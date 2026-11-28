Không dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, Dự án còn hỗ trợ trồng mới 40 ha rừng ngập mặn, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ sinh kế cộng đồng.

Gieo ý thức bảo vệ rừng từ thế hệ trẻ

Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, sạt lở bờ biển và suy giảm hệ sinh thái rừng ngập mặn, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ và phục hồi rừng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với tỉnh Cà Mau. Trong đó, giáo dục thế hệ trẻ được xác định là một hướng đi quan trọng để xây dựng nền tảng bảo vệ môi trường lâu dài.

Tại xã Tam Giang, từ năm 2024, Dự án "Rừng cho trẻ em" đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục môi trường trong trường học.

Điểm nổi bật là xây dựng nhóm học sinh nòng cốt, tạo điều kiện để các em trực tiếp tham gia điều phối, dẫn dắt các hoạt động truyền thông, sinh hoạt ngoại khoá tìm hiểu về biến đổi khí hậu, vai trò của rừng ngập mặn và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong trường học.

Em Tiêu Chấn Hưng, học sinh Trường THCS Tam Giang, thành viên Nhóm học sinh nòng cốt dự án, chia sẻ: “Quá trình tổ chức các hoạt động, em thấy các bạn rất tập trung, hứng thú với những kiến thức mới này. Sau khi tham gia, các bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của biến đổi khí hậu, biết bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, không vứt rác trong khuôn viên nhà trường và xung quanh”.

Qua gần 3 năm, dự án phối hợp với 4 trường tổ chức tập huấn kỹ năng cho giáo viên phụ trách và nhóm học sinh nòng cốt.

Riêng giai đoạn 2025-2026, có 35 đợt truyền thông được tổ chức, thu hút hơn 1.700 học sinh tham gia.

Học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu vai trò rừng ngập mặn.

Từ những kiến thức được tiếp nhận, các em từng bước hình thành ý thức bảo vệ môi trường thông qua những hành động thiết thực như phân loại rác, hạn chế xả rác và lan toả thông điệp bảo vệ rừng đến gia đình, bạn bè.

Lan toả trách nhiệm bảo vệ rừng trong cộng đồng

Cùng với trường học, hoạt động truyền thông được mở rộng đến các khu dân cư, tạo sự kết nối giữa học sinh, đoàn viên thanh niên, chính quyền địa phương và người dân.

Trong gần 3 năm, dự án tổ chức 58 buổi truyền thông tại 10 ấp, thu hút hơn 3.600 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan và cảnh báo sớm, vai trò của rừng ngập mặn và các-bon xanh đối với môi trường, sinh kế.

Đoàn viên truyền thông cho người dân hiểu vai trò của rừng ngập mặn.

Hoạt động truyền thông góp phần tạo chuyển biến rõ rệt từ hiểu biết đến nhận thức và hành động. Người dân địa phương hiểu những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, các dấu hiệu thời tiết cực đoan và vai trò của hệ sinh thái rừng ven biển trong việc chống sạt lở, giữ đất và duy trì nguồn lợi thuỷ sản; nhận thức rõ rằng mất rừng đồng nghĩa với mất đất và mất sinh kế.

Từ đó, họ từng bước thay đổi quan niệm về sử dụng đất sản xuất, không còn coi rừng là yếu tố cản trở diện tích nuôi tôm; nhiều hộ dân đã tự nguyện tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn trong vuông nuôi của gia đinh và khu vực ven sông, góp phần mở rộng diện tích rừng và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

Bà Ngô Đào Tiên là 1 trong 77 hộ được dự án hỗ trợ trồng đước trong vuông. Đến nay, sau hơn 1 năm chăm sóc, hơn 2.400 cây đước non trong vuông của gia đình đã ra nhánh, vươn chồi và phát triển tốt.

“Dự án "Rừng cho trẻ em" khuyến khích người dân trồng rừng. Cây rừng tạo môi trường, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho tôm, cua phát triển. Đặc biệt, cây rừng khi đến kỳ thu hoạch tạo nguồn thu thập ổn định cho gia đình”, bà Tiên chia sẻ.

Bà Ngô Đào Tiên (bên phải) và nhân viên dự án kiểm tra rừng trồng trong vuông tôm.

Người dân hiểu tầm quan trọng của rừng ngập mặn, tham gia trồng và bảo vệ rừng là tín hiệu tích cực mà Dự án "Rừng cho trẻ em" mang lại cho cộng đồng ven biển xã Tam Giang.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà dự án hướng đến: gắn bảo vệ rừng với lợi ích kinh tế và sinh kế lâu dài của người dân.

Trồng mới 40 ha rừng ngập mặn

Một trong những kết quả nổi bật của dự án là hỗ trợ người dân trực tiếp trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Đến nay, 40 ha rừng mắm, đước được trồng mới, với hơn 320.000 cây.

Để bảo đảm diện tích rừng trồng phát triển bền vững, dự án đã vận động thành lập Nhóm cộng đồng chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn gồm 20 thành viên là người dân địa phương.

Nhóm được dự án tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; định kỳ kiểm tra hiện trạng rừng, kịp thời trồng dặm những cây bị đổ ngã hoặc sinh trưởng kém, do giai đoạn đầu sinh trưởng cây bị ảnh hưởng bởi triều cường, sóng mạnh từ ghe đò qua lại, các sinh vật khác bám thân.

Với nỗ lực của Dự án và Nhóm cộng đồng, khu vực ven sông, trong vuông đang dần hình thành những vạt rừng xanh đủ sức bám đất, giữ phù sa và góp phần duy trì hệ sinh thái ven biển.

Người dân chăm sóc rừng mới trồng.

Việc hỗ trợ trồng rừng gắn với nâng cao trách nhiệm của người dân trong chăm sóc, bảo vệ diện tích trồng đã từng bước hình thành mô hình quản lý rừng ngập mặn có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng địa phương.

Duy trì những giá trị sau khi dự án kết thúc

Triển khai từ tháng 3/2024, kết thúc vào cuối năm 2026, Dự án "Rừng cho trẻ em" do Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (SCI) tài trợ, phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau thực hiện, với tổng nguồn vốn hơn 13 tỷ đồng.

Dự án hướng đến nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho trẻ em và cộng đồng xã Tam Giang, thông qua mô hình quản lý rừng ngập mặn do người dân địa phương làm chủ.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở diện tích rừng được trồng mới, số hộ tham gia trồng rừng, số lượng người tham gia truyền thông mà còn ở sự thay đổi nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của cộng đồng.

Rừng trồng trong vuông tôm.

Khi dự án khép lại, các kết quả và mô hình sẽ được chuyển giao cho UBND xã Tam Giang tiếp nhận, kế thừa và phát huy. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục duy trì hoạt động bảo vệ rừng, phát huy vai trò cộng đồng và từng bước nhân rộng những cách làm hay trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với những cánh rừng được trồng và gìn giữ, kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường được vun đắp trong trẻ em và thanh thiếu niên cũng là một giá trị lâu dài của dự án.

Đây sẽ là nền tảng để các em tiếp tục lan toả tinh thần bảo vệ rừng trong gia đình và cộng đồng, góp phần gìn giữ hệ sinh thái và sinh kế bền vững cho tương lai./.