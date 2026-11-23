Ông Đinh Văn Cân - người có uy tín, bản Kỳ Lão, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Anh

Chữ "tín" bắt đầu từ mỗi nếp nhà

Với ông Trương Văn Ngọc, người có uy tín thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, muốn vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì trước hết bản thân và gia đình phải gương mẫu. Ông cho rằng, người tuyên truyền phải thực hiện đầy đủ các quy định, từ đó mới có cơ sở vận động con cháu và bà con trong thôn làm theo.

Không chỉ dừng ở việc chấp hành pháp luật, ông Ngọc còn nhấn mạnh vai trò của phát triển kinh tế. Theo ông, muốn khuyên người khác chăm lo làm ăn thì bản thân phải biết làm kinh tế, có cuộc sống ổn định. “Làm kinh tế được thì anh mới nói được người khác”, ông chia sẻ.

Quan điểm ấy được ông thể hiện qua chính câu chuyện gia đình. Ba người con của ông đều lập nghiệp tại địa phương, chấp hành tốt quy định chung. Trong đó, anh con cả đã tích lũy, đầu tư máy cày để làm dịch vụ, hỗ trợ bà con san đất phục vụ sản xuất lúa. Với ông Ngọc, những việc làm cụ thể như vậy có sức thuyết phục hơn lời vận động đơn thuần, bởi người dân có thể nhìn thấy hiệu quả và học hỏi cách làm kinh tế.

Rời xã Cẩm Tú, câu chuyện về vai trò nêu gương của người có uy tín tiếp tục được chúng tôi ghi nhận tại bản Kỳ Lão, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình. Ở đây, ông Đinh Văn Cân - người có uy tín của bản cũng nhấn mạnh rằng, muốn vận động bà con tránh xa tệ nạn xã hội, trước hết gia đình mình phải thực sự gương mẫu. Theo ông, khi người dân nhìn vào gia đình người tuyên truyền và thấy không có con em mắc tệ nạn, lời vận động sẽ có sức thuyết phục hơn.

Ông Cân cho biết, bản thân thường vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn gia đình hạnh phúc, hạn chế những tập quán không còn phù hợp trong cưới hỏi, tang lễ; đồng thời nhắc nhở mọi người uống rượu có văn hóa, không say xỉn, không gây gổ, đánh nhau và tránh xa cờ bạc, tệ nạn xã hội.

Theo ông, sự thay đổi trong nhận thức, cách ứng xử của người dân được hình thành từ quá trình kiên trì "mưa dầm thấm lâu". Trước đây, việc cưới hỏi có thể kéo dài, uống rượu nhiều; tang lễ có trường hợp để người đã mất quá 48 giờ mới đưa đi an táng. Qua tuyên truyền, vận động, những tập quán này đã có chuyển biến. Người dân từng bước thực hiện nếp sống văn minh hơn, hạn chế việc uống rượu say, xô xát và những việc gây mất đoàn kết trong cộng đồng.

Từ thực tế đó, ông Cân cho rằng, người có uy tín muốn được bà con tôn trọng, lắng nghe thì phải giữ gìn uy tín bằng chính cách sống và hành động của mình. Khi gia đình không có người vướng vào tệ nạn, bản thân tích cực tham gia công việc chung, lời vận động sẽ có thêm sức thuyết phục.

Cẩm Tú (Thanh Hóa) là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích, danh thắng đặc sắc như động Chùa Mổng, chùa Vọng, đền Cùng, đình làng Én, suối cá thần Cẩm Lương… cùng nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc bản Mường. Ảnh: Thanh Thảo

Chia nhỏ địa bàn, đưa pháp luật về tận cụm dân cư

Không chỉ gặp nhau ở quan điểm về sự gương mẫu, những người có uy tín, hay bí thư chi bộ tại các địa bàn chúng tôi tìm đến còn cùng trăn trở về cách đưa thông tin đến từng hộ dân. Khi thôn, bản được sắp xếp với quy mô dân số lớn hơn, việc tập hợp người dân trong một cuộc họp chung trở nên khó khăn. Từ thực tế ấy, đề xuất tổ chức tuyên truyền theo từng cụm dân cư được các nhân vật nhắc đến như một cách làm phù hợp hơn với đời sống ở cơ sở.

Tại thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, thôn hiện có 510 hộ, được hình thành trên cơ sở sắp xếp 5 làng cũ thành 9 cụm dân cư. Theo ông Ngọc, việc triệu tập đầy đủ người dân tham dự một cuộc họp chung gặp nhiều khó khăn, bởi nhiều người đi làm tại các công ty hoặc đi làm ăn xa. Có khi phải 6 tháng thôn mới tổ chức được một cuộc họp.

Vì vậy, ông đề xuất tăng cường tuyên truyền theo từng cụm dân cư. Đây là cách làm phù hợp với đặc điểm sinh sống của người dân, bởi các hộ trong cùng cụm thường có quan hệ gia đình, dòng họ, gần gũi nhau. Khi tổ chức họp cụm, người dân thuận tiện tham gia, trao đổi và tiếp nhận thông tin hơn. Những nội dung về chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, phòng ngừa tệ nạn xã hội hay phát triển kinh tế cũng có thể được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt này.

