Gieo niềm say mê học tập nơi vùng cao Na Son

Cô Trần Thị Hiếu trong giờ hướng dẫn học sinh làm đèn trung thu bằng rác thải nhựa.

Tận tâm với học trò vùng cao

Ở xã Na Son, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục luôn đòi hỏi sự kiên trì của đội ngũ nhà giáo.

Trường PTDTBT TH&THCS Na Son Với hơn 97% học sinh là người dân tộc thiểu số, khoảng 75% học sinh ăn ở bán trú tại trường, công tác giảng dạy không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức mà còn cần sự quan tâm, đồng hành với từng hoàn cảnh, điều kiện học tập của các em.

Trong môi trường ấy, cô Trần Thị Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn khối 3, luôn xác định trách nhiệm của người giáo viên là phải gần gũi, thấu hiểu và tìm được cách khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh.

Trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy, cô dành sự quan tâm đặc biệt tới học sinh có học lực còn hạn chế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh bán trú. Thay vì áp dụng một phương pháp chung, cô chủ động tìm hiểu năng lực, tâm lý của từng em để lựa chọn cách hướng dẫn phù hợp. Việc phối hợp với phụ huynh, động viên học sinh đến lớp, duy trì sĩ số cũng được cô thực hiện thường xuyên.

Cô Hiếu luôn nỗ lực tìm phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh vùng cao.

Chia sẻ về công việc của mình, cô Trần Thị Hiếu cho rằng, dạy học ở địa bàn vùng cao đòi hỏi giáo viên phải kiên trì và linh hoạt hơn. Mỗi học sinh có hoàn cảnh, khả năng tiếp thu và điều kiện học tập khác nhau, vì vậy người thầy cần tìm được phương pháp phù hợp để không em nào bị bỏ lại phía sau.

“Điều tôi luôn trăn trở là làm thế nào để các em thực sự yêu thích việc học, tự tin thể hiện bản thân và mạnh dạn khám phá kiến thức mới. Có những em ban đầu còn rụt rè, tiếp thu chậm, nhưng khi được giáo viên động viên, hướng dẫn bằng những cách gần gũi, phù hợp, các em dần tiến bộ. Nhìn thấy sự thay đổi ấy chính là niềm vui và động lực để tôi tiếp tục cố gắng với nghề”, cô Hiếu chia sẻ.

Đối với học sinh tiểu học, nhất là các em ở địa bàn vùng cao, những thay đổi nhỏ trong cách tổ chức bài học có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Bởi vậy, cô Hiếu luôn chú trọng đổi mới hoạt động dạy học, tăng cường tương tác, khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, thực hành và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Học sinh vùng cao Na Son tự tin tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Không chỉ quan tâm đến kết quả học tập trước mắt, cô còn chú trọng rèn kỹ năng sống, năng lực ngôn ngữ và sự tự tin cho học sinh. Những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa dân tộc được đưa vào quá trình giáo dục nhằm giúp các em vừa tiếp thu kiến thức, vừa thêm hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa của cộng đồng mình.

Sự kiên trì ấy được thể hiện qua kết quả bồi dưỡng học sinh. Nhiều năm liên tục, học sinh của cô được đạt giải trong các cuộc thi viết chữ đẹp, Trạng nguyên tiếng Việt… Những kết quả ấy không chỉ là thành tích trong các cuộc thi mà còn phản ánh sự nỗ lực của cả cô và trò, nhất là trong điều kiện học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lan tỏa đổi mới từ những sáng kiến thiết thực

Với cô Trần Thị Hiếu, đổi mới giáo dục không phải là những khẩu hiệu lớn mà bắt đầu từ việc giải quyết những khó khăn cụ thể trong từng tiết học, từng nhóm học sinh.

Qua quá trình giảng dạy, cô đã nghiên cứu, xây dựng và áp dụng 11 sáng kiến kinh nghiệm, tập trung vào nâng cao chất lượng học sinh, tạo hứng thú học tập, phát triển năng lực và kỹ năng cho học sinh tiểu học vùng khó khăn. Từ giải pháp dạy học phép tính nhân, chia cho học sinh còn yếu ở lớp 3; rèn kỹ năng giải toán có lời văn; nâng cao năng lực ngôn ngữ thông qua hoạt động nói - nghe môn Tiếng Việt, đến tạo hứng thú học Toán bằng hoạt động mở đầu.

Cô Hiếu thường xuyên trao đổi chuyên môn, giúp đỡ các giáo viên trong trường.

Đáng chú ý, trước yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, cô đã nghiên cứu sáng kiến nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ AI trong dạy học cho giáo viên khối 1, 2. Năm 2026, cô tiếp tục xây dựng giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 3 thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc tại trường.

Các sáng kiến không tách rời thực tiễn lớp học mà hướng tới giải quyết những vấn đề giáo viên và học sinh thường gặp. Qua đó, công nghệ và phương pháp mới được cô vận dụng phù hợp hơn với điều kiện giáo dục tại địa bàn vùng cao.

Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn khối 3, cô Hiếu còn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp. Cô thường xuyên dự giờ, trao đổi chuyên môn, tham gia xây dựng chuyên đề, tư vấn phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Khi giáo viên trong tổ gặp khó khăn, cô cùng đồng nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ, phát huy thế mạnh của từng người.

Cô Hiếu cũng tham gia dạy xóa mù chữ cho người dân vùng cao.

Đánh giá về những đóng góp của cô Hiếu, ông Hoàng Ngọc Chìu, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Na Son ghi nhận: “Điều đáng quý ở cô Hiếu là tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong công việc. Cô không chỉ quan tâm đến chất lượng học sinh mình trực tiếp giảng dạy mà còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng đồng nghiệp. Những kết quả của tổ chuyên môn trong những năm qua có sự đóng góp tích cực từ vai trò dẫn dắt, kết nối của cô”.

Trong 5 năm gần đây, tổ chuyên môn do cô phụ trách có 1 lượt giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 lượt đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 lượt đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 8 lượt giáo viên được UBND huyện tặng giấy khen.

Năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cũng giúp cô được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ của ngành. Cô từng 5 lần tham gia giảng viên các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên; tham gia ban giám khảo các hội thi giáo viên dạy giỏi, cuộc thi viết chữ đẹp và các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên môn.

Đặc biệt, cô được lựa chọn tham gia đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, góp phần triển khai các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo.

Cô Trần Thị Hiếu (áo trắng) cùng đồng nghiệp đón nhận tình cảm của học sinh vùng cao Na Son.

Những nỗ lực trong quá trình công tác được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng. Cô có 6 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 lần được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen. Năm 2024, cô được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Và năm 2026, cô vinh dự là một trong 70 nhà giáo được tuyên dương trong Chương trình tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Từ một giáo viên trực tiếp đứng lớp đến vai trò tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, hành trình của cô Trần Thị Hiếu cho thấy giá trị của sự tận tụy và tinh thần học hỏi không ngừng. Những đóng góp ấy không chỉ được đo bằng các danh hiệu cá nhân mà còn thể hiện qua sự trưởng thành của học sinh, sự tiến bộ của đồng nghiệp và chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.

Hà Thuận