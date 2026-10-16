Gieo niềm tin, giữ bình yên trong cộng đồng

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình và vận động học sinh thuộc gia đình hoàn cảnh khó khăn quay trở lại trường học

Dân vận từ những việc người dân cần

Triển khai từ năm 2021, mô hình “Hỗ trợ, phát triển và nâng cao đời sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân vùng đồng bào dân tộc Chăm” của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng gắn hỗ trợ an sinh với vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Các gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, giúp đỡ; có trường hợp, sự hỗ trợ kịp thời đã giúp một em nhỏ tiếp tục đến trường thay vì nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Trung tá Nguyễn Thành Nhơn - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, dân vận muốn hiệu quả phải xuất phát từ thực tế. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tìm hiểu đời sống, phong tục và khó khăn của đồng bào, tránh tuyên truyền hình thức, nặng về giấy tờ.

Tại xã Hồng Thái, đồng bào Chăm chiếm 28% dân số; trên địa bàn có 4 tôn giáo chính gồm Hồi giáo Bàni, Bàlamôn, Phật giáo và Công giáo. Vì vậy, công tác dân vận được gắn với đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng của từng cộng đồng. Đồng thời chú trọng phối hợp với chức sắc tôn giáo và người có uy tín. Ông Thanh Ổn (Mưm 40), thuộc Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng cho biết, các chức sắc phối hợp với Mặt trận và công an địa phương vận động người dân, nhất là thanh thiếu niên, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trong các dịp lễ hội. Khi xảy ra vụ việc tại thôn xóm, các chức sắc cũng tham gia cùng chính quyền hòa giải, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Theo bà Mạch Thị Xuân Thùy - Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận xã Hồng Thái, sự phối hợp giữa công an, Mặt trận và các chức sắc tôn giáo giúp chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào. Qua đó hỗ trợ nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Người dân chủ động giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng Công an xã

Kiên trì vận động, thay đổi từ nhận thức

Ở xã Đam Rông 2, tập quán cất giữ, sử dụng súng săn và công cụ tự chế để săn bắn, bảo vệ nương rẫy vẫn tồn tại trong một bộ phận đồng bào DTTS, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, Công an xã kiên trì vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Kơ Sắ Ja Kơ, người phụ trách điểm nhóm Tin Lành thôn Liêng Hung cho biết, sau khi được Công an xã tuyên truyền, ông đã vận động các tín hữu, con em trong cộng đồng không chế tạo, sử dụng vũ khí gây nguy hiểm; kêu gọi những người còn cất giữ súng tự giác giao nộp. Qua tiếng nói của người được cộng đồng tin tưởng, việc chấp hành pháp luật được tuyên truyền rộng hơn, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự từ thôn, bản.

Đánh giá hiệu quả các mô hình dân vận, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc đưa công tác dân vận về cơ sở đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lực lượng công an với Nhân dân. Nhờ đó giúp thông tin được tiếp nhận kịp thời, những nguy cơ mất an ninh, trật tự sớm được phát hiện, giải quyết. Tại vùng đồng bào DTTS, sự phối hợp với chức sắc tôn giáo, người có uy tín còn giúp lực lượng công an hiểu rõ phong tục, nắm bắt tâm tư và vận động người dân chấp hành pháp luật hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục hướng về cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, nhất là tại vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao trách nhiệm, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong cộng đồng.