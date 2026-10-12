Gieo mầm tử tế, làm đẹp cuộc sống

Bắt đầu từ những điều bình dị

11 giờ trưa chủ nhật, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, những hộp cháo chay nóng hổi lần lượt được trao đến tay bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Chỉ trong chốc lát, 300 phần cháo đã được trao đi.

Để có những hộp cháo ấy, từ sáng sớm, các thành viên GNH đã tất bật đi chợ, lựa chọn từng loại nguyên liệu tươi ngon, sơ chế rồi cùng nhau vào bếp. Không phải một bếp ăn chuyên nghiệp, cũng chẳng có những người đầu bếp được đào tạo bài bản, nhưng mỗi công đoạn đều được thực hiện bằng sự cẩn trọng và bằng cả tấm lòng.

Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu với chương trình tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao. Ảnh: GNH VŨNG TÀU

Chủ nhật tuần sau, căn bếp nhỏ tại nhà của một thành viên GNH Vũng Tàu (28/3 Lý Thái Tông, phường Tam Thắng) lại đỏ lửa. Lần này là 369 ổ bánh mì chay dành tặng những người bán vé số, chạy xe ôm, lao động tự do trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh, chị Nguyễn Thị Minh Phương vẫn dành ngày cuối tuần để cùng mọi người chuẩn bị từng ổ bánh. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói, tất cả đều được chăm chút. Đúng 16 giờ, những ổ bánh mì được đưa đến cổng Trường Thắng Nhì để trao tặng người lao động.

“Chúng tôi muốn mang tình yêu thương đến mọi người. Bánh mì tử tế nghĩa là tử tế từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi trao bánh, chúng tôi dùng những lời yêu thương, gọi là trao tặng chứ không phải cho hay phát. Các cháu cũng được hướng dẫn trao bánh bằng hai tay, cảm ơn và chúc ông, bà ngon miệng”, chị Phương chia sẻ.

Cầm ổ bánh mì trên tay, ông Nguyễn Ngọc Tuyên, chạy xe ôm, không giấu được xúc động. Ông tỉ mỉ kể về miếng giò chả chay thơm ngon, dưa leo tươi, đồ chua, nước sốt đậm đà; rồi cả chiếc bao bì được chuẩn bị tươm tất. “Ổ bánh mì giúp tôi thêm ấm lòng sau những cuốc xe mệt rã rời”, ông Tuyên nói.

Có lẽ, điều khiến những người lao động, những bệnh nhân, thân nhân xúc động không hẳn là một bữa ăn miễn phí, mà còn là cảm giác được trân trọng. Cứ thế, mỗi tuần, hàng trăm suất ăn lại được trao đi. Hơn 2 năm duy trì hoạt động, hàng ngàn tô cháo, hàng ngàn ổ bánh mì đã đến với những người có hoàn cảnh khó khăn...

Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng, để lòng tốt được lan tỏa.

Lòng tốt được nhân lên

Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu được thành lập từ tháng 3-2018 với tên gọi ban đầu là “5AM CLUB”. Ngày đầu mới thành lập, CLB chỉ có chưa tới 10 người. Các thành viên tham gia CLB chủ yếu là để chạy bộ rèn luyện sức khỏe mỗi sáng. Nhưng những bước chân buổi sớm dần đưa họ đến gần nhau hơn. Rồi những hoạt động hướng đến cộng đồng bắt đầu xuất hiện: nhặt rác, làm sạch bãi biển, hiến máu nhân đạo, tham gia các chương trình thiện nguyện.

Gần 10 năm qua, những thành viên GNH Vũng Tàu vẫn miệt mài cống hiến. Họ không chờ đợi những dịp đặc biệt để làm việc tốt, không đặt ra những giới hạn cho lòng nhân ái. Một buổi sáng nấu cháo, một buổi chiều trao bánh mì, một ngày cuối tuần nhặt rác... những điều bình dị ấy được nối dài bằng tình yêu thương, trách nhiệm.

Tháng 1-2022, 5AM CLUB đổi tên thành Cộng đồng sống tử tế (GNH Vũng Tàu), với mong muốn đưa những giá trị tích cực, lan tỏa những giá trị nhân văn đến gần hơn với mọi người. Đến nay, GNH Vũng Tàu đã có 759 thành viên trên địa bàn TPHCM tham gia cả ngoài đời lẫn các hoạt động trên mạng xã hội.

Thành viên của GNH Vũng Tàu đa số có tuổi đời từ 25-35 tuổi, có cả những thành viên U50-U60 tham gia rất nhiệt tình. Không có khoảng cách về tuổi tác, không phân biệt cấp bậc, cũng chẳng bận tâm chuyện giàu - nghèo… họ gặp nhau ở một lý tưởng, đó là “sống và lan tỏa những điều tử tế”.

Theo anh Phan Trung Hiếu, người điều phối GNH Vũng Tàu, xuất phát từ trăn trở làm thế nào để đưa đạo đức, trí tuệ, nghị lực lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, để người người tử tế, nhà nhà tử tế, từ đó GNH Vũng Tàu đã hình thành và phát triển.

Các thành viên tham gia nhóm vừa tự giác tập thể dục, vừa rèn luyện văn hóa đọc, vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện và trải nghiệm cuộc sống. Và cũng chính họ đã đóng góp một phần kinh phí với các nhà hảo tâm để những tô cháo nóng, những ổ bánh mì được trao đến tay người cần mỗi tuần.

Theo anh Phan Trung Hiếu, “việc tử tế không ở đâu xa, mà ở ngay trong tâm ta” là thông điệp được GNH Vũng Tàu lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiện nguyện. Vì vậy, nhiều “tour tử tế” mang áo ấm, đưa sách đến với trẻ em vùng cao được tổ chức; nhiều “phiên chợ tử tế” được “họp” để đón nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm, từ đó mang cơm no, áo ấm đến với trẻ em nghèo…

Rồi “một ngày hạnh phúc” của GNH Vũng Tàu cũng được tổ chức đều đặn vào mỗi cuối tuần với những hoạt động như: nhặt rác ở khu vực bãi biển Vũng Tàu để lan tỏa nhận thức về môi trường cho du khách; nấu ăn trưa tại Viện dưỡng lão để giúp các cụ già có những bữa ăn ngon…

Ngoài các hoạt động thiện nguyện, GNH Vũng Tàu còn tổ chức du lịch bụi để trải nghiệm, rèn nghị lực và làm những điều hữu ích tại nơi mình đến; thử thách 100 ngày tạo thói quen để sống hạnh phúc hơn…