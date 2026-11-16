Gieo nền móng cho thành công tương lai

Nhìn lại lịch sử tham dự Olympic trẻ, thể thao Việt Nam từng có những dấu ấn đáng kể. Năm 2010, Thạch Kim Tuấn giành HCV môn cử tạ, đến năm 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục mang về tấm HCV ở môn bơi. Tại kỳ Olympic trẻ 2018, Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ) cùng bước lên bục cao nhất.

Tấm HCB của Dương Văn Hoàng Quy là thành tích vượt ngoài mong đợi của bơi Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: TTHLTTQG

Tuy nhiên, tại Senegal năm nay, thành tích tốt nhất của đoàn chỉ là 2 HCB. Đáng chú ý, cử tạ không nằm trong chương trình thi đấu Olympic trẻ 2026, khiến thể thao Việt Nam mất đi một môn từng mang lại nhiều thành tích quốc tế.

Bên cạnh hai gương mặt giành HCB, 8 VĐV còn lại gồm Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Đồng Thị Hường (điền kinh), Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo và Phạm Văn Dương (vật bãi biển) đều đã thi đấu rất nỗ lực.

Việc không giành được tấm huy chương cao nhất không đồng nghĩa với một kỳ thi đấu thất bại. Olympic trẻ trước hết là sân chơi để những tài năng đang trong quá trình trưởng thành được kiểm chứng năng lực trước các đối thủ quốc tế. Khoảng cách về trình độ, tốc độ phát triển chuyên môn và bản lĩnh thi đấu được bộc lộ qua từng cuộc tranh tài sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý, huấn luyện viên đánh giá lại quá trình đào tạo.

Hai tấm HCB cho thấy Việt Nam vẫn có những cá nhân đủ khả năng cạnh tranh, nhưng lực lượng tạo được đột phá ở cấp độ quốc tế chưa nhiều. Vấn đề nằm ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành thành tích, từ tài năng ban đầu đến năng lực cạnh tranh ổn định.

Sau ASIAD 2026 với những kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, thành tích tại Olympic trẻ càng đặt ra yêu cầu nhìn lại chiến lược phát triển lực lượng kế cận. Muốn vươn lên ở đấu trường châu lục và thế giới, thể thao Việt Nam cần một hệ thống phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và đầu tư VĐV xuyên suốt, thay vì chỉ tập trung vào những mục tiêu thành tích ngắn hạn.

Điều quan trọng là những gương mặt trở về từ Senegal sẽ tiếp tục được theo dõi, đầu tư và tạo điều kiện phát triển. Nếu thiếu sự tiếp nối, kinh nghiệm quốc tế sẽ khó chuyển hóa thành bước tiến chuyên môn. Ngược lại, với lộ trình huấn luyện khoa học, những VĐV trẻ hôm nay hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt tại các giải vô địch châu Á, thế giới và xa hơn là Olympic.

Hai tấm HCB tại Senegal không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ đại hội, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xây dựng nền móng cho tương lai. Thành công của thể thao thành tích cao không được quyết định trong một giải đấu, mà bắt đầu từ cách chúng ta đầu tư cho những tài năng trẻ hôm nay.