Gieo những mầm xanh cho cộng đồng

Bỏ qua mặc cảm khuyết tật, Nguyễn Huỳnh Gia Hân đã vươn lên khẳng định giá trị bản thân và lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Ảnh: NVCC

Nghị lực Việt tỏa sáng

Trải qua biến cố sức khỏe từ khi mới 3 ngày tuổi để lại di chứng vận động suốt đời, Nguyễn Huỳnh Gia Hân (SN 2003) không chọn gục ngã hay chìm đắm trong mặc cảm. Bằng tinh thần lạc quan, bản lĩnh của một Gen Z và niềm tin vào sự tử tế, cô gái trẻ đã vươn lên khẳng định giá trị bản thân và lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Năm 2024 là một dấu mốc quan trọng đối với Gia Hân, khi cô trở thành biên tập viên của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (TP.HCM), tham gia xây dựng thư viện số đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho trẻ em khuyết tật. Công việc này giúp Gia Hân hiểu rằng, giáo dục chỉ thật sự bình đẳng khi mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức theo cách phù hợp với nhu cầu của mình.

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp Đại học FPT Quy Nhơn, Gia Hân làm việc tại 2S Tinkering, một doanh nghiệp xã hội hướng đến ba giá trị: An cư - Lạc nghiệp - Bình đẳng giáo dục. Ngoài ra, Gia Hân đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam. Hơn hết, Gia Hân là một trong 26 cá nhân nhân xuất sắc, đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai được Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét chọn, tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026.

Nhớ lại những ngày tháng thơ ấu, Gia Hân bùi ngùi: “Đã có lúc em cảm thấy rất buồn và tủi thân khi mình không giống như các bạn đồng trang lứa. Trong những giờ thể dục, nhìn các bạn tự do chạy nhảy, múa hát, em chỉ biết ngồi một góc quan sát với ánh mắt ngưỡng mộ và tự trách bản thân: Tại sao mình lại không được như thế, tại sao mình không thể đùa vui cùng các bạn”?

Khoảng thời gian đó, sự mặc cảm đã có lúc đẩy Gia Hân vào cảm giác bất lực. Nhưng chính từ trong những tổn thương sâu sắc ấy, khao khát sống một cuộc đời có ý nghĩa đã trỗi dậy, thúc đẩy cô gái nhỏ nhắn từng bước tìm lại chính mình. Thay vì chìm đắm trong so sánh và tự trách, Gia Hân bắt đầu hành trình “chữa lành” bằng việc học cách chấp nhận thực tại. Bài học lớn nhất mà Gia Hân rèn luyện mỗi ngày là bớt so sánh bản thân với người khác, chấp nhận những khiếm khuyết của chính mình và học cách thấu hiểu khả năng của bản thân.

Đối với Gia Hân, sự tự tin không đến từ những điều to tát hay hào nhoáng, mà được bồi đắp qua từng trải nghiệm nhỏ bé hằng ngày. Em tin rằng, khi tự cho phép bản thân được thử, được sai và được học hỏi, mỗi người đều sẽ từng ngày tiến bộ và vững vàng hơn.

Là một đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z, Gia Hân nhận thức rõ những cơ hội lẫn áp lực mà mạng xã hội mang lại. Cô gái trẻ này cho rằng, không gian mạng mở ra cánh cửa học hỏi, giúp người trẻ cất lên tiếng nói và lan tỏa nhiều hành động đẹp. Tuy nhiên, sự xuất hiện tràn ngập của những hình mẫu “hoàn hảo”, những câu chuyện thành công sớm trên mạng xã hội cũng vô tình tạo nên áp lực đồng lứa nặng nề. “Nhiều bạn trẻ dễ rơi vào cái bẫy phải nổi bật hơn, phải thành công sớm hơn hoặc phải nhận được sự hô hào, công nhận của đám đông. Điều đó tạo ra những áp lực rất lớn. Theo em, sự công nhận trên mạng xã hội không phải là thước đo duy nhất cho giá trị hay cách sống của một con người”, Gia Hân nhấn mạnh.

Gia Hân nhìn nhận, chia sẻ sự tử tế trong thời đại số cần bắt đầu từ việc chậm lại. Đó là chậm lại để kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi chia sẻ, để lắng nghe và thấu cảm sâu sắc trước khi vội vàng phán xét và hơn hết chậm lại để cân nhắc từng dòng bình luận, từng cú gõ bàn phím.

“Đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thực sự, với đầy đủ cảm xúc và những hoàn cảnh mà chúng ta chưa chắc đã hiểu hết. Một bình luận tưởng chừng rất nhỏ của cá nhân, nhưng khi cộng dồn với hàng nghìn lời nói khác, có thể trở thành sức ép thấu tâm hồn người nhận. Ứng xử văn minh trên không gian mạng chính là ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, dù chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong đám đông”, Gia Hân bày tỏ.

Anh Đỗ Quốc Phú (giữa) trong một chuyến làm thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Xây dựng thương hiệu “Phú làng chài”

Sinh ra, lớn lên tại vùng đất giàu tiềm năng du lịch, anh Đỗ Quốc Phú (SN 1998) ở khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai sớm nhận ra vẻ đẹp của biển Quy Nhơn Nam cùng nguồn hải sản phong phú là lợi thế không phải nơi nào cũng có. Từng có kinh nghiệm từng làm đầu bếp tại một số nhà hàng, khách sạn ở các thành phố lớn, năm 2020 anh trở về quê xây dựng mô hình kinh doanh riêng.

Điểm khởi đầu là nhà hàng Hải sản Phú Làng Chài tại khu vực Bãi Xếp (phường Quy Nhơn Nam). Những ngày đầu, cơ sở chỉ có vài bàn ăn. Vốn ít, kinh nghiệm kinh doanh còn hạn chế, anh xác định muốn giữ chân khách phải bắt đầu từ những điều căn bản hải sản tươi, món ăn chất lượng và phục vụ tận tình. Sự kỹ lưỡng và tâm huyết dần giúp Phú Làng Chài tạo dựng uy tín, từ một quán ăn nhỏ trở thành điểm đến được nhiều thực khách biết đến.

Nhận thấy du khách không chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn trải nghiệm, anh Phú tiếp tục mở rộng dịch vụ cho thuê SUP, trực tiếp làm hướng dẫn viên đưa khách tham quan Bãi Xếp, Hòn Đất. Đến nay, cơ sở Phú Làng Chài có khả năng phục vụ hơn 150 khách cùng lúc với 5 homestay. Tổng doanh thu các dịch vụ đạt hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương, với thu nhập khoảng 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ phát triển kinh tế, anh Phú còn dành một phần từ nguồn thu để làm thiện nguyện, sẻ chia với cộng đồng. Mỗi năm, anh Phú tổ chức khoảng 3 - 4 đợt tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi đợt khoảng 30 suất, trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng/ suất; đồng hành cùng các dự án thư viện cho các em vùng sâu vùng xa…

Nhắc đến việc làm thiện nguyện có nghĩa như thế nào trong cuộc sống cộng đồng và xã hội hiện nay, anh Đỗ Quốc Phú cho rằng: “Theo tôi, việc làm thiện nguyện phải xuất phát từ tâm, từ chính tấm lòng chân thành của mình thực sự muốn giúp đỡ mọi người. Việc làm thiện nguyện rất ý nghĩa và nhân văn trong đời sống hiện nay, không những cho đi mà chúng ta còn nhận lại được nhiều điều giá trị trong cuộc sống lẫn tinh thần”.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhìn nhận: “Hiện nay, mạng xã hội là môi trường sống thứ hai của Gen Z bên cạnh đời thực. Nó có thể lan truyền tin giả, lối sống lệch chuẩn, nhưng cũng có thể lan tỏa rất nhanh những điều tốt đẹp. Vì vậy, điều quan trọng là người trẻ phải biết làm chủ mạng xã hội”.

Theo anh Hiệp, trước hết các bạn trẻ cần giữ bản lĩnh, tỉnh táo trước mọi thông tin, không a dua theo đám đông, không tiếp tay cho tin giả hay những bình luận gây tổn thương người khác. Tiếp đó, mỗi bạn trẻ hãy chủ động lan tỏa những câu chuyện người tốt, việc tốt, giới thiệu vẻ đẹp quê hương. Và quan trọng nhất, hãy biến những lượt “thích”, lượt “chia sẻ” thành hành động thật như những lần hiến máu, chuyến tình nguyện hay những việc giúp đỡ người khó khăn ngay nơi mình sinh sống. Các bạn trẻ phải xác định mạng xã hội là nơi để chia sẻ, học tập và giải trí, còn giá trị thật phải được tạo ra ngoài đời thực.