Gieo mầm xanh trong ý thức mỗi học sinh, mỗi trường học

Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026.

Ngày 13/11, tại Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với quỹ Vì tương lai xanh tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và cơ hội phát triển của mỗi quốc gia. Giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách, công nghệ và thay đổi hành vi. Trong đó, giáo dục môi trường có vai trò quan trọng, giúp mỗi người hiểu trách nhiệm và biết cách hành động từ những việc đơn giản nhất. Trường học là nơi hình thành kiến thức, nhân cách và thói quen của thế hệ trẻ. Khi việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày, học sinh sẽ hiểu rõ hơn giá trị của tài nguyên và trách nhiệm với môi trường. Những thói quen ấy có thể tiếp tục được thực hiện trong gia đình, lan tỏa đến cộng đồng. Vì vậy, xây dựng trường học sinh thái cần gắn với cả hoạt động giáo dục và cách thức quản lý, vận hành nhà trường. Mỗi cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để học sinh được quan sát, thực hành, đề xuất sáng kiến và cùng đánh giá kết quả”.

Theo đó, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 mở rộng nội dung với ba chủ đề: “Trường học xanh”; “Trường học giảm thiểu rác thải nhựa”; “Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm”. Cách tiếp cận này giúp các trường nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề môi trường gắn với hoạt động hằng ngày, từ cảnh quan, sử dụng năng lượng đến quản lý chất thải và bảo vệ nguồn nước. Các nhà trường lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, có kế hoạch duy trì và từng bước cải thiện…

“Trường học xanh không đơn thuần là một ngôi trường có nhiều cây xanh, những khu vườn đẹp hay các công trình thân thiện với môi trường. Điều quan trọng hơn là hình thành được một văn hóa sống xanh, trong đó mỗi thầy cô là một người truyền cảm hứng, mỗi học sinh là một chủ thể hành động và mỗi hoạt động giáo dục đều góp phần vun đắp ý thức bảo vệ thiên nhiên. Từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đến các dự án học tập và hoạt động cộng đồng, chúng tôi luôn hướng tới việc giúp các em hiểu rằng: Bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, cũng không phải là khẩu hiệu, mà phải bắt đầu từ nhận thức và những hành động cụ thể”, cô Nông Thúy Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội chia sẻ.

Để Giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để các trường tiếp cận thông tin và tham gia Giải thưởng; phát huy vai trò chủ động của nhà trường, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo; mở rộng hợp tác ASEAN và huy động sự đồng hành của các đối tác.