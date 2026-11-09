Gieo mầm văn hoá giao thông

Với phương châm “đo ni đóng giày” cho từng độ tuổi, việc tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua được đổi mới về hình thức lẫn nội dung. Những bài học không còn khô khan trên giấy mà đi thẳng vào đời sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Những bài học ATGT sinh động hình thành ý thức tự giác cho học sinh.

Cuối tháng 10/2026, tại UBND Xã Tạ An Khương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an xã và Hệ thống HEAD Nam Bình tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Hơn 150 người dân tham gia, được phổ biến quy định pháp luật, nhận diện các nguyên nhân gây tai nạn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe an toàn.

Thiếu tá Trần Tấn Phương hướng dẫn học sinh cách mặc áo mưa an toàn khi ngồi trên xe máy.

Ðiểm nhấn của chương trình là phần thực hành trên sa hình số 2 rút gọn (37 x 17,5 m). Người dân trực tiếp tập các thao tác xuất phát, chuyển hướng, quay đầu, nhường đường cho người đi bộ và dừng xe đúng cách. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn cài đặt phần mềm ôn luyện 600 câu hỏi sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 giúp người dân chủ động củng cố kiến thức.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hiên, Trường Tiểu học và THCS Tạ An Khương, chia sẻ: “Buổi tập huấn giúp tôi tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, nhất là phải làm gương cho học sinh”.

Tại các trường tiểu học, kiến thức ATGT được truyền tải bằng hình thức gần gũi, phù hợp lứa tuổi. Chỉ trong 20 phút ngoại khoá, Thiếu tá Trần Tấn Phương, Phó Ðội trưởng Ðội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh), hướng dẫn học sinh nhận biết biển báo, đội mũ bảo hiểm đúng cách và mặc áo mưa an toàn khi ngồi trên xe máy.

Học sinh lớp 1 vui mừng nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn đầu năm học mới.

Cùng với việc trao tặng tượng trưng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học trong tỉnh nhân dịp năm học mới, cuộc thi trang trí mũ bảo hiểm với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Em Lâm Hoàng Trang Nhã, Phân hiệu Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Tân Thành, hào hứng giới thiệu bức vẽ của mình: “Con vẽ cô cảnh sát giao thông và mọi người đội mũ bảo hiểm để nhắc nhở nhau cùng an toàn”.

Mỗi bức vẽ là một thông điệp về văn hoá giao thông được học sinh gửi gắm.

Theo thầy giáo Trần Văn Hận, Phụ trách Ðội Phân hiệu Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Tân Thành, giáo dục văn hoá giao thông từ bậc tiểu học giúp các em hình thành ý thức tự giác, biến những quy tắc an toàn thành thói quen khi trưởng thành.

Học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi về ATGT

Từ khu dân cư đến mái trường, mỗi hoạt động tuyên truyền đều hướng đến mục tiêu chung: nâng cao ý thức, thay đổi hành vi và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.