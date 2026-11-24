Liên kết để phát triển

Nhiều năm về trước, nghề trồng rau ở thôn Thanh Tân chủ yếu mang tính tự phát. Việc sản xuất theo quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, hạn chế về ứng dụng khoa học-kỹ thuật khiến hiệu quả kinh tế chưa cao, khó cạnh tranh trên thị trường. Nhận thấy những rào cản đó, đầu năm 2026, Chi hội nghề nghiệp trồng rau an toàn thôn Thanh Tân chính thức được thành lập với 22 thành viên, mở ra bước ngoặt mới cho nghề trồng rau tại địa phương.

Ông Nguyễn Đức Long, Chi hội trưởng, Chi hội nghề nghiệp trồng rau an toàn thôn Thanh Tân, cho biết: “Chi hội được thành lập trên cơ sở tập hợp các hộ trồng rau nhỏ lẻ. Muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường thì không thể duy trì cách làm manh mún, mạnh ai nấy làm. Chúng tôi liên kết lại để quy hoạch vùng sản xuất tập trung, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và quy trình sản xuất an toàn”.

Người dân thu hoạch rau cải - Ảnh: L.L

Mùa vụ chính của vùng rau Thanh Tân kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm với đa dạng chủng loại như: cải, xà lách, mùng tơi, rau ngót, bí đao, hành, ngò… Tùy đặc tính từng loại cây mà thời gian từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch mất từ 1 - 2 tháng hoặc 4 - 5 tháng. Do đó, bà con áp dụng kỹ thuật trồng gối vụ nhằm bảo đảm nguồn cung rau xanh liên tục cho thị trường.

Cũng như nhiều nông dân khác trong thôn, bà Hoàng Thị Thủy thường có mặt ngoài đồng từ lúc trời còn rạng sáng để làm cỏ, tưới nước cho 4 sào rau của gia đình. Bà Thủy chia sẻ: “Rau Thanh Tân rất được người tiêu dùng và thương lái ưa chuộng nhờ lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt là tiêu chí “sạch”. Rau ở đây được bón bằng phân chuồng tận dụng từ chăn nuôi, chăm sóc theo phương thức truyền thống và đúng chu trình sinh trưởng. Từ khi tham gia chi hội, đầu ra của gia đình ổn định hơn. Hiện tại, mỗi ngày tôi thu về hơn 300 nghìn đồng từ tiền bán rau; riêng dịp Tết, nếu thời tiết thuận lợi, rau được mùa, được giá thì thu nhập còn tăng gấp nhiều lần”.

Hướng tới xây dựng thương hiệu

Từ những lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, cây rau trở thành cây trồng truyền thống ở thôn Thanh Tân. Trên diện tích hơn 2,5ha, người dân chia thành từng luống, từng vùng để trồng các loại rau màu phù hợp. Các hộ trồng rau ở Thanh Tân luôn tâm niệm, trồng rau không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá, ổn định cuộc sống mà còn cung cấp thực phẩm sạch, phong phú, không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của gia đình mình. Vì vậy, không ai sử dụng hóa chất độc hại hay thuốc kích thích để bón cho rau. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch luôn bảo đảm các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mô hình trồng rau sạch của ông Hoàng Ngọc Lâm ở thôn Thanh Tân là một trong những điểm sáng tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương. Trên diện tích 1.500m2 ông Lâm đã quy hoạch toàn bộ mảnh vườn thành từng khu vực riêng biệt, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý.

Nghề trồng rau mang lại thu nhập ổn định cho người dân thôn Thanh Tân, xã Nam Gianh - Ảnh: L.L

Thay vì canh tác theo phương thức truyền thống, ông đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình theo hướng an toàn,ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hệ thống tưới nhỏ giọt được đầu tư đồng bộ. Để bảo đảm thường xuyên có nguồn thu và đủ lượng rau sạch cung cấp cho thị trường, ông trồng xen canh các loại rau ngắn ngày và dài ngày, như: Hành, ngò, tỏi, xà lách, mướp ngọt, bí đao.

Ông Lâm cho biết, toàn bộ quá trình canh tác của gia đình đều tuân thủ hướng hữu cơ, chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, không dùng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Cách làm này vừa giúp cải tạo độ phì nhiêu cho đất, bảo vệ môi trường sinh thái, vừa tạo ra nông sản chất lượng cao được khách hàng trong và ngoài địa phương tin tưởng. Đặc biệt, vào những thời điểm như lễ, Tết, sản lượng rau làm ra thường không đủ cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Nhờ tận dụng hiệu quả quỹ đất, chủ động sản xuất quanh năm, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 200-250 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động tại địa phương.

Dù làng rau Thanh Tân đã trở thành tên gọi quen thuộc của khách hàng gần xa, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhưng sản phẩm nơi đây vẫn gặp không ít khó khăn trong khâu tiêu thụ khi chủ yếu bán cho thương lái và bán lẻ tại các chợ trên địa bàn. Để rau sạch Thanh Tân phát triển hiệu quả và bền vững hơn, người dân mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương trong việc liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Giang Hoàng Văn Tâm cho biết, hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuẩn hóa quy trình sản xuất nhằm hướng tới đạt chứng nhận VietGAP. Tuy nhiên, để cây rau thực sự vươn xa, địa phương rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành chức năng trong việc xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Việc chuyên nghiệp hóa từ khâu sản xuất đến xây dựng thương hiệu sẽ là “chìa khóa” để rau sạch Thanh Tân tăng giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường.