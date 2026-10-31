'Gieo mầm' thượng tôn pháp luật cho học sinh

Buổi tuyên truyền được thực hiện dưới dạng một phiên tòa giả định.

Ngày 31/10, Trường THPT Thượng Cát (phường Thượng Cát, Hà Nội) phối hợp với Công ty Luật TNHH Ngọc Lan và cộng sự tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật chủ đề "Phòng chống bạo lực học đường" thông qua mô hình phiên tòa giả định dành cho hơn 1.660 học sinh của nhà trường.

Pháp luật là khung chuẩn mực xã hội thiết yếu để duy trì trật tự, kỷ cương và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mỗi cá nhân. Đối với học sinh, giáo dục pháp luật giữ vai trò như một chiếc "la bàn" định hướng hành vi. Khi hiểu rõ các quy định của pháp luật, các em sẽ biết phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai, giữa ranh giới của sự vi phạm và tội phạm.

Phiên tòa giả định được thực hiện với đầy đủ các thành phần.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, thực tế hiện nay cho thấy, tình trạng bạo lực học đường, vi phạm luật giao thông hay sự gia tăng của các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như xúc phạm danh dự người khác, phát tán thông tin sai sự thật ở lứa tuổi vị thành niên đang là tình trạng cần nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Nguyên nhân sâu xa phần lớn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý bồng bột tuổi trẻ. Giáo dục pháp luật không chỉ cung cấp kiến thức khô khan trên sách vở, mà sâu xa hơn, nó hình thành nên tư duy pháp lý, rèn luyện ý thức "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Để việc học luật trở nên sinh động và hiệu quả, thay vì những bài giảng lý thuyết nặng nề, mô hình "Phiên tòa giả định" có sự phối hợp tổ chức cùng các luật sư chuyên nghiệp đang trở thành một phương pháp giáo dục trực quan có ý nghĩa thiết thực. Một phiên tòa giả định được tái hiện chân thực từ một vụ án có thật liên quan đến lứa tuổi học sinh như tội cố ý gây thương tích do bồng bột mang lại những giá trị sâu sắc.

Các chuyên gia pháp lý trả lời câu hỏi của học sinh.

Thay vì đọc các điều luật trừu tượng, học sinh được tận mắt chứng kiến đầy đủ các thành phần của một phiên tòa từ Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, luật sư bào chữa, bị hại, bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan. Sự kịch tính, nghiêm minh của phòng xử án giúp các em cảm nhận rõ sức nặng của các hình phạt và hậu quả pháp lý khi vi phạm.

Luật sư Nguyễn Ngọc Lan đến từ Công ty Luật TNHH Ngọc Lan và cộng sự cho hay, sự tham gia trực tiếp của các luật sư không chỉ đảm bảo tính chính xác về mặt tố tụng mà còn mang đến những bài học thực tiễn đắt giá. Những lời phân tích sắc sảo, những góc nhìn thấu đáo từ chuyên gia giúp học sinh hiểu rõ nguyên nhân phạm tội, từ đó biết cách tự bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy trong cuộc sống.

Sau khi phiên tòa giả định kết thúc, học sinh đã cùng đặt câu hỏi với chuyên gia pháp lý và được giải đáp trực tiếp những thắc mắc thường gặp, trong đó có hành vi bạo lực học đường. Em Nguyễn Bích Ngọc đến từ lớp 11D6 chia sẻ, qua phiên tòa giả định đã giúp các em khi hiểu được rằng, việc lập tài khoản mạng xã hội nói xấu bạn và hành hung đều là vi phạm pháp luật.

Các đại biểu chụp ảnh cuối chương trình.

Việc đưa các phiên tòa giả định vào trường học với sự đồng hành của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp chính là nhịp cầu vững chắc đưa pháp luật đi vào đời sống học đường. Mô hình này không chỉ giúp ngăn ngừa từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, mà còn hun đúc nên một thế hệ công dân tương lai bản lĩnh, trách nhiệm và biết thượng tôn pháp luật.