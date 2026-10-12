Gieo mầm yêu thương, đồng hành cùng trẻ mồ côi vì COVID-19

Sau 5 năm, hoạt động của Quỹ không chỉ dừng ở học bổng hay hỗ trợ vật chất mà mở rộng sang chăm sóc đời sống, rèn luyện nhân cách và trang bị kỹ năng. Với những em nhỏ được hỗ trợ, sự đồng hành ấy có thể bắt đầu từ một bài học về lòng yêu thương, rồi dần giúp các em tự tin hơn, kết nối với bạn bè và hướng tới tương lai tự lập.

Bà Phạm Diệu Thuý, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hạt giống nhỏ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bà Phạm Diệu Thuý, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hạt giống nhỏ cho biết, ngày 10/10/2021, khi dịch COVID-19 để lại nhiều mất mát, 35 thành viên đầu tiên của quỹ đã họp trực tuyến, cùng đặt câu hỏi làm thế nào để nâng đỡ những đứa trẻ chịu ảnh hưởng. Từ những đóng góp ban đầu, nhóm khảo sát 5 mái ấm và hơn 140 gia đình có người thân mất vì COVID-19, sau đó tiếp nhận 57 hạt giống nhỏ đầu tiên. Ngày 8/9/2022, Quỹ được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thành lập.

Qua từng năm, phạm vi hỗ trợ được mở rộng. Giai đoạn 2021–2026, S-Seeds từng đồng hành với hơn 500 trẻ tại 7 mái ấm và hơn 80 gia đình. Trong năm học 2026–2027, Quỹ chăm sóc 353 em tại 6 mái ấm và 53 gia đình; 100 em được cấp học bổng.

Từ hỗ trợ trước mắt đến đồng hành lâu dài

Các hạt giống nhỏ tại triển lãm báo tường do các em sáng tạo để tri ân sự đồng hành của S-Seeds.

Học bổng của S-Seeds không chỉ là khoản tiền đóng học phí. Tùy hoàn cảnh, nhu cầu và nguồn lực, Quỹ hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập, đồng phục, giày dép, cặp sách và những điều kiện cần thiết để các em đến trường. Quỹ cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể, chăm sóc sức khỏe, kết nối với người nuôi dưỡng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn.

Điểm nhấn trong quá trình chuyển từ hỗ trợ ban đầu sang đồng hành lâu dài là chương trình "Xây dựng và rèn luyện nhân cách". Chị Phạm Hà Thủy, Phó Giám đốc, Trưởng ban Đào tạo Quỹ Hạt giống nhỏ cho biết, các nội dung được xây dựng trên ba nền tảng "Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực", với mong muốn giúp các em có hành trang vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống. Trong 5 năm qua, Quỹ triển khai 4 chủ đề thực hành: nuôi dưỡng lòng biết ơn, nuôi dưỡng lòng yêu thương, đọc sách cho nhau nghe và nói lời khẳng định tích cực. Mỗi chủ đề gồm 30 bài, được gửi đến các mái ấm hằng tuần để các em cùng người chăm sóc xem và thực hành.

"Tụi mình xây dựng những bài thực hành từ nền tảng đạo đức, trí tuệ và nghị lực để gieo mầm cho các con. Qua nhật ký hoặc video, các em có dịp bày tỏ suy nghĩ, rèn kỹ năng viết và sự tự tin", chị Phạm Hà Thủy chia sẻ.

Em Nguyễn Hồng Thái Bảo, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Giồng Ông Tố cho biết, em được S-Seeds đồng hành khoảng một năm. Những bài học về chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng lòng yêu thương giúp em nhìn lại cách ứng xử với mọi người.

10 hạt giống nhỏ có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập S-seeds.

"Trước đây em ít bạn, khó làm quen với bạn bè. Sau khi thực hành bài học về lòng yêu thương, em dần cởi mở và có thêm bạn. Em đã biết yêu thương người khác. Rồi em cũng đã thay đổi lên từng ngày và càng dần có thêm bạn bè. Em rất hạnh phúc", Bảo chia sẻ.

