Gieo mầm nhân ái từ vườn rau yêu thương

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Ninh được thầy, cô giáo hướng dẫn các công đoạn trồng rau

Từ luống rau xanh đến những món quà nghĩa tình

Cứ mỗi giờ ra chơi hay giờ tan học, dưới sự hướng dẫn, đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, các em học sinh tại Phân hiệu 1, Trường Tiểu học Hòa Ninh lại cùng nhau ra vườn rau nhỏ phía sau trường tưới nước, nhổ cỏ và háo hức chờ đợi luống rau lớn từng ngày. Đây là mô hình được Liên đội Trường Tiểu học Hòa Ninh triển khai theo hình thức giáo dục trải nghiệm thiết thực, góp phần thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Thầy Hoàng Văn Thịnh - giáo viên Tổng phụ trách đội chia sẻ: “Mô hình “Vườn rau yêu thương” nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn; đưa các hoạt động công tác đội gắn liền với cuộc sống và những việc làm tốt hằng ngày của học sinh. Đồng thời, tạo ra một không gian trải nghiệm thực tế, giúp các em biết lao động, yêu thiên nhiên, trân trọng thành quả lao động và quan trọng hơn là biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Mô hình “Vườn rau yêu thương” giúp các em học sinh biết lao động, yêu thiên nhiên và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

Dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo, các em học sinh được tận tay làm những công việc như cải tạo đất, làm luống, chuẩn bị cây giống, vun trồng, đến tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, chăm sóc và bảo vệ cây rau. Khi rau đến kỳ thu hoạch, thầy trò Trường Tiểu học Hòa Ninh cùng nhau thu hái, mang bán trước cổng trường để gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, Liên đội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn và những hoàn cảnh cần được quan tâm, sẻ chia.

Hành trình lan tỏa lòng nhân ái

Điều đáng quý ở “Vườn rau yêu thương” của thầy trò Trường Tiểu học Hòa Ninh không nằm ở số tiền gây quỹ, mà ở quá trình học sinh được trực tiếp lao động và trao đi thành quả của mình. Khi tự tay bán rau, góp quỹ rồi trao quà cho người khó khăn, các em càng cảm nhận rõ ý nghĩa của lao động và sự sẻ chia. Em Mai Nguyễn Vy Oanh - học sinh lớp 5A1 chia sẻ: “Được tự tay trồng rau, chúng em hiểu rằng để cây rau lớn lên xanh tốt cần rất nhiều công sức và sự kiên trì. Từ việc làm này, chúng em học được cách quý trọng sức lao động, biết yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm hơn, biết chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn”.

Từ nguồn quỹ thu được qua "Vườn rau yêu thương", thầy trò Trường Tiểu học Hòa Ninh đã chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Cô Hoàng Thị Hoài Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1 cho rằng, mô hình “Vườn rau yêu thương” giúp bài học về lòng nhân ái trở nên gần gũi, sinh động. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, học sinh được trực tiếp tạo ra giá trị và trao giá trị ấy đến những người cần giúp đỡ. Qua đó, các em hình thành sự đồng cảm, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng.

“Mô hình đã phát huy giá trị nhân ái bằng chính tinh thần lao động có trách nhiệm của các em học sinh, kết quả và sản phẩm từ vườn rau yêu thương đã đem đến giá trị tích cực cho xã hội, các em đã dùng số tiền bán được từ vườn rau đi trao những phần quà ý nghĩa đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”, ông Trần Văn Diệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Ninh cho biết.

Mô hình "Vườn rau yêu thương" của thầy trò Trường Tiểu học Hòa Ninh được đánh giá là cách làm hay, sáng tạo và bồi đắp lòng nhân ái cho các em học sinh

Câu chuyện đẹp qua mô hình “Vườn rau yêu thương” của thầy và trò Trường Tiểu học Hòa Ninh đã được Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng lựa chọn giới thiệu trên Bản tin “Việc tốt” của Hội đồng Đội Trung ương. Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho hay, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao mô hình “Vườn rau yêu thương” của Liên đội Trường Tiểu học Hòa Ninh, đây là một cách làm hay, sáng tạo và giàu tính nhân văn, rất đáng được lựa chọn giới thiệu và nhân rộng đến nhiều Liên đội trên địa bàn tỉnh và rộng hơn là cả nước.