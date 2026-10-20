Gieo mầm nhân ái từ cơ sở

Từ những việc làm bình dị đến trách nhiệm cộng đồng

Phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn là những nhu cầu rất cụ thể, một em nhỏ mồ côi cần được tiếp tục đến trường, một phụ nữ đơn thân cần có việc làm để nuôi dạy con; một nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người cần được bảo vệ, hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, việc hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ CAND không chỉ dừng lại ở nguồn lực vật chất, mà còn là sự lắng nghe, chia sẻ, đồng hành kiên trì và trách nhiệm. Qua đó, giúp những người yếu thế từng bước vượt qua nghịch cảnh, củng cố niềm tin, phát huy khả năng tự vươn lên, ổn định cuộc sống.

Phụ nữ công an xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các em học sinh trên địa bàn.

Với Phụ nữ CAND, những công việc ấy đang trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của tổ chức Hội, gắn với trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an và phong trào thi đua "Ba Nhất", trọng tâm là nội dung "Gần dân nhất". Mới đây, Chương trình "Đoàn viên, hội viên lực lượng CAND đồng hành, hỗ trợ người yếu thế, giai đoạn 2026 - 2030" do Cục Công tác chính trị ban hành ngày 21/9/2026 cũng đã xác định rõ định hướng này. Trong đó, Ban Phụ nữ CAND cùng các tổ chức đoàn thể được giao phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nguồn lực, triển khai các mô hình chăm lo trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp bảo vệ những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội…

Điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển hoạt động hỗ trợ từ những việc làm mang tính thời điểm sang cách tiếp cận có mục tiêu, có địa chỉ và hướng đến kết quả lâu dài. Sự giúp đỡ không chỉ dừng ở trao quà, tặng tiền mà còn hướng tới bảo đảm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống, hỗ trợ sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ của người thụ hưởng. Đối với Phụ nữ CAND, điều đó đặt ra yêu cầu vừa phát huy thế mạnh của tổ chức hội trong kết nối, vận động, chăm lo, vừa gắn hoạt động nhân ái với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn địa bàn. Từ việc nắm bắt hoàn cảnh, xác định nhu cầu đến phối hợp với gia đình, nhà trường, chính quyền và các tổ chức xã hội, mỗi phần việc cần được triển khai thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Đồng hành cùng trẻ em, gieo thêm cơ hội đến trường

Trong những đối tượng cần được quan tâm, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn là nhóm cần sự hỗ trợ bền bỉ. Thiếu thốn về vật chất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, chăm sóc sức khỏe; trong khi những mất mát, thiệt thòi về gia đình và hoàn cảnh sống cũng có thể khiến các em dễ mặc cảm, thiếu tự tin.

Theo Chương trình giai đoạn 2026-2030, Phụ nữ Công an đặt mục tiêu hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức tối thiểu 500.000 đồng mỗi tháng cho mỗi em, bảo đảm điều kiện đến trường học tập. Điều quan trọng là sự đồng hành cần được duy trì liên tục, không chỉ tập trung vào những dịp lễ, Tết hoặc thời điểm phát động phong trào. Do vậy, việc hỗ trợ trẻ em được thực hiện tối thiểu trong một nhiệm kỳ, tiếp tục đến khi các em tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc không còn nhu cầu nhận giúp đỡ.

Cùng với hỗ trợ vật chất, các tổ chức hội cũng quan tâm đến đời sống tinh thần, khuyến khích ý chí vươn lên và tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển. Thời gian qua, mô hình "Mẹ đỡ đầu" đã thể hiện rõ nét vai trò của Phụ nữ CAND trong việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em. Thông qua hoạt động nhận đỡ đầu, vận động hỗ trợ học phí, đồ dùng học tập, chăm sóc sức khỏe và thường xuyên thăm hỏi, động viên, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã góp phần giúp các em duy trì việc học, có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua hoàn cảnh.

