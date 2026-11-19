Khi mâu thuẫn ảo dẫn đến hậu quả thật

Không gian mạng mang đến nhiều tiện ích trong học tập, giao tiếp và giải trí, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khi một bộ phận thanh thiếu niên chưa có kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử phù hợp. Điển hình, vụ án giết người xảy ra tại ấp 5, xã Tân Lộc vào tháng 5/2026, khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên MXH là hồi chuông cảnh báo: thanh thiếu niên, nhất là lứa tuổi học trò còn thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi, giải quyết bất đồng và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Công an Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường mạng văn hóa trong học sinh.

Tình trạng bắt nạt trực tuyến, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, phát tán thông tin cá nhân, lừa đảo, dụ dỗ trẻ em cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng cho học sinh, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đưa kiến thức pháp luật vào học đường

Công an Cà Mau đã chú trọng tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số thông qua hội nghị quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và UBND các xã, phường.

Công an Cà Mau tổ chức quán triệt, triển khai Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến cán bộ, công chức, viên chức.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã, phường cụ thể hóa bằng nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, nhất là trong các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Nội dung được truyền tải bằng những tình huống gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tế.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tuyên truyền nâng cao văn hóa ứng xử trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường tại trường THCS và THPT Lý Văn Lâm.

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tại Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm (phường Lý Văn Lâm). Tại đây, cán bộ Công an phân tích nguyên nhân, biểu hiện và hệ lụy của bạo lực học đường; giúp học sinh nhận diện các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, đe dọa, hành hung bạn bè và bắt nạt thông qua MXH.

Qua đó, các em được hướng dẫn kỹ năng kiểm soát cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt, không cổ xúy hay tiếp tay cho hành vi bạo lực; biết giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp tích cực, không để bất đồng trên mạng trở thành xung đột ngoài đời thực. Dịp này, đơn vị trao tặng hơn 500 chiếc quạt cầm tay có in thông điệp tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Công an phường Tân Thành phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cho biết: “Bên cạnh phổ biến quy định pháp luật, lực lượng Công an chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn, góp phần phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường học đường an toàn”.

Công an xã Phan Ngọc Hiển lan tỏa thông điệp “Không một mình - Kết nối không tổn thương” tại Trường Tiểu học và THCS Viên An Đông.

Công an phường Tân Thành cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS Tân Thành với hơn 1.000 học sinh và giáo viên tham gia. Nội dung tập trung vào nhận diện hành vi bắt nạt, xúc phạm, cô lập, xâm hại người khác cả trực tiếp và trên không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.

Thầy Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, chia sẻ: “Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an và gia đình trong quản lý, giáo dục, định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm”.

Học sinh trường THPT Trần Văn Thời được hướng dẫn kỹ năng an toàn và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Tại địa bàn xa trung tâm, Công an xã Phan Ngọc Hiển cũng đã phối hợp Trường Tiểu học và THCS Viên An Đông tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và kỹ năng sử dụng mạng an toàn.

Hình thành thói quen ứng xử văn minh

Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng trong học đường cần sự chung tay của lực lượng Công an, ngành Giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Mỗi phụ huynh cần đồng hành, định hướng con em sử dụng MXH an toàn; mỗi học sinh phải biết chịu trách nhiệm với lời nói, hành động của mình.

Từ những việc làm thiết thực, gần gũi, Công an Cà Mau đang góp phần gieo những hạt mầm về ý thức thượng tôn pháp luật, lòng nhân ái và văn hóa ứng xử trong thế hệ trẻ. Bởi một lời nói đúng mực, một hành động biết kiềm chế trên không gian mạng hôm nay có thể ngăn chặn một mâu thuẫn ngày mai, góp phần giữ bình yên cho học đường và xã hội.