến nay đã cấp sổ đỏ cho hơn 170 ha/gần 100 hộ dân. Dự kiến trong năm 2027 sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy... Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ, cho biết: “Để bảo đảm triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật việc cấp GCNQSDĐ cho dân, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, ban điều hành các thôn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời chủ trương của Đảng ủy xã đến toàn thể người dân trong khu vực, giúp người dân nắm rõ chính sách, điều kiện, quyền lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ngoài quy hoạch đất 3 loại rừng. Hướng dẫn người dân kê khai đăng ký, khi người dân có nhu cấp cấp GCNQSDĐ thì hướng dẫn đăng ký đo đạc, kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai để tổng hợp chuyển hồ sơ đến UBND xã xem xét cấp GCNQSDĐ. Tham mưu UBND xã văn bản gửi các sở, ngành liên quan của tỉnh để xin ý kiến hướng dẫn về chuyên môn và các quy định pháp luật liên quan...”.

Những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã La Dạ

Nhờ thông tin rộng rãi đến dân và công khai các thủ tục hành chính trong cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, người dân trong xã nhiệt tình ủng hộ nên lộ trình thực hiện đo đạc, cấp GCNQSDĐ ở xã La Dạ khá thuận. Đến đầu tháng 10/2026, ở La Dạ đã có hơn 100 hộ dân được cấp GCNQSDĐ lần đầu, trong đó thôn Đa Mi 1 và Đa Mi 2 và Đaguri chiếm hơn 95% số hộ và diện tích đất được cấp GCNQSDĐ. Có sổ đỏ trong tay, nhiều gia đình ở La Dạ vui ra mặt, niềm vui ấy đang mở ra nhiều cơ hội cho họ hướng đến tương lai mở rộng sản xuất, chăn nuôi để làm giàu...

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới nêu: Khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá...

Bài 2: Khơi nguồn tiềm năng để La Dạ vươn mình