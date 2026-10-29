Gieo mầm văn hóa đọc nơi đại ngàn Nậm Kim

Tại hội nghị, người dân và thiếu nhi bản Nậm Kim, xã Tân Uyên thống nhất 100% với phương án xây dựng thư viện cộng đồng. Ảnh: Sở VHTTDL Lai Châu

Theo phương án thiết kế, Nhà văn hóa bản Nậm Kim sẽ được cải tạo thành không gian đọc mở, đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức của nhiều lứa tuổi.

Thư viện dự kiến có hơn 1.500 đầu sách, truyện dành cho người lớn và thiếu nhi; hệ thống giá sách, bàn ghế đọc, máy tính kết nối Internet để tiếp cận tài nguyên số, cùng góc đọc riêng cho trẻ em. Không gian còn được trang trí bằng tranh tường mang bản sắc văn hóa địa phương.

Đây là mô hình thư viện cộng đồng điểm đầu tiên của tỉnh Lai Châu được xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, hướng tới hình thành không gian đọc tại cơ sở và từng bước nhân rộng đến các thôn, bản khác.

Nhà văn hóa bản Nậm Kim sẽ được cải tạo thành thư viện cộng đồng, tạo không gian đọc thân thiện, đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu kiến thức của người dân ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: Sở VHTTDL Lai Châu

Tại hội nghị, gần 150 người dân cùng hơn 120 bạn đọc thiếu nhi đã tham gia đóng góp ý kiến. Phương án xây dựng thư viện nhận được sự thống nhất của 100% đại biểu và người dân tham dự, thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng đối với việc hình thành không gian đọc ngay tại bản.

Sau khi đi vào hoạt động, thư viện dự kiến do người dân địa phương trực tiếp quản lý, chăm sóc và sử dụng, với sự hỗ trợ của chính quyền xã và Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu. Việc cộng đồng tham gia quản lý được kỳ vọng góp phần duy trì hoạt động thường xuyên, phát huy hiệu quả nguồn sách và tạo thói quen đọc trong đời sống hằng ngày.

Thư viện cộng đồng bản Nậm Kim không chỉ bổ sung một không gian sinh hoạt văn hóa mà còn mở thêm cơ hội để trẻ em tiếp cận sách, người dân tìm hiểu kiến thức phục vụ đời sống và sản xuất.

Từ mô hình điểm này, Lai Châu hướng tới phát triển văn hóa đọc từ cơ sở, đưa tri thức đến gần hơn với người dân ở các thôn, bản vùng cao.