Em Đặng Thị Thu Hương, một hạt giống nhỏ tại Mái ấm Hoa Hồng cũng cho biết em đã được S-Seeds đồng hành suốt 5 năm. Với Thu Hương, điều khác biệt là S-seeds không chỉ trao vật chất hay lời động viên rồi rời đi mà tiếp tục ở bên, trao những bài học và hướng dẫn thực hành. Đặc biệt là vun đắp, nuôi dưỡng lòng biết ơn, lòng yêu thương, đọc sách cho nhau nghe và nói lời tích cực. Những hoạt động ấy giúp em tự tin hơn và cảm nhận cuộc sống có nhiều màu sắc.

Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Mái ấm Hoa Hồng nhận xét, các em có tiến bộ trong nề nếp và nhân cách, biết sống với người lớn và thể hiện lòng biết ơn. Các nội dung S-Seeds đưa ra cũng là điều mái ấm mong muốn thực hiện, nhưng khó có đủ điều kiện để triển khai nếu thiếu sự phối hợp và hỗ trợ. Bà mong Quỹ tiếp tục đồng hành với các em khi lên đại học, tìm việc làm và bước vào những chặng đường mới.

Cùng chăm sóc để hạt giống trưởng thành

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Ban Điều hành Quỹ Hạt giống nhỏ thực hiện nghi lễ mừng sinh nhật.

Theo bà Phạm Diệu Thuý, trong 3 năm đầu, S-Seeds tập trung chia sẻ khó khăn và mất mát sau đại dịch; 2 năm gần đây, Quỹ chú trọng theo sát sự tiến bộ của từng em, phát triển kỹ năng và kết nối với gia đình, mái ấm. Với các em từ trung học phổ thông trở lên, hoạt động đào tạo tập trung vào quản lý thời gian, giao tiếp, tự vệ, chăm sóc bản thân, làm chủ cảm xúc và định hướng nghề nghiệp.

"Chính sự trưởng thành, ánh mắt tự tin hơn, nụ cười tươi hơn và sự tiến bộ mỗi ngày của các con là lý do để S-Seeds tiếp tục bước đi", bà Phạm Diệu Thuý chia sẻ.

Có mặt tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận S-seeds là mô hình hoạt động minh bạch, hiệu quả, xuất phát từ tâm nguyện và được tổ chức bài bản. Thứ trưởng cho rằng chính sách phát triển kinh tế cần đi cùng an sinh xã hội, lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhà nước cần tạo điều kiện để những nguồn lực xã hội được khơi dậy, cùng tham gia chăm sóc và phát triển con người.

"Chúng ta đến không phải cho rồi rời đi, mà chúng ta phải đồng hành, đi cùng", Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đánh giá cao sự chung tay của các nhà hảo tâm và các cơ sở tôn giáo trong việc cưu mang, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn lực hoạt động của S-Seeds đến từ đóng góp định kỳ của thành viên, các nhà hảo tâm, các chương trình gây quỹ và sự hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia cùng bạn bè. Tính từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2026, Quỹ đã chi hơn 4,67 tỷ đồng để trao học bổng, bảo hiểm, khen thưởng và các khoản hỗ trợ học tập cho các hạt giống nhỏ, trẻ em khó khăn.

Năm học 2026–2027, Quỹ dự kiến duy trì 100 suất học bổng và các hoạt động định kỳ cho 353 hạt giống nhỏ. Trong những năm tiếp theo, S-Seeds định hướng tiếp tục rèn luyện nhân cách, phát triển kỹ năng, kết nối gia đình và mái ấm; đồng thời tìm đối tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm và xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh.

Năm năm chưa phải điểm dừng của hành trình, bởi nhiều em vẫn còn những chặng học tập và trưởng thành phía trước. Từ những bài thực hành hằng tuần đến sự hỗ trợ trên đường học tập, S-Seeds hướng tới việc giúp các em từng bước tự lập, sống tử tế và biết sẻ chia, như chính thông điệp của Quỹ: "Chăm chỉ để thành công – Thành công để chia sẻ".