Gieo nghĩa tình, củng cố thế trận lòng dân

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng vũ trang Thủ đô không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân mà còn củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tham gia tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan tại xã Hương Sơn. Ảnh: Trần Đông

Gần dân, giúp dân từ những việc cụ thể

Đã gần hai tháng trôi qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cuốc đất, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người dân thôn Mỹ Hào, xã Hương Sơn. Trong gần 10 ngày thực hiện nhiệm vụ dân vận, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã tổng vệ sinh hơn 3km đường làng, ngõ xóm; khơi thông, nạo vét 500m kênh, mương nội đồng; chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường liên thôn; vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; chỉnh trang các công trình phúc lợi, điểm sinh hoạt cộng đồng…

Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Hào Nguyễn Văn Chung cho biết: “Những phần việc bộ đội thực hiện đều gắn với nhu cầu thiết thực của địa phương. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các anh càng làm cho tình cảm quân dân thêm gắn bó”.

Trung tá Đỗ Văn Hải, Chính trị viên Tiểu đoàn Công binh 544 thông tin: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy, đơn vị chú trọng giáo dục cán bộ, chiến sĩ giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương”.

Cuối năm 2025, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 khiến hàng trăm héc ta lúa đến kỳ thu hoạch trên địa bàn xã Đa Phúc bị ngập sâu. Để kịp thời giúp dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sóc Sơn phối hợp với lực lượng dân quân xã xuống đồng thu hoạch lúa. Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo là một trong những hộ có diện tích lúa bị đổ, ngập nước và được lực lượng chức năng hỗ trợ thu hoạch.

Chị Thảo xúc động chia sẻ: “Mấy ruộng lúa đều bị đổ, ngập sâu khiến lòng tôi như lửa đốt. Đúng vào lúc khó khăn nhất, chúng tôi được cán bộ, nhân viên đơn vị cử người đến hỗ trợ. Tôi biết ơn cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sóc Sơn nhiều lắm”.

Tại phường Tây Tựu, mô hình “Quân dân đồng lòng cùng phường phát triển” được triển khai theo phương châm “12 tháng, 12 việc”, gắn từng hoạt động với nhu cầu thực tế của địa phương. Các phần việc tập trung vào vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa, duy trì lực lượng cơ động sẵn sàng ứng phó với bão và tri ân gia đình chính sách.

Thượng tá Đào Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Tựu cho biết: “Bộ đội chính quy về cơ sở không chỉ làm nhiệm vụ quân sự mà còn phải bám dân, hiểu dân, cùng dân giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Từ việc khơi thông một cống rãnh đến chỉnh trang một tuyến đường đều góp phần vun đắp tình cảm quân dân”.

Bền bỉ “xây” thế trận lòng dân

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định xây dựng thế trận lòng dân là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống.

Nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị duy trì hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; kết hợp huấn luyện dân quân tự vệ với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nhà ở; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn được triển khai thường xuyên.

Đại tá Ngô Quý Tuệ, Trưởng phòng Dân vận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Đơn vị luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai gắn với những hoạt động cụ thể, phù hợp đặc điểm từng địa bàn”.

Trong 9 tháng năm 2026, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã đóng góp hơn 5.000 ngày công giúp dân; sửa chữa, nạo vét hơn 200km kênh, mương; tu sửa 126 nghĩa trang liệt sĩ và 126 nhà văn hóa. Các đơn vị tổ chức khám bệnh cho 10.526 lượt người, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tặng quà và hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc đưa sĩ quan Quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần giúp công tác dân vận được triển khai chủ động, sát cơ sở hơn. Thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, phường có điều kiện kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh; đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chăm lo đời sống nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với những vấn đề nhân dân quan tâm”.