Kể từ năm 2022, khi Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được triển khai trong các cấp Hội Phụ nữ trong CAND, mỗi năm các "mẹ đỡ đầu" lại được đón nhận thêm những tin vui của các cháu trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Từ năm học 2024-2025 có 26 cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; Ban Phụ nữ CAND tham mưu lãnh đạo Cục Công tác chính trị phối hợp các đơn vị chức năng đề xuất xét tuyển 2 cháu con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ và Cao Bằng được xét tuyển vào học tại Trường Văn hóa CAND. Năm học 2025-2026, có 27 cháu là con đỡ đầu của các cấp Hội Phụ nữ Công an trong cả nước trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Đó là Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Huế; là Bùi Đăng Khoa, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông…

Phía sau kết quả ấy là nghị lực của các em và sự đồng hành của các cấp Hội Phụ nữ, các đơn vị Công an, cán bộ, chiến sĩ cùng những tấm lòng hảo tâm. Sự hỗ trợ được nối tiếp bằng những việc làm cụ thể, từ đóng góp kinh phí nhập học, trao máy tính đến kết nối chỗ ở, thăm hỏi, động viên các em bước vào môi trường học tập mới. Đồng thời, đầu năm học 2026-2027 có 49 cháu được tuyển vào các trường Văn hóa CAND.

Những "người mẹ thứ hai" ở Chi hội phụ nữ Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) dự Lễ tri ân và trưởng thành của con Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc hỗ trợ trẻ em tiếp cận công nghệ thông tin, thu hẹp khoảng cách giáo dục, nâng cao năng lực số, phát triển ngoại ngữ và mở rộng cơ hội tương lai cho trẻ em, đây là điều hết sức cấp thiết. Những năm gần đây, thông qua Chương trình "Sóng máy tính cho em", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", các chương trình an sinh xã hội... Hội Phụ nữ Bộ Công an đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tặng phòng học máy tính; học bổng tiếng Anh trực tuyến trên nền tảng mobiEdu (4 phòng học máy tính tại Điện Biên, Gia Lai, Quảng Trị)...

Hoạt động cũng đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ. Thông qua phối hợp với nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, các cấp Hội Phụ nữ CAND đã góp phần bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đồng thời theo dõi hiệu quả sử dụng, kịp thời điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, vai trò của Phụ nữ CAND còn thể hiện trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, bạo hành và xâm hại, kể cả trên không gian mạng như trang bị kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp và ứng xử an toàn. Khi có vụ việc xảy ra, các cán bộ, hội viên Phụ nữ CAND lại là những người luôn kịp thời phối hợp với gia đình, nhà trường, quan tâm, đồng hành cùng thanh, thiếu niên sau tổn thương, hay giúp các em sửa chữa sai lầm, hòa nhập cộng đồng.

Chỗ dựa cho phụ nữ yếu thế, giúp ổn định cuộc sống

Nếu trẻ em cần được bảo vệ để trưởng thành thì phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng cần những điều kiện thiết thực để ổn định cuộc sống, khôi phục sự tự tin và từng bước tự chủ về kinh tế. Trong thực tế, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, nạn nhân bạo lực gia đình và mua bán người có thể phải đối mặt đồng thời với nhiều khó khăn như thiếu việc làm, thu nhập không ổn định, hạn chế trong tiếp cận dịch vụ xã hội, tổn thương về thể chất hoặc tinh thần. Với những trường hợp này, sự hỗ trợ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được thiết kế phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của từng người.

Theo đó, các cấp hội đang triển khai hiệu quả nhiều mô hình như "Mái ấm tình thương", hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động "Gian hàng 0 đồng", "Ngày Nhân ái". Những mô hình này hướng đến hỗ trợ thiết thực, sát với nhu cầu của người dân tại địa bàn và tiếp tục được duy trì, nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế. Một căn nhà được sửa chữa có thể giúp gia đình an toàn hơn trước mưa bão; phương tiện sản xuất, khoản hỗ trợ học nghề hoặc cơ hội việc làm có thể giúp người phụ nữ từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và nâng cao khả năng tự chủ. Đối với nạn nhân bạo lực gia đình và mua bán người, cần có các giải pháp hỗ trợ toàn diện, từ bảo đảm an toàn đến ổn định cuộc sống...

Với đặc thù công tác của lực lượng CAND, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ cũng có ý nghĩa quan trọng. Thông qua các hoạt động tại cộng đồng, Phụ nữ CAND đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ và trẻ em, mua bán người; hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ, tìm kiếm sự trợ giúp và tố giác hành vi vi phạm. Đặc biệt, tại các địa bàn biên giới, việc đồng hành với phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế còn góp phần củng cố đời sống cộng đồng, tăng cường sự gắn bó với lực lượng CAND, phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Bằng sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia, Phụ nữ CAND tiếp tục góp sức để công tác an sinh xã hội không đứng ngoài nhiệm vụ chính trị và trở thành một phương thức chăm lo, bảo vệ nhân dân từ sớm, từ cơ sở. Đồng thời, xây dựng những cộng đồng an toàn, nhân văn, nơi những người yếu thế có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.