Gieo mầm xanh cho môi trường

Khi trang sách mở ra

CLB Chạm Xanh ra đời vào tháng 9-2025, dưới sự điều phối của Ban điều hành Đường sách Thủ Đức. Khởi đầu là những buổi workshop hàng tuần hướng dẫn các bạn nhỏ về môi trường và trồng cây xanh, hoạt động của CLB nhanh chóng nhận được sự hào hứng của đông đảo phụ huynh và các em học sinh.

Các thành viên của CLB Chạm Xanh trải nghiệm hoạt động trồng cây xanh. ﻿Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TP THỦ ĐỨC

Từ thực tế trên, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM, đã định hướng phát triển thành CLB sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm quy tụ các thành viên cố định, giúp các em vừa rèn luyện thói quen đọc sách vừa trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Hiện tại, Ban chủ nhiệm CLB Chạm Xanh gồm 5 thành viên, trong đó, 2 thành viên thường trực là Nguyễn Thanh Thuy và Nhứt Chi chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp. Mỗi buổi sinh hoạt định kỳ đều đặn thu hút từ 20-30 bạn nhỏ trong độ tuổi từ 5-12.

Theo chia sẻ của Nguyễn Thanh Thuy, tại mỗi buổi gặp gỡ, người hướng dẫn sẽ đọc tóm tắt hoặc gợi mở lý do, dẫn dắt các em vào thế giới chủ đề của từng cuốn sách về môi trường. Qua những câu hỏi tương tác sinh động, ban tổ chức khéo léo kích thích sự tò mò, khơi gợi tư duy phản biện và tinh thần tự khám phá của trẻ.

Đặc biệt, những phần quà là các cuốn sách hay được trao tận tay bạn nhỏ trả lời đúng đã trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm vui và tình yêu đọc sách cho các em.

Gần đây nhất, vào tháng 10-2026, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10-10), buổi sinh hoạt mang tên “Sức sống xanh từ trang sách” đã đưa các em đến với tác phẩm Nghe lá thầm thì (NXB Kim Đồng).

Xung quanh câu chuyện về khu rừng già dưới tán cây dã hương cổ thụ cùng hành trình của chú chim Ác Là đi tìm cách bảo vệ mái nhà thiên nhiên trước làn sóng đô thị hóa, các em nhỏ đã có dịp suy ngẫm sâu sắc về mối quan hệ hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Còn trước đó, tại buổi sinh hoạt tháng 9-2026 với chủ đề “Chạm sách - Đón trăng xanh” diễn ra vào đúng dịp Trung thu, các em được giới thiệu cuốn sách Định cư trên Mặt trăng (NXB Kim Đồng).

Ngoài tìm hiểu về sự hình thành Mặt trăng hay chuyến bay Apollo 11, các em còn được "ngắm nhìn" Trái đất từ không gian xa xôi. Góc nhìn ấy đã nhắc nhớ các em về ngôi nhà xanh trân quý với không khí, nguồn nước và cây cối, từ đó nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với môi trường sống quanh mình.

Thành quả từ những đôi tay

Nếu những trang sách mở ra cho các em kiến thức về môi trường, thì phần hai của mỗi buổi sinh hoạt lại là nơi những ý tưởng xanh được hiện thực hóa qua từng đôi tay nhỏ nhắn. CLB đã khéo léo lồng ghép các hoạt động sáng tạo sử dụng vật liệu tái chế hoặc các nguyên liệu thân thiện với môi trường như kẽm nhung, đất sét, giấy bìa...

Trong đêm hội Trung thu “Chạm sách - Đón trăng xanh”, các em đã tự tay tỉ mỉ uốn từng sợi kẽm nhung, nặn từng mảng đất sét và tận dụng các vật liệu tái chế để tạo nên những chiếc lồng đèn độc đáo. Trong một chương trình khác, sau khi tìm hiểu các bộ phận cấu tạo nên một cuốn sách - từ bìa sách, tên tác giả đến các trang ruột và hình minh họa, các bạn nhỏ đã trở thành những “tác giả nhí” thực thụ qua hoạt động “Em làm nên một trang sách xanh”.

Dù nhà ở phường Dĩ An (TPHCM) nhưng suốt 5 tháng nay, buổi sinh hoạt nào của CLB Chạm Xanh cũng đều có sự góp mặt của chị Nguyễn Như Thủy cùng con trai Phan Tuấn Khang (12 tuổi).

Qua các lần tham dự cùng con trai, chị Thủy đánh giá CLB Chạm Xanh là một mô hình hay và ý nghĩa, ngoài khơi gợi niềm yêu thích đọc sách còn giúp trẻ nhỏ khám phá thế giới xung quanh cũng như phát huy tối đa tư duy và khả năng của bản thân thông qua các chương trình trải nghiệm sáng tạo.

“Mỗi tháng ban tổ chức đều đưa ra các chủ đề khác nhau, không bị trùng lặp, tạo sự hào hứng cho các bé. Nỗ lực này của ban tổ chức thực sự rất đáng ghi nhận”, chị Nguyễn Như Thủy chia sẻ.

Thông qua cách tiếp cận đa giác quan “vừa học, vừa chơi, vừa sáng tạo”, CLB Chạm Xanh đã chứng minh rằng giáo dục môi trường không nên là những bài học lý thuyết khô khan.

Bằng việc tự tay biến những vật liệu quen thuộc thành sản phẩm nghệ thuật, các em nhỏ không chỉ được phát triển tư duy thẩm mỹ, khơi gợi khả năng sáng tạo mà còn dần hình thành thói quen trân trọng tài nguyên, giảm thiểu rác thải và sống có trách nhiệm với Trái đất.

“Bằng tình yêu thiên nhiên chân thành, các em tự do thể hiện suy nghĩ của mình qua những nét vẽ hồn nhiên, những bài thơ trong trẻo hay câu chuyện tưởng tượng về khu rừng xanh, dòng sông trong lành và chiếc lá biết nói. Toàn bộ những sáng tác ấy đã được ban tổ chức gom góp, trang trí và đóng lại thành tuyển tập mang tên Từ Chạm Sách đến Chạm Xanh. Cuốn sách ấy không chỉ lưu giữ những ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm cộng đồng được ươm mầm từ những việc làm nhỏ nhất”, Nguyễn Thanh Thuy cho biết.