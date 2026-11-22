Nét chữ đầu tiên sau song sắt

Trước ngày mãn hạn tù, phạm nhân Đỗ Xuân T. đã gửi một lá thư tới cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã quan tâm, giúp đỡ mình trong quá trình cải tạo. Những dòng chữ mộc mạc, đôi chỗ chưa thật tròn trịa, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của một người từng không biết đọc, biết viết, nay đã có thể tự tay viết nên những lời tri ân.

Trong thư, anh T. chia sẻ: Quá trình cải tạo, tôi tích cực học hỏi và tiếp thu được nhiều điều bổ ích. Đặc biệt, được cán bộ quản giáo quan tâm, giúp đỡ, tôi đã được học chữ, biết đọc, biết viết. Giờ đây, tôi có thể tự mình đọc sách, viết nên những lời tâm sự chân thành. Tôi thực sự vui mừng và trân trọng những điều mình đã học được. Khi trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, tôi tự hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trở thành một công dân lương thiện, sống có ích cho xã hội, có trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh.

Nhiều phạm nhân lần đầu tiên biết cầm bút học chữ.

Câu chuyện của anh T. cũng phần nào cho thấy ý nghĩa của công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Bởi mỗi người khi bước vào cơ sở giam giữ đều mang theo một hoàn cảnh, trình độ học vấn và đặc điểm tâm lý khác nhau. Có người am hiểu pháp luật, có người chưa từng được học hành đầy đủ; có người phạm tội do phút nông nổi, thiếu kiềm chế, nhưng cũng có người nhiều lần vi phạm pháp luật. Mỗi trường hợp là một câu chuyện riêng, đòi hỏi cán bộ quản giáo phải có phương pháp tiếp cận phù hợp.

Nếu người thầy trên bục giảng truyền đạt tri thức để bồi đắp nhân cách, thì những người thầy sau song sắt còn mang trên vai trọng trách giúp người từng vi phạm pháp luật nhận diện sai lầm, nhìn lại bản thân, điều chỉnh hành vi và hướng tới những giá trị tích cực. Quá trình ấy không thể đạt được trong ngày một ngày hai, mà cần sự kết hợp giữa tính nghiêm minh, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Thiếu tá Hoàng Anh Tâm, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân không đơn thuần là thực hiện các quy định về quản lý, giam giữ. Quan trọng hơn, người cán bộ quản giáo phải thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nắm bắt diễn biến tư tưởng của từng phạm nhân để lựa chọn cách giáo dục phù hợp.

Phòng thăm gặp trực tuyến ở Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá trở thành nhịp cầu kết nối giữa phạm nhân và gia đình.

Theo Thiếu tá Hoàng Anh Tâm, có những người khi mới vào trại luôn mặc cảm, khép kín, thậm chí không hợp tác. Tuy nhiên, bằng sự gần gũi, động viên và kiên trì phân tích đúng sai, nhiều phạm nhân đã dần cởi mở, thay đổi thái độ, nhận thức rõ trách nhiệm về hành vi của mình và chủ động phấn đấu cải tạo. Trong công tác này, sự nghiêm khắc giúp phạm nhân nhận thức đầy đủ về sai phạm và trách nhiệm phải chịu; còn sự kiên nhẫn, sẻ chia, động viên tạo điều kiện để họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Giá trị của công tác giáo dục sau song sắt vì thế còn được thể hiện qua những chuyển biến thực chất trong nhận thức, nhân cách và hành động của mỗi con người.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Công việc của người quản giáo không đơn thuần là quản lý, giam giữ phạm nhân mà nhiệm vụ quan trọng hơn là giáo dục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tâm, giúp phạm nhân tìm lại những suy nghĩ tích cực để yên tâm cải tạo, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, sớm được trở về với gia đình và xã hội”.

Thắp sáng niềm tin từ những điều giản dị

Với quan điểm lấy giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của từng phạm nhân. Nội dung giáo dục được thực hiện thông qua việc phổ biến kiến thức pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, kết hợp với các hoạt động lao động, hướng nghiệp, văn hóa, văn nghệ và đọc sách.

Mô hình “Tủ sách hướng thiện” nâng cao văn hoá đọc, góp phần thay đổi nhận thức cho phạm nhân.

Đáng chú ý, mô hình “Tủ sách hướng thiện” đã tạo thêm cơ hội để phạm nhân tiếp cận những cuốn sách có giá trị, những câu chuyện về nghị lực vượt khó, lòng nhân ái, tình cảm gia đình và trách nhiệm với cộng đồng. Qua từng trang sách, những bài học về cách ứng xử, ý nghĩa của lao động và giá trị cuộc sống được truyền tải một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Từ đó, góp phần khơi dậy suy nghĩ tích cực, giúp phạm nhân có thêm động lực thay đổi bản thân.

Cùng với hoạt động giáo dục tại cơ sở giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng duy trì phòng thăm gặp, tạo điều kiện để phạm nhân liên lạc trực tuyến với gia đình. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp những người đang chấp hành án duy trì sự gắn kết với người thân, vơi bớt mặc cảm, có thêm động lực phấn đấu cải tạo.

Hội nghị gia đình phạm nhân hàng năm là cơ hội gặp gỡ, động viên của gia đình với các phạm nhân.

Hằng năm, đơn vị tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giam giữ và thân nhân trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo. Qua những buổi gặp gỡ, trao đổi, gia đình có thêm thông tin về quá trình cải tạo của người thân, hiểu rõ hơn những nỗ lực và chuyển biến của họ. Từ đó, chủ động phối hợp với đơn vị trong việc động viên, nhắc nhở phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, lao động và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.

Thực tế cho thấy, tình cảm gia đình có ý nghĩa đặc biệt đối với những người đang chấp hành án. Một cuộc trò chuyện với người thân, lời động viên của cha mẹ, vợ con hay sự quan tâm của những người ruột thịt có thể trở thành nguồn động lực lớn, giúp họ thêm vững tin vào ngày trở về. Khi gia đình và cơ sở giam giữ cùng chung trách nhiệm giáo dục, cảm hóa, con đường tái hòa nhập cộng đồng của phạm nhân cũng có thêm những điều kiện thuận lợi.

Không chỉ quản lý, giáo dục, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá còn quan tâm đến các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo dục, cảm hóa phạm nhân là công việc đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Công an phải có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, giam giữ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, họ còn phải dành thời gian tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh của từng người, khơi gợi những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi. Đó là hành trình nhiều thử thách, bởi để một người thực sự thay đổi, ngoài sự giáo dục của cán bộ, còn cần chính ý thức, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của bản thân họ.

Với những cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị: một phạm nhân biết nhận lỗi, chủ động học tập, lao động; một người từng khép kín nay biết chia sẻ, quan tâm đến người khác; hay một người chưa từng biết chữ có thể tự tay viết thư gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình. Những chuyển biến ấy là kết quả của cả một quá trình kiên trì, tận tâm và trách nhiệm.