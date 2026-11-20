Ngày 20-11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mỗi người Việt bày tỏ lòng tri ân với những thầy, cô giáo, những người chắp cánh ước mơ cho các bạn trẻ. Xa Tổ quốc, Tổ công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã chọn cách kỷ niệm thật đặc biệt: Mang tình yêu nghề giáo và nét đẹp truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam đến với thầy cô, học sinh ở một ngôi trường địa phương.

Tổ công tác Bộ Quốc phòng tại UNISFA cùng học sinh Trường Tiểu học Gumbial ở Abyei trồng cây hoa trong sân trường.

Các thành viên Tổ công tác đã dành nhiều tình cảm để chuẩn bị những bó hoa, những chùm bóng bay và những mầm hoa nhỏ để mang đến Trường Tiểu học Gumbial.

Sân Trường Tiểu học Gumbial hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Các em học sinh trong bộ đồng phục xanh lá quây quanh các cô, chú “mũ nồi xanh”, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò, háo hức.

Tổ công tác Bộ Quốc phòng tại Phái bộ UNISFA trao quà, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trường Tiểu học Gumbial.

Thay mặt Tổ công tác, Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh, Tổ trưởng, trao hoa tươi và quà chúc mừng Hiệu trưởng và các thầy, cô giáo nhà trường. Chia sẻ về ý tưởng của hoạt động, Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh cho biết: “Ở Việt Nam, ngày 20-11 là ngày cả xã hội tri ân các thầy cô. Xa Tổ quốc, chúng tôi muốn mang truyền thống "tôn sư trọng đạo" ấy đến với thầy trò nơi đây, để các thầy cô biết công việc thầm lặng của mình luôn được trân trọng, và để các em thêm yêu trường, yêu lớp”.

Nữ sĩ quan tổ công tác buộc bóng bay tặng các em nhỏ.

Mỗi bông hoa là một lời tri ân, mỗi quả bóng bay là một niềm vui nhỏ được gửi trao. Sau phần tặng quà, các sĩ quan Việt Nam cùng học sinh đào hố trồng cây, vun đắp cho những cây hoa nhỏ trong khuôn viên trường. Các em cùng háo hức đứng xem, có em còn nghiêng chai nước tưới cho cây vừa trồng. Những mầm hoa được vun trồng hôm ấy góp thêm sắc xanh cho ngôi trường, gửi gắm niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Trên sân trường, các em cầm bóng bay chạy nhảy, vui đùa. Các sĩ quan Việt Nam cúi xuống trò chuyện, kiên nhẫn hướng dẫn các em nói những câu tiếng Việt giản dị. Giáo viên nhà trường và các thành viên tổ công tác bắt tay, trò chuyện thân tình, cởi mở.

Ông Justin Mawien, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gumbial, chia sẻ: “Thay mặt giáo viên và học sinh nhà trường, tôi chân thành cảm ơn các sĩ quan Việt Nam. Ở đây, những người làm nghề dạy học ít khi có dịp được tôn vinh như hôm nay. Những bó hoa và lời chúc của các bạn là món quà tinh thần rất ý nghĩa với chúng tôi. Thầy trò nhà trường sẽ cùng chăm sóc những cây hoa này, để mỗi lần nhìn thấy lại nhớ đến những người bạn Việt Nam”.

Ôm quả bóng bay trong tay, cô bé Abuk hồn nhiên nói: “Em thích nhất là được trồng hoa cùng các cô, các chú Việt Nam. Em còn học được câu "xin chào" bằng tiếng Việt nữa. Em sẽ tưới nước cho cây hoa mỗi ngày để cây mau lớn”.

Tổ công tác Việt Nam tại Phái bộ UNISFA gồm 7 sĩ quan làm nhiệm vụ theo hình thức cá nhân: Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh (Tổ trưởng), sĩ quan tham mưu huấn luyện cấp cao tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp của Phái bộ (IMTC); Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh, quan sát viên quân sự Liên hợp quốc (UNMO); Trung tá Nguyễn Ngọc Linh, sĩ quan tham mưu tại Ủy ban giám sát quân sự chung (JMOC); Thiếu tá Mạnh Ngọc Điệp, sĩ quan tham mưu điều phối quân - dân sự (CIMIC); Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, sĩ quan tham mưu hậu cần (U4); Đại úy Võ Văn Thiện, quan sát viên quân sự Liên hợp quốc (UNMO) và Thượng úy Phạm Hùng, sĩ quan tham mưu tại Trung tâm Điều hành tác chiến tích hợp của Phái bộ (JOC).

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh Trường Tiểu học Gumbial khi chia sẻ cảm xúc về buổi giao lưu với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Mỗi người đảm nhiệm một vị trí riêng trong bộ máy của Phái bộ, từ huấn luyện, quan sát viên quân sự, theo dõi và điều phối hoạt động đến hậu cần và phối hợp dân sự - quân sự. Làm việc trong môi trường đa quốc gia, các đồng chí sĩ quan luôn đề cao kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Hai nữ sĩ quan - Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh mang đến hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam tự tin, bản lĩnh và nhân hậu.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các thành viên tổ công tác đã cùng nhau chuẩn bị chu đáo cho buổi trao quà, từ bó hoa, phần quà, quả bóng bay, lá cờ nhỏ đến từng cây hoa giống. Những hoạt động phối hợp dân sự - quân sự như vậy góp phần củng cố sự gắn bó, tin cậy giữa Phái bộ với người dân địa phương.

Hình ảnh những người lính Việt Nam vui vẻ trò chuyện thân tình cùng các em nhỏ thật giản dị mà giàu sức lan tỏa. Đó là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận gìn giữ hòa bình - tận tụy với nhiệm vụ, chân thành và nhân ái với người dân nơi mình đến.

Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay khoảng cách địa lý dường như không còn là rào cản khi mọi người cùng chia sẻ niềm vui và sự chân thành.