Thực tế tại thôn Giang Trung, xã Cẩm Tú cho thấy, việc chia nhóm dân cư để tuyên truyền cũng đang được triển khai nhằm khắc phục khó khăn về địa bàn và quy mô dân số. Ông Cao Hùng Thái - Bí thư chi bộ thôn - cho biết thôn được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sắp xếp 6 làng cũ, hiện có 674 hộ với 3.175 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trong đó có hai làng người Mường.

Với quy mô dân cư như vậy, việc tập trung người dân tại một địa điểm để phổ biến pháp luật không đơn giản. Thôn không có hội trường đủ chỗ cho toàn bộ người dân cùng tham dự. Do đó, bên cạnh tuyên truyền thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, thôn đang chia thành các cụm theo làng cũ để tổ chức tuyên truyền. Bên cạnh các buổi sinh hoạt, nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào dịp lễ, Tết; sử dụng hệ thống loa truyền thanh và pano tại khu vực hội trường thôn.

Theo ông Thái, các hình thức này giúp thông tin được truyền tải qua nhiều kênh, phù hợp hơn với điều kiện của địa bàn. Việc tuyên truyền cũng cần được thực hiện nhiều lần, lựa chọn nội dung gần gũi với đời sống để người dân dễ tiếp thu.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý cho cán bộ cơ sở, cán bộ thôn/bản, đại diện cộng đồng, chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã Cẩm Tú ngày 13/11/2026. Ảnh: Thùy Anh

Từ chuyện gỡ vướng ở cơ sở đến những kỳ vọng đổi thay

Bên cạnh cách thức tổ chức, chất lượng nội dung tuyên truyền và khả năng giải đáp những vấn đề người dân quan tâm cũng rất quan trọng. Ông Thái cho rằng, các chương trình tập huấn, phổ biến pháp luật giúp cán bộ cơ sở hiểu đúng vấn đề, từ đó hướng dẫn người dân đầy đủ, chính xác hơn.

Tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý cho cán bộ cơ sở, cán bộ thôn/bản, đại diện cộng đồng, chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã Cẩm Tú ngày 13/11, có đại diện lực lượng an ninh cơ sở của 19 thôn tham gia. Đây là lực lượng gần dân, nắm bắt tình hình địa bàn và có thể tiếp tục truyền đạt kiến thức sau tập huấn. Tuy nhiên, ông Thái mong muốn các chương trình này được tổ chức trực tiếp tại từng thôn để nhiều cán bộ cơ sở có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật sát với thực tế địa phương.

Từ kiến thức được tập huấn, thôn Giang Trung lựa chọn nội dung phù hợp để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, trong đó có Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Những vấn đề rộng được chọn lọc, gắn với tình hình địa phương để người dân dễ hiểu, dễ nhớ.

Thực tế quản lý ở cơ sở cũng đặt ra những tình huống cần được giải thích thấu đáo. Tại thôn Giang Trung, khi nhận được đơn đề nghị hòa giải tranh chấp hàng rào giữa hai hộ gia đình, thôn nhận thấy chưa đủ căn cứ xác định ranh giới đất. Vì vậy, địa phương hướng dẫn các hộ hoàn thiện đơn, đề nghị cấp xã xác minh, đồng thời vận động các bên không để phát sinh mâu thuẫn. Ông Thái cho rằng, hòa giải ở cơ sở phải có căn cứ, tránh giải quyết khi chưa làm rõ nguồn gốc và ranh giới đất đai.

Tại bản Kỳ Lão, ông Cân phản ánh mong muốn của người dân được đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo ông, một số khu vực mới được đo đạc đất ruộng từ năm 1999, trong khi đất ở và đất vườn chưa được đo đạc đầy đủ, khiến người dân lo ngại nguy cơ tranh chấp ranh giới.

Ngoài đất đai, người dân còn mong muốn được tiếp cận công nghệ số, kiến thức khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, đời sống. Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn được đầu tư hệ thống nước sạch đến thôn, bản, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống…

Từ chuyện vận động con cháu tránh tệ nạn, thay đổi tập quán cưới hỏi, tang lễ đến những vướng mắc về đất đai, giao thông, sản xuất, mỗi địa bàn đều có những vấn đề riêng cần tháo gỡ. Người làm công tác tuyên truyền vì thế không chỉ cần nắm vững quy định pháp luật mà còn phải hiểu đời sống, tâm tư và những điều bà con quan tâm.

Trở lại câu chuyện của ông Ngọc ở Bắc Sơn, ông Cân ở Kỳ Lão và cách làm của thôn Giang Trung, niềm tin của người dân được vun đắp từ những điều cụ thể, bình dị: gia đình gương mẫu, cách làm kinh tế thiết thực, những buổi sinh hoạt gần gũi hay sự kiên trì giải thích khi bà con gặp vướng mắc. Khi người tuyên truyền gần dân, hiểu dân và nói đi đôi với làm, pháp luật cũng từ những quy định trên giấy lặng lẽ bén rễ, trở thành nếp nghĩ, nếp sống bình yên nơi bản làng./.